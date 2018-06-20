Фонтаны и битые стекла: как гуляла Россия после победы

После того, как российские футболисты в минувший вторник разгромили сборную Египта со счетом 3:1, болельщики по всей России не скрывали своего ликования. На всю страну в этот вечер гремело громкое и заразительное: «Россия! Россия!». Пронеслось оно по всем городам, но особенно отчетливо его было слышно в центре Москвы, а также в Санкт-Петербурге, где и состоялся матч.

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Праздник начался с того, что комментатор телеканала «Россия 1» Владимир Стогниенко после победы российской сборной включил песню группы «Ленинград» «Экстаз», в которой строчка «Ты просто космос, Стас» повторяется так часто, что одного прослушивания достаточно, чтобы она надолго засела в подсознании.

Музыкальная композиция заиграла, разумеется, в честь тренера национальной команды Станислава Черчесова, который привел российских футболистов к победе.

Фоторепортаж: Как российские болельщики празднуют победу сборной __is_photorep_included11808187: 1

Празднества начались в столице на Никольской улице, упирающейся в Красную площадь — здесь в дни чемпионата традиционно собираются болельщики. Ее перекрыли спустя 20 минут после победы команды России, потому что к тому времени площадь Революции была полностью заполнена людьми. Очевидцы сравнивали то, что творилось на самой Никольской, с часом пик на Таганско-Краснопресненской линии.

Полицейские вполне дружелюбно отсекали всех, кто пытался прорваться за ограждения. На неперекрытых улицах гудели машины, из их окон высовывались люди. Некоторые решали, что так их радость недостаточно очевидна и залезали в кузов автомобиля или прямо на крышу.

В барах, как передают корреспонденты «Газеты.Ru», с каждым голом кричали «Пен-си-я» либо «Эн-дэ-эс».

Экстаз болельщиков одна Никольская, разумеется, вместить не могла. Очень скоро всеобщее ликование перекинулось и на Маросейку, где футбольные фанаты не давали проезда автомобилям, прыгали, гудели и пели гимн России. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Охотном ряду. Там движение машин вплоть до самой Лубянки просто остановилось. Некоторые люди высовывались из окон транспорта и поддерживали своих пеших соотечественников криками: «Рос-си-я! Рос-си-я!».

А на Ильинке, по другую сторону от Красной площади, победу в матче перепутали с Днем ВДВ и отпраздновали его досрочно. Двое полуголых мужчин вместе со своим одетым товарищем, укутанным в российский флаг, весело провели время в фонтане. Картина сильно напоминала то, как хоккеист Александр Овечкин со своей командой совсем недавно праздновали получение Кубка Стэнли.

Едва ли эти победы можно назвать равноценными, но для российских футболистов это настоящий прорыв: последний раз отечественная сборная выходила в плей-офф в 1986 году на чемпионате мира по футболу в Мексике. То есть подобный результат — первый в истории Российской Федерации.

Разумеется, праздник души российских (и не только) болельщиков не мог не перекинуться и на подземку. В сети моментально разлетелось видео «самого патриотичного вагона», пассажиры которого бойко и очень дружно исполняли «Катюшу». Хотя некоторые пользователи объективно отмечают, что хоровое пение звучало не только в одном отдельно взятом вагоне.

Позитивные эмоции, безусловно, зашкаливали, однако без жертв в эту ночь не обошлось.

Празднование победы над сборной Египта не пережил стеклянный плафон на станции метро «Театральная». От наплыва чувств болельщик сорвал с одного из светильников на станции стеклянный шар, который, по счастливой случайности, после падения на скамейку остался цел. Впрочем, ненадолго — мужчина бросил плафон в стену. Этого удара шар уже не выдержал и разлетелся вдребезги. Таким активным болельщиком, разумеется, заинтересовались сотрудники Росгвардии, однако задерживать его не стали.

В Санкт-Петербурге, как, впрочем, и в большинстве других городов России, победу отпраздновали более сдержано. В Петроградском районе болельщики, как водится, бегали с флагами и скандировали любимые всеми фанатами лозунги.

Невский проспект мгновенно «встал» по финальному свистку. В тот момент из каждого второго автомобиля послышались радостные гудки, а из окон каждого пятого вывесили триколоры.

Впрочем, питерская подземка тоже отличилась. Веселье организовали, как ни странно, египетские болельщики. Они устроили свои собственные состязания по игре в… футболку. Кстати, сражался египетский фанат с российским один на один. У каждого была своя команда поддержки. Мужчины радостно перебрасывали друг другу майку под восторженные возгласы своих товарищей, двое из которых били в бубны.