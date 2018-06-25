Два ребенка погибли в закрытой на солнцепеке машине

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с гибелью двух несовершеннолетних. Трагедия произошла 23 июня. «Трое детей (13, трех и полутора лет) в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей. Когда те вернулись, то обнаружили в автомобиле, припаркованном во дворе, двух младших детей без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме», — сообщили в ведомстве.

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Эксперты не обнаружили телесных повреждений на погибших. По предварительной версии, смерть детей наступила вследствие гипертермии (перегрева организма), отмечается в сообщении СК.

Как отмечает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать семейства оставила младших детей на их старшую сестру и поехала сдавать экзамены. Следователи предполагают, что, когда девочка отвлеклась, малыши забрались в припаркованную машину.

При этом отмечается, что семья не является неблагополучной.

Это не первый случай гибели детей, оставшихся в припаркованных автомобилях. В августе 2017 года в одной из деревень Татарстана было обнаружено тело двухлетнего мальчика, погибшего от теплового удара. По данным СК, утром 42-летний сожитель бабушки мальчика повез ее в город на работу. Вместе с собой они взяли и ребенка. Затем мужчина вернулся в деревню и пошел косить сено, забыв о мальчике. Он обнаружил его в автомобиле только около 15 часов, когда тот был уже мертв.

В 2014 году в Ижевске супруги в 30-градусную жару оставили грудного ребенка в машине, а сами пошли в торговый центр. Когда они вернулись через полчаса, малыш уже не дышал: он умер от перегрева.

Один из самых резонансных случаев гибели ребенка в машине произошел в 2008 году в США. Дима Яковлев, родившийся в 2006 году в Псковской области, был усыновлен в 2008 году супругами Майлсом Харрисоном и Кэрол Линн Эксманн-Харрисон. Через три месяца после усыновления мальчик погиб, потому что его приемный отец оставил его на девять часов в закрытом автомобиле на 32-градусной жаре на стоянке около офиса Харрисона. Приемный отец был уверен, что оставил до этого сына в яслях.

Майлсу Харрисону грозило до 10 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство, однако американский суд его полностью оправдал. В феврале 2009 года Харрисон сказал в интервью The Washington Post: «Я молю российский народ о прощении. Есть хорошие люди в этой стране, которые заслуживают детей, и есть дети в России, которые нуждаются в родителях. Пожалуйста, не наказывайте всех за мою ошибку».

Отметим, что чаще всего подобные трагедии происходят именно в Штатах. С 1998 года там погибли более 700 детей, забытых в припаркованных на солнцепеке машинах. Тепловой удар — самая распространенная после ДТП причина смерти детей младше 14 лет в автомобилях.

В половине случаев смерть наступает из-за того, что ребенка забыли в машине, и только в 17% случаев взрослые намеренно бросают детей, рассчитывая, что с ними за это время ничего не произойдет.

Большинство несчастных случаев происходят, когда ребенка в детский сад везет не тот, кто делает это постоянно: у водителя включается «автопилот» и он едет по своему обычному маршруту. Кроме того, детские автокресла устанавливаются на заднем сиденье машины, а устройства для малышей – еще и спинкой к водителю, поэтому наличие дополнительного пассажира, особенно если он заснул, не так бросается в глаза.

При этом опасность представляют поездки не только в странах с жарким климатом. Даже если на улице +22°C, а небо затянуто облаками, то внутри автомобиль способен нагреться до +47°C всего за час. Приоткрытое или даже полностью открытое окно не способно исправить ситуацию.

Дети особенно уязвимы к тепловым ударам. Температура их тела повышается в три-пять раз быстрее, чем у взрослых. Тепловой удар происходит, когда температура туловища достигает +40°C, а уже при +42°C наступает смерть.