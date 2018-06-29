Не та страна: школьникам выдали украинские грамоты

В Серове в средней общеобразовательной школе № 22 выпускники 11 класса получили грамоты об окончании учебного заведения, украшенные гербом и флагом Украины. Фотография наградного листа «за хорошие успехи в учебе и достойное поведение» появилась в интернете, на ней видно, что грамота украшена желто-голубым флагом и гербом Украины.

В самой школе поясняют, что ошибка стала результатом невнимательности классного руководителя, который печатал грамоты.

«Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины», — рассказали в учебном заведении.

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Украинские грамоты получили только ученики 11 А класса. Сейчас выпускники приносят почетные листы обратно, а взамен получают новые, уже российского образца.

Начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов рассказал, что учительница, вручившая грамоты с флагом Украины, получила выговор.

По его словам, классный руководитель заметила ошибку уже во время вручения грамот. «По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации», — приводит слова Колганова РИА «Новости».

Российские школьники уже не в первый раз получают награды и грамоты, украшенные украинской государственной символикой. В начале июня этого года похожий случай произошел в Приморье. Учительница уссурийской школы №30 распечатала три грамоты с гербом Украины и вручила ученикам.

Видео с наградным листом в сети разместил отец одного из учащихся, пошутив, что «диплом, наверное, «це Европа» будет».

В администрации Уссурийска пояснили, что учителю начальных классов не хватило трех бланков для того, чтобы поощрить лучших учеников и их родителей. Она распечатала найденное в интернете изображение, не обратив внимания на украинские флаг и герб. Директор школы, подписывая грамоты для всех учеников, также не нашла в них ничего странного.

В итоге грамоты заменили, педагогу вынесли дисциплинарное взыскание, а в школе началась проверка.

В конце мая 2018 года обладателями «ошибочных» грамот стали ученики 8 класса общеобразовательной школы №2 в городе Катайск Курганской области. В соцсети Вконтакте в группе «Типичный Катайск»

школьник разместил грамоту, которую ему выдали «за активное участие в спортивных соревнованиях, смелость, оптимизм и упорство в достижении цели, а также за волю к победе и умение находить правильные решения». На ней также были изображены герб и флаг Украины.

Правда, если в первых двух случаях украинская символика обрамляла грамоту, то здесь флаг и герб Незалежной занимали как минимум четверть листа.

Как предположили в комментариях жители Катайска, учитель скачала шаблон бланка из интернета. Некоторые из них предложили воспринимать данную ситуацию как курьезный случай. По мнению пользователей, автору фотографии следовало подойти к педагогам и объяснить, в чем ошибка, а не распространять фотографию в интернете. «Это называется человеческий фактор и нехватка времени», — пожалели они учителей.

В январе 2017 года в нижневартовской средней школе №12 символику России перепутали с нидерландской. Во время торжественной церемонии ученики получали первые в своей жизни паспорта на фоне флага Нидерландов — трехцветного символа, состоящего из красной, белой и синей полос. Организаторы мероприятия случайно разместили на презентационном слайде, на фоне которого происходило вручение документов, флаг не той страны.

Директор школы Ирина Смирнова публично извинилась за ошибку, но отметила, что инцидент «не говорит о незнании работниками школы и учениками государственной символики».

Она пообещала, что работники школы будут внимательнее относиться к организации мероприятий. По словам директора, «досадное недоразумение» не испортило торжественности момента.