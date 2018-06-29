«Занималась только любовью»: жизнь и смерть Галины Брежневой

Галина Брежнева умерла 30 июня 1998 года — в подмосковной клинике для людей душевнобольных, пытаясь вылечиться от алкогольной зависимости. В больницу Галину Леонидовну определила ее дочь Виктория. Как объясняла впоследствии в программе «Пусть говорят», она была вынуждена это сделать — иначе мать оказалась бы на улице.

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«Я не могла позволить ей умереть под забором. Жить со мной она не хотела, а заставить ее было нельзя. Меня вызывали в дом, где она жила, и сказали — заберите ее отсюда или мы ее выселим. Она и дня не была одна — все время в квартире находились ее подруги, которые слетались отовсюду, и бывали незнакомые люди, с улицы... Поэтому и исчезли, были украдены драгоценности...»

Галина Брежнева прожила 69 лет — и это была жизнь, полная страстей, слухов, скандалов и стремления к любви.

«Я всю жизнь занималась только любовью», — говорила о себе Галина Брежнева. И действительно, говоря о ней, сегодня вспоминают имена ее мужей и возлюбленных, сделавших благодаря отношениям с дочерью генсека блестящую карьеру.

Впервые Галина Брежнева вышла замуж в 22 года – это случилось в 1951 году, когда семья жила в Кишиневе. Леонид Брежнев был тогда первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, его дочь училась на филфаке Кишиневского государственного университета, и однажды, когда в город приехал цирк шапито, она сходила на представление — и влюбилась в циркового эквилибриста и силача Евгения Милаева.

Роман с акробатом, вдовцом старше ее на 20 лет, который воспитывал трехлетних близнецов Сашу и Наташу, привел к тому, что Галина Брежнева уехала из Кишинева с бродячим цирком, а вернулась домой через год замужней женщиной и с ребенком. Единственную дочь Галины Брежневой воспитывали бабушка с дедушкой, в то время как их дочь ездила на гастроли с цирком в качестве костюмерши вплоть до начала 60-х годов.

Владимир Мусаэльян/ТАСС Леонид Брежнев с супругой Викторией и дочерью Галиной, 1977 год

Жизнь номенклатурных работников не привлекала Галину Брежневу – у нее была артистическая восторженная натура. Не зря она хотела стать актрисой – только отец категорически запретил. Впрочем, публицист Евгений Додолев, автор книг «Галина Брежнева. Жизнь советской принцессы» и «Дело Галины Брежневой. Бриллианты для принцессы», считает, что дочь советского генсека была человеком, который не любил работать.

«Она была совершенно хрестоматийным образцом богемы. Не привыкла и не любила работать и просто получала удовольствие от жизни. Любила выпить, любила кураж, веселье, и, по-моему, не отдавала себе отчета в том, что все совершенно изменилось, что она уже не привлекательный сексуальный объект», — рассказывал публицист, общавшийся с Галиной Брежневой уже в конце ее жизни, изданию kp.ru.

Благодаря супруге «из элит», отец внучки Леонида Ильича Брежнева сделал блестящую карьеру – он быстро получил Героя социалистического труда, а впоследствии стал директором цирка на проспекте Вернадского. Однако брак продлился чуть более десяти лет и распался из-за измены Милаева.

В 1962 году Галина Брежнева снова скоропостижно вышла замуж. Тогда она познакомилась на гастролях в Японии с другим артистом цирка – юным иллюзионистом Игорем Кио. Галине было 33, ему – 18. Приняв предложение юноши, Галина Брежнева расторгла союз с Миляевым. Брак стремительно заключили в Сочи, но вмешался отец Брежневой и заставил его аннулировать – за Игорем Кио Галина была замужем девять дней, однако еще в течение трех лет продолжался роман, окончившийся, когда Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС.

Юрий Абрамочкин/РИА «Новости» Дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина и ее супруг Юрий Чурбанов, 1988 год

Следующим мужем Галины Брежневой стал Юрий Чурбанов – они познакомились в 1971 году на вечеринке и довольно скоро поженились. Ради брака с дочерью генсека Чурбанов, 34-летний майор внутренней службы и отец двоих детей, быстро расторг брак со своей тогдашней женой. Тогда в народе появилась поговорка «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов».

Женитьба на 41-летней Галине Брежневой помогла ему, разумеется, сделать карьеру – он быстро стал заместителем министра внутренних дел СССР (генерал-лейтенантом), а затем первым заместителем (генерал-полковником) министра внутренних дел СССР.

Однако счастливым этот союз не был – Галина Брежнева слишком любила искусство, чтобы испытывать чувства к расчетливому мужу-генералу, хотя Леонид Брежнев, безусловно, этот ее выбор одобрил.

Но возвышенную натуру дочери вождя привлекали совсем другие люди – поэтому в ее жизни появились возлюбленные, артист балета Марис Лиепа (один из двух мужчин, которых, как утверждает дочь Брежневой, та по-настоящему любила) и артист театра «Ромэн» Борис Буряца.

Роман с Лиепой продолжался пять лет – все это время на кресле Брежневой в Большом театре перед спектаклем оказывался букет цветов. Дочь генсека слишком долго ждала, что Лиепа разведется с женой и сделает ей предложение – но этого так и не случилось. Что же касается экстравагантного Буряцы, ставшего благодаря связи с Галиной Брежневой солистом Большого театра, то роман закончился тюремным заключением. В 1981 году его обвинили в краже бриллиантов из квартиры артистки Ирины Бугримовой и осудили на пять лет. Говорили, что это была месть Юрия Чурбанова.

Со смертью Леонида Брежнева в 1982 году в семье начались крупные неприятности. Юрия Чурбанова обвинили в коррупции и посадили — официальный развод Галина Брежнева оформила в 1991-м, когда он еще находился в колонии. К тому моменту Брежнева уже сильно пила и лишилась практически всего имущества — у нее оставалась только квартира в Москве.

Последние годы жизни Галина Брежнева, так любившая веселье, бриллианты и интересных мужчин, провела практически в одиночестве. Навещала ее там только одна подруга, Людмила Москалева.

«Когда Галя попала в дурдом, а сделано это было неспроста, не без каких-то заинтересованных в этом сил, она просила меня забрать ее домой. В стране были страшные, бандитские времена. Пока Галя была в больнице, некий богатый осетин быстренько купил ее квартиру. Я ему сказала, что эта квартира ему боком выйдет, он не поверил, а вскоре его убили», — рассказывала потом Людмила Москалева РИА «Новости».

Люди, знакомые с Галиной Брежневой, говорили о ней как о восторженной ранимой натуре – доброй и незлопамятной. А еще – о том, что

дочь генсека была нужна друзьям только потому, что это было выгодно.

«Галя была добрейшей души. Никому не могла отказать. Даже когда к ней обратился Мстислав Запашный, известный дрессировщик, попросил ее спасти его родного брата Игоря, обвиненного в убийстве из ревности собственной жены — спасти от расстрела, к которому его должны были приговорить, Галя унизилась, нашла людей, имевших возможность смягчить суд, и Игорь получил всего 15 лет», — рассказала о Брежневой в 2016 году сайту mk.ru Виктория Лазич, сейчас — старший методист политотдела Дома архитектора. А после добавила, что «ее сломали и предали все, кому она верила».