Трамп против Трампа: первая леди борется за детей

Первая леди США Меланья Трамп выступила против разделения детей мигрантов, нелегально прибывающих в США из Центральной Америки, и их родителей на границе. В воскресенье ее официальный представитель Стефани Гришем выпустила официальное заявление от ее имени. «Миссис Трамп больно видеть детей, разделенных с родителями, и надеется, что обе стороны в конечном итоге смогут договориться и провести успешную миграционную реформу, — говорится в заявлении. – Она уверена, что мы должны быть не только страной, которая следует закону, но и страной, которая управляется сердцем».

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Заявление Меланьи Трамп связано с недавними высказываниями Джеффа Сешнса, флиятельного политика-республиканца и генерального прокурора США, который ввел политику «нулевой терпимости» по отношению к нелегальным мигрантам. На прошлой неделе Джефф Сешнс заявил, что наличие детей не должно защищать нарушителей закона от наказания. «Неграждане, которые незаконно пересекают наши границы между пропускными пунктами с детьми, не исключение, — заявил генпрокурор на встрече с офицерами правоохранительных органов в Форт-Уэйне, штат Индиана. – Это люди, которые нарушили закон, люди, которые подвергли опасности собственных детей». Говоря о том, что мигранты сами виноваты в том, что попадают в такое положение, он сказал, что

в разделении семей нет ничего «необычного или неоправданного».

На той же встрече он уточнил, что дети задержанных мигрантов не отправляются в тюрьму и речь идет только о краткосрочном разделении семей. Надо отметить при этом, что закон в США этого не запрещает.

Предложение разделять детей и родителей, задержанных на границе США и Мексики за нелегальное ее пересечение, администрация Дональда Трампа выдвинула в начале мая текущего года. В понедельник 7 мая генеральный прокурор США Джефф Сешнс рассказал об этой новой тактике борьбы с нарушителями границ на конференции офицеров правоохранительных органов, проходившей в Скоттсдейле в штате Аризона. «Если вы тайно провозите ребенка, мы накажем вас, и ребенок будет содержаться отдельно, как требует закон, — заявил он. – Если вам это не нравится, не провозите тайно детей через наши границы».

Администрация Трампа надеется добиться того, что на границе будут задерживать 100% ее нарушителей – собственно, это является целью новой программы. Она предполагает, что нелегальные мигранты помещаются под арест, в то время как их дети содержатся отдельно — так же, как это происходит и с гражданами США, совершающими правонарушение.

В рамках этой практики взрослые, задержанные при нелегальном пересечении границы, отправляются под суд, а их детей отправляют в Офис распределения беженцев, входящий в Департамент здоровья и социальной помощи. Сотрудники офиса либо связываются с родственниками этих детей, проживающими в США, либо с частными приютами, готовыми принять несовершеннолетних нелегальных мигрантов. В разлуке с родителями дети проводят около шести месяцев – такой срок заключения назначают тем, кто нарушает границу впервые.

При этом пограничные службы США отмечают, что число нелегальных мигрантов растет — в Америку прибывают не только из Мексики, но и из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Служба таможенного и пограничного контроля США, как сообщали в мае NBC, отмечала, что в апреле 2018 года число случаев нелегального пересечения границы оказалось в три раза выше, чем в апреле 2017-го. При этом американские СМИ отмечают, что число детей, отделенных от родителей в период с апреля по май, составило 2000 человек.

Введение политики «нулевой терпимости» и практики разделения семей вызвало горячие споры в американском обществе – против нее выступают не только демократы, но и некоторые республиканцы и представители христианской церкви. Так, известный в США проповедник и евангелист Франклин Грэм, сторонник Трампа, заявил что инициатива администрации президента США, из-за которой семьи оказываются разделены, «постыдна».

Представители нескольких групп евангелической церкви отправили Дональду Трампу письмо с просьбой защитить семьи мигрантов, бегущих от насилия. Джефф Сешнс, впрочем, отвергает критику религиозных деятелей, называя ее «несправедливой и нелогичной», а религиозным деятелям советует обратиться к тем, кто хочет переехать в Америку, соблюдать закон, подавать документы на въезд и ждать своей очереди. В своей речи в Форт-Уэйне, с которой он выступил на прошлой неделе, Сешнс обратился к Библии, напомнив, что в «Послании к римлянам» апостол Павел заповедует подчиняться закону, установленному правительством, потому что «Бог предназначил нам правительства ради своих целей».