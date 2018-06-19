«Понял, что начинается конец света»: 20 лет урагану в Москве

Душный летний день 1998 года для москвичей обернулся катастрофой, вошедшей в историю. Первый месяц лета тогда выдался особенно жарким. Столбик термометра доходил до отметки +30…+32 °C.

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Ситуация сильно изменилась 20 июня, когда западный ветер принес в столицу более прохладные воздушные массы. При столкновении их с господствующим тогда теплым воздухом стал возникать грозовой фронт. Уже к вечеру самые страшные опасения синоптиков, о которых они, однако, решили никого не предупреждать, начали воплощаться в жизнь.

Фоторепортаж: Как это было: 20 лет урагану в Москве __is_photorep_included11808079: 1

Начало грозы очевидцы наблюдали с 21:45 на юге Подмосковья. Фронт продвигался на север с очень большой скоростью, поэтому уже через час гроза полностью накрыла Москву. События, произошедшие в ночь с 20 на 21 июня, принято называть ураганом, однако, согласно шкале Бофорта, это был шквалистый ветер, поскольку максимальная его скорость достигала 31 м/с. По сообщению некоторых очевидцев, тогда даже был смерч.

Во время проливного дождя, обрушившегося на Москву в тот день, в городе выпала месячная норма осадков — 35 мм.

В столице непогода бушевала около полутора часов, после чего ветер унес грозовой фронт на север региона. Один из очевидцев рассказывал, что в момент прихода стихии находился дома на Цветном бульваре и, поскольку было душно, открыл все окна и балконы. Ни о чем не подозревая, он сел готовиться к грядущему экзамену. «В какое-то мгновение, оторвавшись от конспектов, я понял, что сейчас начнется конец света: стало резко темно и шторы заплясали по тетрадкам и учебникам», — рассказал он.

В тот день погода серьезно нарушила планы молодого человека, который собирался хорошо провести время со своими друзьями. В определенный момент ему пришлось отделиться от компании, потому что срочно нужно было заехать домой. Из метро он выходил с абсолютной уверенностью, что сейчас возьмет все, что нужно, и поедет обратно к друзьям, как сам он выразился, «продолжать банкет». Но судьба и погодные условия серьезно изменили его намерения.

«Выхожу из метро в подуличный переход, и не вижу лестницы наверх — натурально стоит стена воды. Дождя такой силы я больше никогда и нигде не видел», — поделился он. С друзьями в тот день он не увиделся. На этом «везение» не закончилось. В районе, где он живет, не было почти никаких серьезных последствий. Упало только одно дерево, но «очень удачно» — на провода уличного освещения, перекрыв при этом выезд из двора.

Интересную историю рассказал и один его друг. Парень вышел на балкон, и стал свидетелем необычного явления: мимо него пролетела и ударилась об угол дома автомобильная «ракушка». При этом балкон находился на 7 этаже.

По различным данным, жертвами шквалистого ветра тогда стали от восьми до 11 человек. Примерно 150-200 человек пострадали.

Число поваленных деревьев оценивается примерно в 50 тысяч. Повреждения были нанесены кровле Большого театра и Большого Кремлевского дворца. Ветер задел и Московский Кремль: стволами деревьев было сломано 12 зубцов его стены. Порывы сорвали также кресты Новодевичьего монастыря. Ущерб от стихии в ночь с 20 на 21 июня оценили в один млрд рублей. При этом реставрация объектов культового назначения и кладбищ обошлась примерно в 23 млн. и 5,5 млн. рублей соответственно.

В постановлении мэра Москвы Юрия Лужкова от 7 июля 1998 года «О ликвидации последствий урагана, прошедшего над Москвой в ночь с 20 на 21 июня 1998 г.» говорилось, что освещение было нарушено на 193 улицах, без электроснабжения остались 905 домов, 147 км электрических сетей и 947 осветительных опор оказались повреждены, а 62 электроподстанции и примерно 3400 светильников отключились совсем.

Перебои с электричеством были, пожалуй, одной из самых распространенных проблем в тот день. Один из очевидцев рассказывает о том, как в один момент электричества на долгое время лишился не только он, но и его соседи.

«Неожиданно мы увидели молнию совсем близко, метрах в 300-400 от дома, послышался страшных грохот, после чего во всех домах погас свет. как потом выяснилось, молния ударила в трансформатор, обеспечивающий электричеством почти три сотни домов нашего садового товарищества», — отметил он. На это семья очевидца, отмечавшая на тот момент какое-то торжество, пожала плечами: «Николаич, наливай!»

Спустя некоторое время раздался очередной резкий звук, после которого все находившиеся в доме люди подбежали к окну. Соседский клен в результате сильных порывов ветра завалился на участок свидетеля происходящего. Дерево разорвало провода и обрушило два столба. Самая страшная часть истории заключалась в том, что клен упал на машину дяди очевидца, приобретенную всего за месяц до этого.

Пребывая на тот момент навеселе, мужчина не смог оценить масштабы бедствия, поэтому и ответил на известие о падении дерева равнодушно. Осознание пришло к нему только с утра, когда он выбежал на улицу, не успев даже полноценно одеться. Но везение все же оказалось на его стороне, поэтому существенных повреждений автомобилю нанесено не было, осталась всего пара царапин.

Помимо линий электропередач шквалистый ветер в тот день повредил 2157 жилых домов, на 1719 из них частично разрушились крыши.

Ликвидировать последствия стихии было поручено всем аварийным службам города. В общей сложности ежедневно этим занимались более 50 тыс. человек.

Позже отмечалось, что избежать большого количества жертв и пострадавших при урагане было возможно, если бы об этом заранее предупредил Росгидрометцентр, однако это не было сделано.

Максимум, что прогнозировали синоптики — грозу с периодическими порывами ветра до 20 м/с. Да и их, по словам синоптиков, с легкостью смогут погасить московские высотные здания.

После событий 20 июня московские власти обрушились на синоптиков с резкой критикой. После такого прецедента по инициативе мэра столицы было основано Московское гидрометеобюро.