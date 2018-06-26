Вежливая депортация: чем Украине угрожают российские журналисты

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отказ во въезде на украинскую территорию, который получили журналисты Евгений Примаков и Пола Слиер. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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По словам Лукашевича, российская сторона осуждает произошедшее. «Действия Киева в отношении журналистов российских СМИ выглядят особенно цинично на фоне того, что они намеревались принять участие в конференции, организованной ОБСЕ», — заявил он.

26 июня российский журналист из ВГТРК Евгений Примаков сообщил на своей странице в фейсбуке, что его задержали на пограничном контроле в аэропорту Киеве и запретили въезд на Украину на пять лет. По словам журналиста, он прилетел на Украину на конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы. Организация подтвердила возможность его участия в мероприятии.

«По прилете в аэропорт Борисполя в Киеве меня отвели от паспортного контроля в небольшую комнатку, где сотрудница очень вежливо и корректно, без всяких угроз объяснила, что я представляю угрозу национальной безопасности Украины», — рассказал Примаков ФАН.

Он добавил, что подписал бумагу, подтверждая, что понял смысл сказанного, после этого два человека в камуфляже вывели Примакова в зал ожидания. В настоящее время он ожидает своего вылета в Москву.

«Со мной проблем никаких нет, проблема с украинцами. Я собирался обсуждать с нашими украинскими коллегами, что журналист не является комбатантом (не принимает участия в вооруженном конфликте), что относиться к свободе печати надо с уважением. Это, возможно, первые попытки выстроить какое-то минимальное доверие, которое у нас у всех отсутствует друг к другу, и подойти — хотя бы теоретически — к тому, что наши коллеги, такие как Кирилл Вышинский, должны быть освобождены», — заявил Евгений Примаков.

По его мнению, украинская сторона сознательно пресекает любые попытки наладить диалог.

В Кремле намерены выяснить детали ситуации, в которой оказался Евгений Примаков. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать. То есть мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Но мы обязательно осведомимся», — заявил Песков.

Ранее начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД Максим Буякевич также заявил, что российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, власти Украины отказали пропускать на свою территорию корреспондентку телеканала RT Полу Слиер. Журналистка, как и Примаков, планировала принять участие в конференции ОБСЕ, однако в аэропорту ее задержали, досмотрели багаж, после чего заставили подписать документ о депортации.

«Когда я приехала в Киев, меня продержали 1,5 часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещен въезд на Украину в течение пяти лет», — приводятся слова корреспондента на сайте RT.

По ее словам, сотрудники аэропорта объяснили свои действия «распоряжением сверху». Журналистка также рассказала, что не раз получала угрозы после посещения Киева три года назад.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент. «Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», — написала Симоньян в телеграме.

Мировая общественность также отреагировала на запрет российским журналистам посетить конференцию, посвященную свободе прессы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в твиттере выразил сожаление в связи с инцидентом. «Я повторю, что все страны-участники ОБСЕ должны обеспечивать свободный проезд для журналистов», — написал он.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже заявил, что возмущен запретом на въезд Поле Слиер. Он также призвал украинскую сторону немедленно объяснить свое решение. «Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — приводит RT слова Белланже.

Киев регулярно запрещает въезд представителям российских СМИ. В марте 2015 года власти приостановили аккредитацию при органах украинской власти 115 российских СМИ. В том же году на Украине были введены персональные санкции против журналистов, в том числе гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, а также главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

В мае текущего года был арестован руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Украинские власти обвинили журналиста в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых «навешивают ярлык «пропагандистов», что становится поводом для их депортации», и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.