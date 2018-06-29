Кладбища раздора: Литва поплатилась за санкции

Российская сторона введет ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов. Это связано с ужесточением позиции литовских властей к мемориальной деятельности России на территории Литвы, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — подчеркнула она.

В рамках санкций визы на въезд в Россию не будут выдаваться гражданам Литвы, участвующим в проекте «Миссия Сибирь».

Он был начат в 2006 году, основной целью является благоустройство кладбищ ссыльных литовцев в Сибири. Участники проекта также встречаются и общаются со своими земляками, оставшимися в Литве.

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«Хотелось бы особо подчеркнуть, что это вынужденная мера. В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию», — прокомментировала Мария Захарова вводимые министерством санкции. Она также добавила, что российское посольство не раз направляло в МИД и министерство Литвы соответствующие обращения, но удовлетворительной реакции так и не последовало.

Отмечается также, что разработка в министерстве культуры Литовской Республики новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» фактически заморозила все запланированные на этот год ремонтно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов.

МИД РФ также особо обеспокоено попытками литовской стороны демонтировать мемориалы советских воинов на фоне нежелания восстановить разработку проекта двустороннего соглашения по воинским захоронениям. В особенности это относится к городу Шяуляй, подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Литвы надеется на изменение Россией своей позиции в отношении ежегодно осуществляемого Литвой по согласованию с РФ проекта «Миссия Сибирь», написали на сайте литовского МИД в ответ на заявление с российской стороны.

Там отмечается, что «Миссии Сибирь» дали «тенденциозные и необоснованные оценки» и выразили надежду, что Россия «не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы».

21 октября прошлого года муниципалитетом Биржайского района на севере Литвы было принято решение об установлении табличек на памятниках возле захоронений солдат Красной армии.

На этих табличках было указано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

Речь идет о надписях, сделанных еще в советский период литовской истории на мемориалах павшим во время Прибалтийской операции 1944 года, когда солдаты Красной армии освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.

«Я считаю, что эти таблички как раз не оскорбляют, а именно очень конкретно с исторической точки зрения объясняют, что в этих прославляющих советских солдат благодарственных надписях нет исторической правды», — отметила BNS вице-мэр Биржая Ируте Варзене.

Решение установить эти таблички приняли без соответствующих указаний сверху, отметил советник отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюс Микеленис.

«Мы чувствуем, что вносим вклад в отражение исторической правды, и считаем, что у нас это хорошо вышло. Однако мы не удивимся, если наши усилия будут оценены как произвол, и за это, возможно, мы получим по шапке», — сказал Микеленис изданию Lietuvos žinios.

По его словам, изначально мэрия выступила с инициативой установки табличек перед специалистами департамента по культурному наследию. Они, в свою очередь, предложили местным властям обратиться в министерство культуры, а то — в МИД, где им объяснили, что без межгосударственной договоренности нельзя делать ничего подобного. При этом Микеленис уточнил, что переговоры между Россией и Литвой по поводу захоронений солдат Красной армии и советских памятников на территории прибалтийской страны продолжаются уже в течение 15 лет.

В российском посольстве такое решение осудили и назвали «гнусным поступком».

«Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков», — было написано в сообщении российского посольства в Литве. Там также отметили, что правовую оценку принятому литовскими чиновниками решению могут дать только юристы.