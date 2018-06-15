Перформанс президента: зачем Земан сжег трусы

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с журналистами сжег огромные красные трусы — этим перформансом он ответил на акцию арт-группы Ztohoven, состоявшуюся три года назад. Видеозапись сжигания трусов, устроенного главой государства в крепости Пражский град, опубликовал телеканал Politika 24.

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В ходе перфоманса Земан заявил, что время «грязного белья в политике» закончилось.

Президент сначала развернул огромные красные трусы и показал их журналистам, а затем двое пожарных положили их в костер.

Чешский глава также рассказал, что политику стоит проводить на основании обмена мнениями, а не используя нижнее белье.

Огромные красные трусы имеют в Чехии свое символическое значение и богатую историю. В 2015 году члены чешской арт-группа Ztohoven спустили президентский штандарт на крыше крепости, которая является резиденцией главы государства, и подняли вместо него трусы в рамках протеста против политики Земана.

При этом они разместили манифест в интернете, поясняющий их поступок: «Над Пражским Градом развивается флаг мужчины, который ничего не стыдится».

Трусы-боксеры на протяжении нескольких минут развевались над памятником архитектуры. Отмечается, что члены группы забрались на крышу резиденции в светлое время суток, переодевшись в трубочистов.

В том же году Земан объявил об увольнении руководителя Департамента по охране президента Чешской Республики Петра Донгреса.

Для того, чтобы провести собственный перформанс в этом году, администрация Земана приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом за одну крону, сообщают местные СМИ.

Милош Земан известен своей дружеской позицией по отношению к России и непопулярными для западных политиков высказываниями.

В мае этого года он выразил сомнение в верности выводов членов парламента Чехии о том, что в стране не производили газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Данное заявление Земан сделал по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

«Я цитировал директора военного НИИ, который в феврале опубликовал рапорт о производстве «Новичка». С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился», — заявил президент.

Ранее он также заявил, что Великобритания в деле Скрипаля пока не предложила никаких доказательств, даже косвенных, а ее подозрения в отношении России не являются доказательствами.

«Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в деле Скрипаля) никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины России)», — сказал Земан.

Кроме того, в свое время он признал, что Крым принадлежит России, а затем заявил, что не намерен отказываться от своих слов, поскольку это его личное мнение и «извиняться тут не за что».

Также скандал вызвавало его сообщение о том, что миграционный кризис в Европе носит характер вторжения, цель которого — разрушить европейские структуры.

Против Земана неоднократно устраивались различные акции протеста. Так, во время голосования на выборах президента Чехии в январе этого года на него набросилась активистка украинского движения Femen. В феврале еще одна активистка, обнаженная по пояс, вышла на пикет против Земана в Киеве, однако женщина по ошибке пришла не к посольству Чехии, а к посольству Словакии.

Милош Земан, первый всенародно избранный президент, занял этот пост в 2013 году. До него чешских президентов избирал парламент. В 2018 году он повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов.

Второй срок президента станет последним в его политической карьере — он уже заявил в ходе встречи со своими сторонниками и членами избирательного штаба, что не будет менять национальную конституцию Чехии, чтобы пойти через пять лет на третий срок.

«Это моя последняя политическая победа, после нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции, может получить только два мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции», — подчеркнул Земан.