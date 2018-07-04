Снова Солсбери: новое загадочное отравление

Мужчина и женщина были найдены без сознания в своем доме в городе Эймсбери в 10 км к северу от британского Солсбери, сообщает полиция графства Уилтшир. Жертвы подверглись воздействию неизвестного химического вещества, полиция охарактеризовала произошедшее как «крупный инцидент».

Реклама

Сообщается, что места, которые пострадавшие посещали накануне обнаружения в бессознательном состоянии, будут оцеплены — как в районе Эймсбери, так и в Солсбери.

Жертвы в возрасте примерно 40 лет были обнаружены еще 30 июня.

Врачи оценивают состояние отравленных как критическое. Сейчас эксперты проводят анализ вещества, обнаруженного в крови у пострадавших. Полиция заявляет, что уголовное дело пока не возбуждено, но ведется расследование.

Накануне издание The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщило, что британская полиция определила двоих подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Собеседник газеты заявил, что предполагаемые убийцы покинули территорию Соединенного Королевства в течение суток с момента покушения, а сейчас скрываются в России. Отмечается, что официально Скотланд-Ярд не комментирует эти сведения.

В ответ на эту публикацию посольство России в Великобритании выпустило заявление, отметив, что информация о событиях в Солсбери до сих пор распространяется в виде утечек в СМИ, которые не представляется возможным проверить. Представитель дипломатической миссии подчеркнул, что РФ заинтересована в установлении личностей исполнителей этого преступления против российских граждан не меньше британцев.

«Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок», — подчеркнул представитель.

Британская сторона продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией. При этом еще 23 июня посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко заявил, что ответы на вопросы РФ по делу Скрипалей так и не получены. Кроме того, к Юлии Скрипаль по-прежнему не допускают российских консулов.

Кроме того, в начале мая посольство РФ в Великобритании выпустило официальное заявление, в котором указало, что британским правоохранителям не удалось доказать причастность Москвы к инциденту в Солсбери — хотя власти страны и привлекли «сотни полицейских, потративших кучу времени на изучение улик».

Поддержать официальную политическую версию инцидента британские полицейские не смогли, считают в российском посольстве.

Расследование «дела Скрипалей» обошлось Лондону дорого — официально власти Британии потратили на 4 месяца расследования £7,5 млн ($10 млн). Главный комиссар региональной полиции Ангус Макферсон заявил, что «национальная операция должна оплачиваться на национальном уровне», упомянув, что стоимость расследования может может возрасти .

Также комиссар Макферсон рассказал, что в операции принимали участие одновременно до 140 сотрудников полиции, и поблагодарил жителей Солсбери за терпение и понимание, проявленные во время расследования.

Россия при этом убеждена, что от сотрудников полиции власти Великобритании ожидали не скрупулезного и объективного расследования этого инцидента, а, скорее, подтверждения версии, выдвинутой вскоре после происшествия, британским премьером-министром Терезой Мэй о причастности России к предполагаемому отравлению.

«Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия»,

— убеждены в посольстве России в Лондоне.

Напомним, в начале марта 2018 года экс-полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери. После этого они долгое время оставались в коме, но спустя два месяца пришли в сознание. Правительство Великобритании обвинило в отравлении российские власти и спецслужбы, после чего западные страны выслали более сотни российских дипломатов.