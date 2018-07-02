То в жар, то в холод: дожди замочат москвичей

Синоптики предсказали спад жары в Москве. В ближайшие вторник и среду в столичном регионе ожидается ощутимое влияние циклона, который обусловит облачную погоду и кратковременные дожди. Кроме того, в дневные часы похолодает — температура воздуха составит 19-21 градус.

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Пик похолодания в столице придется на среду. Ожидается, что 4 июля столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов. По словам специалистов центра погоды «Фобос», такая погода характерна для первой декады сентября.

«В Москве рабочая неделя пройдет под аккомпанемент дождей, хотя их интенсивность будет небольшой. Сначала мегаполис ждет похолодание, его пик придется на среду, воздух остынет до плюс 18 градусов, словно в первую декаду сентября», — говорится в сообщении.

Однако уже с четверга тепло начнет постепенно возвращаться: воздух в этот день может прогреться до 22-24 градусов тепла. При этом

в пятницу впервые за всю неделю на небе покажется солнце — правда, на него будут то и дело набегать облака.

«Температура в среднем во второй половине недели будет на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты — например, «когда вернется настоящее лето».

И оно вернется! Успевшие испугаться холодов любители отдыха на природе смогут спокойно выдохнуть — уже к выходным в Москву вернется летний зной. В субботу и воскресенье, 7 и 8 июля, воздух снова прогреется до 30 градусов.

Подобные метания погоды «то в жар, то в холод» синоптики объясняют тем, что столица оказалась на самой границе зоны экстремальных дождей. Однако предстоящая рабочая неделя не принесет таких же сильных ливней и гроз, как на выходных — осадки будут несильными и кратковременными.

По словам Вильфанда, сильные ливни почти всегда связаны с жарой. Именно поэтому

прошлая неделя, отличившаяся аномальной жарой, завершилась парочкой грозами и ветрами на выходных.

В Москве и Московской области за прошедшие выходные выпала треть месячной нормы осадков (27-28 мм). Наибольшее количество зафиксировали в Волоколамске и около аэропорта Шереметьево.

«При норме 75 миллиметров в Волоколамске выпало 27 миллиметров, в «Шереметьеве» — 28 миллиметров, в Клину — 19 миллиметров осадков», — сообщил дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Согласно долгосрочному прогнозу, который составил Росгидрометцентр, июль традиционно станет самым жарким месяцем, и дождей будет меньше, чем в июне.

Еще в начале мая директор Гидрометцентра России сообщил «Газете.Ru», что средняя летняя температура в Москве и области будет около и чуть выше нормы: «Лето 2018 года будет нормальным, не холодным».

Глава Росгидромета также отметил, что в Москве и области портится не погода, а климат — более долгосрочное явление, при изучении которого специалисты-климатологи оперируют периодами примерно в 30 лет.

Как ранее говорила «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института океанологии РАН Ольга Золина, такие изменения — следствие глобального потепления.

«Сейчас климат меняется, и происходит — и это очевидный факт — повсеместное увеличение температуры, — рассказала она. — И когда климатическая система выходит из равновесия — а сейчас достоверно установлено, что деятельность человека оказывает на это большое влияние, — все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому».

В целом, об изменении климата можно будет говорить лишь после наблюдения изменений каждый год в течение длительного времени.

Так, одно из возможных последствий глобального потепления — наступление вечной весны или осени с неявными границами сезонов, постоянной облачностью и осадками, считает Золина.

В октябре 2017 года ученые подсчитали ущерб от наводнений, ураганов и небывалой жары — экстремальных проявлений климата, которых с каждым годом становится больше. Экономические потери в мире от экстремальных погодных явлений в 2016 году исследователи оценили $129 млрд.

Кроме того, исследователи предупредили, что в будущем частота таких событий продолжит расти и ущерб от засух, ураганов и наводнений с каждым годом будет становиться больше. Увеличение количества именно экстремальных проявлений погоды — феномен, о котором давно предупреждали климатологи, говоря о «расшатывании» климата.