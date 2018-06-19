«Встретился с пятью, все были «за»: как знакомятся на ЧМ

«Далеко не экзотика»

Перед началом Чемпионата мира по футболу российских женщин призвали не заниматься сексом с иностранцами: депутат Госдумы Тамара Плетнева заявила, что опасается повторения ситуации, сложившейся после Олимпийских игр 1980 года, когда в СССР появились «дети Олимпиады», родившиеся от связей с гостями Игр.

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«Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила Плетнева 13 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Однако действительно отдающие национализмом советы парламентария проигнорировали как россиянки, так и заграничные гости. Первая неделя чемпионата показала: иностранных болельщиков в России встречают тепло. В некоторых случаях — даже жарко. При этом общаются с иностранцами не только на улицах, но и в приложениях для знакомств, созданных для того, чтобы каждый желающий мог найти себе пару.

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе приложения для знакомств Tinder, за первую неделю мундиаля количество лайков, поставленных людьми друг другу, выросло на 42%, а созданных пар стало больше на 66%. При этом больше всего пользователей приложения переместились в Россию из США, Великобритании и Германии. Следом за ними идут гости из Испании, Франции и Бразилии. В пресс-службе подчеркнули, что

футбольные турниры стабильно вызывают большой ажиотаж среди пользователей приложения для знакомств.

По мнению психолога и автора женских тренингов Виктории Екатерины Франк, русские девушки действительно заинтересованы в общении с иностранцами, но для наших девушек они «уже далеко не экзотика».

Эксперт также отметила подкованность россиянок в вопросах контрацепции и безопасности: «Люди стали больше знать, читать слушать, посещать лекции и тренинги на тему секса, а просвещение всегда приводит к ответственности». Франк заключила: «Дети, конечно, могут появиться, но эпидемии не предвидится».

Интерес россиян и россиянок, принимающих ЧМ-2018, к иностранцам — явление не уникальное. В 2014 году во время Чемпионата мира по футболу в Бразилии наблюдался тот же ажиотаж — тогда, согласно исследованию портала Business of Apps, число пользователей тиндера увеличилось на 50%.

На сегодняшний день тиндер в Бразилии занимает третье место по охвату аудитории, первое и второе место остаются за США и Великобритания. Те, кто был в Рио-де-Жанейро в 2014 и сейчас находится в России, считают, что в этом году рекорд будет побит. Рассуждения аргументируют тем, что уже спустя неделю после начала ЧМ в России создано куда больше онлайн- и оффлайн-пар, чем в Бразилии четыре года назад.

Планы на вечер

В своих профилях иностранцы, приезжающие на чемпионат, пишут о желании завести новых друзей, однако ответившие им, скорее всего, осознают, что вряд ли речь идет именно о намерении обзавестись новым русским другом на пять дней. При этом каждая сторона преследует свои цели.

Артём Сизов/«Газета.Ru»

В общих чертах полученные данные сводятся к единому сценарию: после «свайпа судьбы» — то есть прокрутки профиля пользователя на экране смартфона вправо — автоматически образовывается пара, далее понравившиеся друг другу люди пытаются договориться о месте встречи.

Самые популярные точки, разумеется, туристические — некоторые шутят, что если повезет с проводником, то можно сэкономить на гиде. После этого, как правило, мужчина ненавязчиво интересуется планами девушки на вечер.

Как объясняют сами иностранцы, в этом процессе

важно не сильно наседать, потому что в противном случае неудавшийся герой-любовник рискует остаться посреди города в одиночестве.

На вопрос о том, действительно ли каждое свидание заканчивается в номере отеля, корреспонденту «Газеты.Ru» ответил 30-летний колумбиец Джулиан, который до России ездил на ЧМ в Бразилию в 2014 году. «Все прекрасно понимают, зачем людям нужен тиндер. Никто не мешает провести время в приятной компании без половых контактов, но в Москве мне написали около 56 девушек. Я встретился с пятью, и все они были только «за».

По словам Джулиана, иногда приложение, использующее для подбора пар географическое положение, создает конфузные ситуации. Когда он ждал рейса из Варшавы в Москву, ему пришло уведомление о совпадении с двумя девушками. Джулиан договорился о встрече с обеими в разные дни, но потом одна из них прислала ему фотографию себя с подругой. Оказалось, что ответившие ему девушки сидели в тот момент вместе и поставили свои лайки молодому человеку, потому что решили проверить серьезность его намерений.

Хотя проверку молодой человек ожидаемо не прошел, россиянки дали еще один шанс и встретились с ним, как и договаривались — через день по одной.

Молодые люди из стран Латинской Америки уже вывели формулу успеха при создании своих профилей, чтобы привлечь как можно больше девушек.

Обязательно должна присутствовать фотография лица, мускулистого торса, а отдельным бонусом, как ни странно, служат татуировки.

Бразилец Габриель несколько раз поинтересовался у корреспондента «Газеты.Ru», насколько его профиль интересен для русских девушек. Он объяснил свою неуверенность тем, что хочет встретиться с большим количеством россиянок в крайне ограниченные сроки, но его «пары» почему-то не искали личной встречи в экстренном порядке. Многие болельщики путешествуют по городам России вместе со своей командой, и поэтому, когда до отъезда большинства в Санкт-Петербург остается всего пара дней, под фотографиями появляются подписи «не стесняйся писать, я буду в Москве до завтра и хочу встретиться только с тобой».

Подобный «агрессивный маркетинг» и легкая ассоциация с распродажей в магазинах масс-маркет брендов, конечно, разрушают романтические иллюзии. Но и такая модель поведения все равно работает.

Некоторые фанаты русской красоты и гостеприимства даже позабыли о первопричине своего визита. Болельщики в форме сборной Аргентины на Кузнецком мосту признаются: с момента приезда в столицу смотрели футбол только в фанатских зонах, потому что не видели смысла «толпиться там с грозными русскими мужчинами, когда здесь есть такие приятные русские женщины».

Красота требует жертв

Тем временем иностранные СМИ предупреждают туристов об опасности времяпровождения с россиянками. В отличие от российских чиновников, ратующих за чистоту крови и полные семьи, за рубежом призывают воздержаться от беспечности в сфере социальных, а не интимных контактов с малознакомыми людьми.

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Перед стартом мундиаля власти Египта предупредили своих сограждан следить за своими кошельками. Причиной подобной обеспокоенности назвали большую любовь русских девушек к деньгам.

А вот британские СМИ рассказывают о россиянках, которые в своих профилях обещают перепить иностранных гостей — а те стремятся не посрамить честь страны хотя бы за барной стойкой.

Последствия этих нездоровых развлечений действительно можно увидеть на улицах города к четырем часам утра в виде бессознательных болельщиков.

Также источники британских газет рассказывают об участившихся случаях обмана в барах и ресторанах Петербурга. На портале для туристов делятся историями о том, как девушки, с которыми познакомились в приложении, после пары проведенных в ресторане часов выставляли мужчинам счет на $1,5 тыс. Поэтому бдительность даже в гостях у радушных хозяев никто не отменял.