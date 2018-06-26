Знак качества: где в России пекут самый вкусный хлеб

Роскачество по итогам годового исследования определило, в каких регионах России пекут лучший белый хлеб. Об этом сообщается на сайте организации.

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Исследование качества хлеба началось в июле 2017 года и проходило в 62 регионах страны, при этом, как выяснилось, стоимость одного батона хлеба по стране сильно разнится, составляя от 12,4 до 66 рублей за единицу товара.

Анализ проходил по трем направлениям — на соответствие требованиям техрегламента, ГОСТам (Межгосударственный стандарт) и повышенным стандартам Роскачества.

Согласно исследованию, самый качественный белый хлеб пекут на юге европейской части России: в Воронежской и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае. Хлеб достаточно высокого качества выпекают в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской, Владимирской областях и в Краснодарском крае. Также ни одного товара с нарушениями стандартов качества не обнаружили в Вологодской, Тульской, Кировской и Ростовской областях, в Пермском крае и в Санкт-Петербурге.

В Москве количество высококачественного хлеба превышает 58% от общего производства.

Исследование выявило, что 88% российского белого хлеба соответствуют требованиям законодательства, а 32% продукции превышают требования ГОСТов. Нарушения были выявлены у продукции 25 брендов.

Эксперты изучили продукцию 176 брендов по 50 различным показателям. Хлеб проверяли на наличие пестицидов и фосфатов, определяли физико-химические параметры, влажность, зольность, количество клейковины и другое. Также эксперты отмечают, что в качественном хлебе не должно быть маргарина, патоки, сахара, красителей, кулинарного жира и консервантов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на потребительском рынке хлеб стал одним из лидеров по количеству качественных товаров внутри категории. «Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный «Знак качества», — сказал он.

Мантуров также добавил, что в будущем необходимо учитывать мнение потребителей, а также развивать индустрию и стремиться к выполнению опережающих требований.

Глава Роскачества Максим Протасов, в свою очередь, заявил, что исследование выявило несоответствие существующих стандартов современным реалиям, а также ряд правовых пробелов, связанных с нормированием улучшителей хлеба (отдельная группа пищевых добавок) и методиками их контроля. «Прежде всего необходимо провести колоссальную работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы», — заявил глава организации.

В начале 2018 года проверку хлеба на потребительском рынке проводил Роспотребнадзор, сделав 21 тыс. проб хлебобулочных изделий. В результате выяснилось, что за последние пять лет качество этого продукта в стране улучшилось.

По подсчетам аналитического центра «СовЭкон», Россия в 2017/2018 сельхозгоду впервые выйдет на второе место в мире по экспорту зерна и поставит за рубеж до 43,9 млн тонн.

Тем самым Россия оттеснит на третье место Украину, прогноз для которой составляет около 41 млн тонн. Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему останутся США, которые в этом сельхозгоду экспортируют 80,3 млн тонн зерна, в том числе 47,7 млн тонн кукурузы.

Покупателями российского зерна являются более сотни стран мира, в числе которых Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия и др. В марте этого года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил журналистам, что экспортный потенциал России по поставкам зерна в этом году может достичь 50 млн тонн.

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы, отметили в организации «СовЭкон».

Также агентство Bloomberg сообщило, что по итогам 2017/18 зернового года Россия экспортирует 36,6 миллиона тонн пшеницы, что на 30% больше, чем в прошлом году. Этот показатель является максимальным за последние 25 лет.

В 2016 году Россия впервые стала мировым лидером по поставкам пшеницы, экспортировав 25 млн тонн зерна. Тогда на втором месте по производству пшеницы находились США (24 млн тонн), а на третьем — Канада и Австралия, объем их экспорта достиг в 2016 году 20 млн тонн.