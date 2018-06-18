Банкир умер в тюрьме после вывода 70 млрд клиентских рублей

Осужденный за незаконный вывод 70 млрд рублей со счетов вкладчиков основатель Мособлбанка 55-летний Анджей Мальчевский скончался в Рязанской областной больнице. Он был доставлен туда из медчасти колонии, где отбывал четырехлетний срок. Уточняется, что при осмотре 13 июня у него не нашли следов насилия или отравления, однако спустя три дня предприниматель внезапно скончался.

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По словам адвоката Мальчевского, Андрея Соломенного, его подзащитного перевели в больницу после жалоб на плохое самочувствие, где он «скончался от болезни», пишут РБК.

Данных о насильственной смерти нет, подчеркнул адвокат. В настоящее время устанавливается точная причина смерти, вскрытие еще не проводилось.

Соломенный также отметил, что со стороны Мальчевского не было никаких жалоб на условия содержания.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Рязанской области также подтвердило факт смерти отбывавшего наказание основателя Мособлбанка. В ведомстве сообщили, что Мальчевский был доставлен в больницу 13 июня, однако его состояние не улучшилось и через три дня мужчина скончался.

Смерть Мальчевского подтвердили также в Национальном конном парке «Русь», ранее принадлежавшем структурам предпринимателя.

Анджей Мальчевский занимался банковским бизнесом с 2006 года. Основным проектом предпринимателя стал Мособлбанк, созданный им с нуля. К 2010 году, в пик кризиса, у сеть банка включала 347 подразделений.

В 2011 году Центральный банк предписал Мособлбанку ограничить на полгода прием вкладов от граждан.

Однако банкиры это решение обошли: был создан VIP-отдел вкладчиков, который не проходил в банковской отчетности.

Когда срок ограничения ЦБ истек, этот отдел продолжал существовать, по нему проводились денежные операции, включая незаконный вывод и обналичивание средств вкладчиков.

К апрелю 2014 года Мособлбанк входил в топ-100 банков России по чистой прибыли, капиталу и кредитному портфелю. В мае того же года контроль над банком перешел к владельцам «СМП банка» Аркадию и Борису Ротенбергам, которые благодаря этому вышли из-под западных санкций и смогли продолжить работу с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Дело о многомиллиардных хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2015 году. Его инициатором стало новое руководство банка: исполняющий обязанности председателя правления обратился с заявлением в отделение полиции по Тверскому району. Как выяснило следствие, в банке с 1 января 2012 года, до момента принятия решения о его санации и перехода контроля к Ротенбергам, действовала многоуровневая схема хищений. Было установлено, что Мособлбанк фальсифицировал отчетность — средства вкладчиков не отражались на балансе банка.

Схема позволяла банкирам обходить ограничения на прием вкладов от населения, списывать средства с этих счетов и зачислять на счета подконтрольных собственнику компаний. В отчетности же истинный объем средств, привлеченных от физических лиц, не отражался. Зачисление похищаемых денег на счета подконтрольных организаций происходило под видом совершения банком сделок с вкладчиками.

В случае банкротства банка или отзыва лицензии вкладчики таких не отраженных в отчетности депозитов смогут получить возмещение своих вкладов только в случае успешного оспаривания их отсутствия в реестре.

По этой схеме из банка было выведено 68 млрд рублей, что по курсу на момент совершения преступлений превысило $2 млрд.

В ходе расследования Анджей Мальчевский, бывший председатель правления Мособлбанк Виктор Янин и его экс-зам Юлия Зедина признали свою вину, поэтому их дело было рассмотрено судом в особом порядке. В качестве смягчающего их вину обстоятельства суд признал заключенное с банком соглашение, по которому обвиняемые передали кредитному учреждению 300 объектов недвижимости, расположенных в Московской области.

В 2016 году Измайловский суд Москвы признал Мальчевского, Янина и Зедину виновными по статье «Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере» и назначил им четыре, семь и три года колонии соответственно. Мальчевскому был также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Расследование в отношении бывшего первого зампреда правления банка Дмитрия Васильева и сына Анджея Мальчевского Александра, также входившего в число совладельцев Мособлбанка, продолжается — они находятся в международном розыске. Им инкриминируется мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.