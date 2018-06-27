«Чем закончится праздник на Никольской?»

«Больше человечности, чем у сотни аргентинцев»

Вернувшись на прошлой неделе в Аргентину, Фернандо Пенови моментально стал знаменитостью. Местные газеты продолжают осмысливать его неприличную шутку. Аргентинский болельщик, приехавший в Россию на ЧМ-2018, прославился тем, что попросил русскую девушку повторить непристойную фразу на испанском языке, а потом выложил видеозапись в социальных сетях.

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Однако она вызвала совсем не ту реакцию, на которую он рассчитывал. После разразившегося скандала Фернандо Пенови был закрыт доступ на все матчи, а сам он депортирован на родину. У аргентинца отозвали паспорт болельщика, об этом в твиттере сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич. Она назвала поведение Пенови «сексистским и неуважительным».

Позже болельщик принес публичные извинения. «Я хочу извиниться перед всеми. Перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей и женой... Мне стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек», – приводит слова Пенови портал Cuidad Magazine.

Судя по отзывам читателей, аргентинцы сильно переживают за поведение соотечественника. 15-летняя девушка, не знавшая испанский, хотела послать сообщение с поддержкой в адрес Аргентины, но столкнулась с неприличной шуткой, сокрушается аргентинское издание La Nacion. Впрочем, держать зло на Аргентину она не стала и через свой профиль в инстаграме пообещала не судить обо всей стране по отдельным ее представителям.

Читатели La Nacion пишут различные слова поддержки в адрес девушки: «Спасибо, красавица, что проявила понимание», «Какая жалость, что такой прекрасной девушке пришлось встретиться с животным», «У девушки оказалось больше человечности, чем у сотни аргентинцев».

Отдельные аргентинцы так и вовсе делают глобальные выводы из этого инцидента: «Вот до чего довел нас популизм».

Расизм по-русски

Отношения с российскими девушками — отдельная тема в мировых СМИ. Перед началом чемпионата мира по футболу аргентинские СМИ вовсю обсуждали рекомендации Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по знакомству с россиянками, где советовали мужчинам «соблюдать чистоту, хорошо одеваться, пользоваться парфюмом, а также не задавать глупых вопросов, быть веселыми и интересными».

Русским женщинам нравится «чувствовать себя особенными», и они предпочитают инициативных мужчин, говорилось в памятке. Впрочем, позже AFA принесла за этот буклет свои извинения: «Мы приступили к немедленному отзыву [экземпляров справочника]. Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA».

Потом иностранные СМИ переключились на обсуждения высказываний председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. Ее рекомендация россиянкам воздержаться от вступления в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы не повторять опыт матерей-одиночек, воспитывающих детей после Олимпиады-80, вызвала бурную реакцию в местной прессе.

Масла в огонь подлило скандальное заявление одной из российских сетей фаст-фуда. Там призвали российских женщин заводить детей от звезд мирового футбола, пообещав за это крупную награду. Позже компания извинилась за оскорбительное заявление. Тем не менее, мировая пресса восприняла очевидный пиар-ход всерьез. Так, читатели издания El Pais в связи с этими скандалами стали отзываться о России как о «расистской стране»: «Это даже не мачизм. Это явное выражение менталитета евгенизма, которое все еще существует в этой стране. Расизм в его самой ясной концепции».

Чемпионат поднимет имидж России

В целом испаноязычные издания воспринимают нынешний чемпионат мира по футболу как «большую кампанию России по улучшению своего международного имиджа».

Однозначный восторг у иностранных журналистов вызывает то, что творится на Никольской улице в Москве. Чтобы ни происходило в России, по крайней мере, одно место в стране свободно от любых предрассудков — Никольская улица в столице РФ.

Испаноязычные издания как будто соревнуются восхвалении Никольской. Как пишет El Pais, на Никольской улице и Красной площади царит атмосфера настоящей свободы.

Такое впечатление, что в Москве отменили действие сразу и уголовного, и административного кодекса, считает издание:

«Полицейские с удовлетворением и симпатией созерцают, как их соотечественники поют, танцуют и громко болтают с болельщиками из разных стран». И это в стране, где любой одиночный пикет часто заканчивается арестом как минимум на 15 суток. Но не сейчас, не во время чемпионата.

«Радость на Никольской искренняя. Как будто бы россияне проснулись после долгой зимы. Они бегут обниматься с незнакомыми людьми, несмотря на их происхождение и цвет кожи. Две блондинки танцуют с нигерийцем, одетым в разноцветную одежду, группа художников зарабатывает, рисуя национальные флаги на лицах прохожих, а немецкий полицейский поздравляет российского коллегу за то, что он «все так организовал», — пишет El Pais.

В конце статьи издание интересуется, чем завершится праздник и «оставит ли след в жизни россиян вспышка свободы и пробудившееся любопытство», ведь многим гражданам это понравилось.