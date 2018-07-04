«Мощный удар по делу Скрипалей»

В городе Эймсбери графства Уилтшир в Великобритании произошел крупный инцидент: 30 июня здесь обнаружили мужчину и женщину 40 лет, находившихся в своем доме без сознания. Сообщается, что пострадавшие подверглись воздействию неизвестного химического вещества. Городок находится в 10 км к северу от британского Солсбери.

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Сейчас места, которые посещали пострадавшие до того, как их обнаружили, оцеплены — как в Эймсбери, так и в Солсбери. Полицейское управление предупредило местных жителей о возможности повышенного присутствия сотрудников правоохранительных органов на улицах. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено, но в данный момент проводится расследование.

Состояние пострадавших врачи сейчас оценивают как критическое. Эксперты исследуют обнаруженные в крови у пострадавших вещества.

Изначально полиция рассматривала версию отравления наркотиками, сообщает издание Daily Express. Правоохранительные органы рассматривают версию приема пострадавшими кокаина или героина. «Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента», — отметили в полиции.

Название города Солсбери уже знакомо россиянам в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня «мощным ударом по «делу Скрипалей». «Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о «руке Москвы» говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому делу Скрипалей. Что-то не так в самом британском королевстве», — написал Пушков в своем твиттере.

О том, что данный инцидент доказывает отсутствие «российского следа» в деле Скрипалей, заявил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он считает, что произошедшее стало следствием внутренних недоработок британской стороны, ответственность за которые, как считает Швыткин, пытаются переложить на внешние силы. «Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, она провалилась», — заявил Швыткин.

К тому же, депутат отметил, что Великобритания должна усилить безопасность своих граждан, поскольку повторение инцидента с отравлением — «это их полная вина и полная безответственность».

Реакция британский властей на это происшествие также последовала. Как сообщили Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, глава британского правительства внимательно следит за ходом следствия и подходит к происшествию в районе Солсбери «со всей серьезностью».

Напомним, экс-полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери в начале марта текущего года. После воздействия яда они долгое время пребывали без сознания.

В сознание пострадавшие пришли только спустя два месяца. Британское правительство возложило вину за отравление Скрипалей на российские власти и спецслужбы, вследствие чего ряд западных стран выслал более сотни российских дипломатов.

Великобритания по-прежнему отказывается от сотрудничества с Россией. Еще 23 июня посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что ответы на вопросы российской стороны по делу Скрипалей так и не получены. К тому же к Юлии Скрипаль до сих пор не допускают российских консулов.

Впрочем, доказать причастность России к отравлению в Солсбери британской стороне так и не удалось. В начале мая посольство РФ в Великобритании опубликовало соответствующее официальное заявление. Там также отмечалось, что власти Великобритании привлекли для расследования «сотни полицейских», которые потратили на изучение улик очень много времени. В российском посольстве считают, что британским полицейским не удалось поддержать официальную политическую версию своей страны.

Расследование «дела Скрипалей» стоило Лондону больших как физических, так и материальных затрат. По официальным данным, за четыре месяца следствия власти Британии потратили £7,5 млн ($10 млн). По словам главного комиссара региональной полиции Ангуса Макферсона, «национальная операция должна оплачиваться на национальном уровне». Он также упомянул, что стоимость расследования может увеличиться. К тому же Макферсон сообщил, что в операции участвовали одновременно до 140 сотрудников полиции. Он также поблагодарил жителей Солсбери за проявленные во время расследования терпение и понимание.

По мнению российской стороны, британские власти ожидали от сотрудников правоохранительных органов не скрупулезного и объективного расследования «дела Скрипалей», а, скорее, подтверждения версии Терезы Мэй о причастности к инциденту России — свою уверенность в этом она выразила вскоре после случившегося. «Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия», — посчитали в посольстве России в Лондоне.

Накануне, 3 июля, издание The Sun со ссылкой на источники сообщило, что

в Скотленд-Ярде считают причастными к отравлению Скрипалей двоих человек, имена которых, однако, не называются. Правоохранители также добавили, что эти персоны давно покинули Великобританию и в данный момент находятся под защитой Кремля.

«Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», — сообщили источники издания. Официально Скотленд-Ярд эту информацию не комментирует.

Ответ российской стороны на данное заявление издания последовал незамедлительно. Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании заявил, что Россия заинтересована в установлении правды в этом деле ничуть не меньше Великобритании, однако комментировать эту публикацию довольно сложно, потому что предоставленная изданием информация основана на неофициальных и неизвестных источниках и к тому же сопровождается большим количеством оговорок.

Официальные источники в Лондоне по-прежнему игнорируют все обращения российской стороны с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, которая появляется в прессе. Без ответа остаются и предложения по взаимодействию с целью наиболее точного определения истинных причин происшествия.

«Складывается впечатление, что в отсутствие веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и «правдоподобные объяснения», призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери», — полагает пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

В сообщении на сайте посольства также напомнили, что какими бы ни были мотивы официального Лондона, ему необходимо придерживаться международного права и выполнять вытекающие из него обязательства, как те, например, которые предусмотренные Консульскими конвенциями и соглашениями о взаимной правовой помощи. «Уверены, что рано или поздно все увидят, что стоит за политикой нынешнего правительства», — говорится в сообщении посольства.