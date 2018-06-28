Выходные испорчены: на Москву надвигается шторм

Рабочая неделя в Москве завершится 30-градусной жарой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью в пятницу, 29 июня, будет +17…+19°С, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

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Большую часть дня осадков не ожидается, небольшие дожди возможны только ближе к вечеру. Они несколько охладят раскалившийся до +28…+30°С воздух. Ветер сохранит направление, но немного стихнет (до 2-7 м/с). Атмосферный фон немного ниже нормы, 742 мм рт. ст.

В центре Москвы в этот день пройдет Мексиканский праздник «День мертвых». Он начнется с карнавала на Красной площади и завершится развлекательной программой в национальном доме болельщиков в Гостином дворе. Скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками — обязательный атрибут праздника. Наносите праздничный грим и отправляйтесь вместе с мексиканцами в парк футбола FIFA, где пройдет концерт с национальными танцами.

Суббота откроет дождевой марафон в Москве — 30 июня на западе и в центре столичного региона пройдут кратковременные ливни, грозы, местами не исключен град.

Гроза, не исключено, начнется прямо с ночи. Правда, ветер обещают юго-восточный и не очень сильный, 3-8 м/с, так что припаркованные под деревьями машины окажется еще в относительной безопасности. Что касается температуры, то в темное время суток она составит +17…+19°С. Днем же будет жарко и душно: +27…+29°С. Велика вероятность кратковременного дождя, грозы, града, а также сильного ветра. Гидрометцентр уже предупредил, что днем в субботу скорость ветра может достигать 15-20 м/с, местами шквалы до 22 м/с. Атмосферное давление резко упадет — до 737 мм рт. ст.

Если вы интересуетесь модой и футболом, и этой страсти не может помешать даже разгул стихии, то советуем заглянуть на Трехгорную мануфактуру, где 30 июня обсудят, в чем футбольные клубы соприкасаются с модными дизайнерами. На лекции расскажут, почему популярные бренды так сильно интересуются спортивным стилем, Россией и к чему этот интерес может привести.

Заранее планируйте свои маршруты, так как 30 июня и 1 июля не будут ходить поезда на участке Филевской линии — между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

В первый день июля жара заметно ослабеет. Ночная температура составит +14…+17°С. Временами дождь и гроза, ветер южный, 3-8 м/с. Днем в воскресенье ситуация аналогичная — дожди и грозы, при этом термометры покажут не выше +24…+27°С. Атмосферное давление снова приблизится к норме: до 742 мм рт. ст.

Вряд ли стоит напоминать, но 1 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Он начнется в Москве на стадионе «Лужники» в 17:00 мск. Если вас не пугает потенциальная давка в фан-зоне, то, возможно, осадки станут аргументом за то, чтобы смотреть игру дома или в заведении общепита.

2 июля, в понедельник, циклонический вихрь начнет закачивать в Москву прохладные воздушные массы, и температурный режим вернется в рамки климатической нормы (спойлер: это не африканская жара, царившая в столице последнюю неделю). Ночная температура составит +8…+13°С, ожидается дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем дождь продолжится, но температура поднимется до +20…+25°С. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 4-9 м/с. Атмосферный фон идеальный — 746 мм рт. ст.

Во вторник, 3 июля, ночью будет достаточно прохладно +11…+14°С, но хотя бы без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, потеплеет до +22…+25°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, атмосферное давление слегка пониженное, 742 мм рт. ст.

Но есть и хорошие новости. Из-за позднего начала матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу городской транспорт в ночь с 3 июля на 4 июля продлит свою работу до трех часов ночи. До этого времени будут ходить поезда МЦК и метро, а железнодорожники добавят 49 пригородных электричек по всем направлениям.

4 июля, среда, продолжит потихоньку превращать Москву в Венецию. Местами обещают кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью +12…+14°С, днем температура поднимется до +20…+23°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон по-прежнему ниже нормы, 743 мм рт. ст.

Одуряющая жара спала — такая погода идеально подойдет для занятий йогой. В московских парках ежедневно проводятся бесплатные занятия с инструкторами. Так, в Парке Горького можно снять напряжение «йогой смеха», в «Царицыно» позаниматься под звуки живой музыки, а в Таганском парке пройти омолаживающий йога-курс. Никакой предварительной записи — просто оденьтесь поудобней и возьмите с собой коврик.

Четверг, 5 июня, встретит горожан прохладой. Так, ночью ожидается +12…+15°С, днем столбики термометров покажут не выше +20…+23°С. В течение суток кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление аналогично среде: 743 мм рт. ст. Поскольку жару сменили умеренные температуры, а тополиный пух больше не летает по городу, то после дождичка в четверг можно смело наряжаться в одежду темных тонов. Повод для торжественного выхода придумаете сами, но мы рекомендуем пойти в любой из московских музеев: многие из них работают по этим дням до 21:00.

Погода наладится лишь к 6 июля. В пятницу ночью прогнозируется +12…+15°С, а днем +21…+24°С, ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон подрастет до 747 мм рт. ст.

При этом впервые за всю неделю выпадет день без осадков — правда, на солнце будут то и дело набегать облака.

Центральные парки Москвы подготовили для вас культурную программу — так, 6 июля пройдет международный фестиваль «Привет, Апулия!». Современные итальянские фильмы с субтитрами, мастер-классы по приготовлению пасты и фокаччи от поваров из Апулии, уроки итальянского языка и шествие факиров. Никакого дождя, никакой жары: раздумывать тут, в общем, не над чем.