«Москва просто нереальная»: как празднуют победу России

В ирландском пабе в Москве, по сравнению с Днем святого Патрика, 1 июля было не слишком людно. Всего 10 минут ожидания — и можно получить столик на двоих у двух плазм. Гости паба — преимущественно русские, некоторые из них одеты в форму сборной России по футболу или обернуты в российские триколоры. Большинство из присутствующих – люди, перевалившие отметку в тридцать лет, есть даже целая семья с ангельского вида девочкой.

Поначалу складывается ощущение, что в победу российской сборной никто не верит — чувствуется, что люди пришли сюда, чтобы не оставаться дома в одиночестве.

Но уже после гола в ворота Испании на лицах появляется интерес, а также некоторое удовлетворение от того, что российская сборная не проиграет с сухим счетом. Что чувствовали в этот момент российские болельщики? Судя по их лицам, ничего: казалось, они собрались в пабе для того, чтобы просто посидеть и разойтись по домам. Правда, в острые моменты аудитория, уже слегка разогревшись, начинает скандировать «Рос-си-я! Рос-си-я!».

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И вот серия пенальти — и атмосфера накаляется. На одного из болельщиков страшно смотреть: он закрыл лицо руками и кажется, будто его вот-вот хватит удар. Но проходит минута — и вдруг он вскакивает с места, его подруга бросается к нему в объятия.

Финальный гол, сборная России впервые в истории проходит в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Да что там, сильная сборная СССР в последний раз доходила до этого этапа в 1970 году, проиграв в итоге — кому бы вы думали? — Уругваю.

Болельщики сборной России выходят из своих квартир, пабов и баров, где они смотрели матч, на улицу, чтобы влиться в поток ликующих соотечественников. С Проспекта мира уже доносятся гудки вувузел, машин и победные крики. Однако продвинемся глубже, в центр Москвы — в эпицентр фанатского восторга.

Фоторепортаж: Moscow never sleeps: столица отмечает победу сборной __is_photorep_included11822281: 1

В центре столицы женщины с колясками забывают про своих чад и пускаются в пляс под аккомпанемент толпы: «Россия! Россия! Россия!».

В Театральном проезде, несмотря на сигналы десятков стоящих в пробке машин, толпа болельщиков не дает проехать транспорту. Как только людей на дороге становится на порядок меньше, на светофоре загорается зеленый цвет. И толпа вновь бросается перебегать дорогу. Аналогичная ситуация на всех центральных улицах.

Безусловно, главный герой этого вечера — Игорь Акинфеев. Его имя, кажется, звучало чаще трехкратного «Россия». Даже те, кто не был знаком поименно с игроками сборной России, теперь поняли, что Акинфеев — это победа. Вратаря российский сборной всячески возносят на пьедестал на улицах столицы, в метро и барах.

«В этот день стоило оказаться именно тут», — делится снимком с Красной площади россиянка Ирина Жирнова в своем инстаграме. Позади нее — нее огромная толпа с российскими флагами. Люди движутся в сторону Никольской улицы, ставшей эпицентром событий на этом мундиале. Даже те, кто оказался в центре столицы случайно и не понимает, чему так сильно радуются окружающие, спустя мгновение, подключаются ко всеобщему ликованию.

Девушки в вечерних платьях становятся на каменные клумбы и позируют на фоне развевающихся триколоров. Как бы странно они ни выглядели на фоне людей, одетых в спортивную форму и закутанных в российский триколор, сегодня все соединились в единое целое.

«Я не фанат футбола, но матч сегодня, конечно, смотрел и так же рад, что наши победили! Даже не верится», — пишет Егор Сорокин в своем инстаграм-профиле. «Исторический момент. Москва сейчас просто нереальная», — отмечает гостья столицы Алина.

Примечательно, что #УсыНадежды — этот флешмоб, напомним, стартовал перед игрой России и Уругвая в честь тренера сборной России Станислава Черчесова — сегодня можно встретить на каждом втором. Или на каждой второй — девушки с удовольствием примеряют растительность на лице, ставшую «усами победы».

На Патриаршие пруды, где и без ЧМ-2018 ежедневно задают жару любители повеселиться, выехал советский ретро-кабриолет. В нем, неустанно издавая сигналы, разместились трое мужчин. Одному из них, по всей видимости, не хватало праздничного настроения — и он решил сделать 10-секундный гудок при помощи вувузелы.

Можем только догадываться, как тяжело сейчас тем, кто не переносит крики и громкую музыку. «Как же хочу быть сейчас дома», — пишет москвичка в своем твиттере. Тяжело пришлось и собачникам, чьи питомцы зачастую не понимали, почему все в одночасье подняли на уши столицу — напуганные лабрадоры, той-терьеры и корги терялись в ногах своих хозяев и старались всячески направить их домой.

Сегодня нескончаемый поток сигналящих машин, людей, скандирующих имена футболистов национальной сборной, и троекратное «Россия!» слились в единый гимн победы.

«Идешь по магазину во время матча, присоединяешься к ребятам, которые, стоя с телефоном, смотрят матч. Постепенно зависших на одном маленьком телефоне становится больше! Ура, победа, наши лучшие!», — делится впечатлениями москвичка в своих инстаграм-историях.

Испанцы недалеко от стадиона «Лужники» по-своему отмечают победу сборной России. Одетые в костюмы цветов национального флага и с сомбреро на голове, они делают селфи с российскими болельщиками.

Каждый вагон метро в центре столицы — отдельный праздник. Радостные восклицания не затихают ни на минуту. Одетые в форму российской сборной юные болельщики слушают гимн России и скандируют «Победа!». На каждой станции к ним присоединяется еще десяток счастливых россиян.

Никольская, как и в предыдущие успешные матчи России, была оперативно перекрыта. Причем, в отличие от прошлых разов, вежливые «люди с табельными лицами» ограничили на вход и прилегающие к Лубянской площади переулки. При этом движение в центре не перекрыли, хотя ради такого случая стоило бы.

Поразительно, но Никольская не вызывает у москвичей ни единой ассоциации с Таганско-Краснопресненской линией в час пик, хотя народу там не меньше, а надежды на то, что поток схлынет, нет никакой.

Болельщики заполонили соседнюю Ильинку, не преминув устроить пре-пати Дня ВДВ в уже ставшим знаменитым фонтане. Толпа скандирует «Игорь-Игорь-Игорь Акинфеев» в честь нового национального героя.

Машины с трудом могут протиснуться в человеческой массе, пассажиры, а порой и водители всовываются из окон и отдают честь — те из них, что не в ушанках, не прикрывая головы ладонью. Едва ли не чаще, чем «Рос-си-я», поют Seven Nation Army группы White Stripes.