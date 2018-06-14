Сдавайте ключи: Мосгорсуд утвердил блокировку Telegram

Московский городской суд оставил без изменений решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России, не поддержав апелляцию его представителей на решение суда первой инстанции.

С этого дня решение о блокировке вступило в законную силу, хотя Роскомнадзор получил право блокировки сервиса сразу после решения Таганского районного суда 13 апреля.

Коллегия судей под председательством Юлии Иваненко выслушала доводы представителей ФСБ, РКН и Telegram, и после 10-минутного совещания вынесла приговор.

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«Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения», — заявила Иваненко.

Представитель Роскомнадзора в ходе слушания заявила, что создатели мессенджера имеют возможность изменить архитектуру программного продукта и предоставить ключи для дешифрования сообщений, таким образом исполнив российское законодательство.

«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера», — приводит ФАНслова представителя РКН.

Представитель ФСБ подчеркнула, что несогласие руководства мессенджера предоставить ключи шифрования ставит под угрозу безопасность простых россиян. Она также заявила, что негативный эффект от блокировки Telegram несоизмерим с ущербом, который может возникнуть от непредотвращенных преступлений террористов.

По ее словам, ключи шифрования необходимы ФСБ для оперативно-розыскной деятельности, поскольку спецслужбы заботятся о соблюдении права россиян на защиту жизни. В то время как Telegram продолжает служить средством для распространения информации, что может создать условия для совершения или сокрытия преступлений третьими лицами.

В то же время адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил о невозможности предоставить в распоряжение спецслужб ключи для дешифрования, поскольку, по его словам, они не хранятся в компании мессенджера.

«Ключи для дешифрования в компании не существуют и не хранятся. Ключи находятся и генерируются на устройствах пользователя, они не могут быть предоставлены ФСБ», — пояснил адвокат.

Он также сказал журналистам, что администрация мессенджера готова к сотрудничеству и диалогу с Роскомнадзором, однако пока таких предложений от ведомства не поступало.

«Выбор всегда есть у правоприменительного органа — выработать определенную позицию взаимодействия, найти этот баланс сотрудничества — они это должны делать, это в порядке вещей, ничего в этом странного нет, — заявил Ахметгалиев, — Мы могли бы взаимодействовать по-другому. Подход такой — мы вам уведомление, вы нам ключи дешифрования, нас не интересует, как вы это сделаете. Это не подход... Надо сесть, обсуждать, надо вырабатывать. Никакого диалога, никакой дискуссии, на самом деле, до сегодняшнего дня не было. Было требование «исполните и предоставьте».

Представитель Telegram также уверен, что в данном вопросе необходимо найти выход, при котором будут соблюдены и частные, и государственные интересы, поскольку из-за блокировок мессенджера многие пользователи могут остаться без канала связи.

Адвокат рассказал о намерениях защиты подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на блокировку мессенджера в России.

«Но перед этим мы подадим две кассационные жалобы в Мосгорсуд и в Верховный суд. Таково требование ЕСПЧ по гражданским делам, связанное с исчерпанием средств внутренней защиты», — добавил защитник.

В середине мая ЕСПЧ уже зарегистрировал жалобу Telegram на полученный в России штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Тогда же ЕСПЧ предложил администрации мессенджера подать отдельную жалобу на блокировку мессенджера.

Верховный суд России рассмотрит апелляцию по решению о блокировке 9 августа этого года.

Представитель Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин заявил, что борьба Telegram и РКН отражает мировую проблему по соблюдению баланса между публичной безопасностью и частными интересами пользователей.

«Сегодняшний суд и его результат — это лишь очередной этап в решении этой проблемы. Подчеркну, это не дело отдельной компании против правоохранительных органов России. Это проблема, которая присуща не только нашей стране, но и всему международному сообществу. Нужен четкий ответ на вопрос, каким образом обеспечивается соблюдение баланса между необходимостью сохранения публичных и частных интересов. Ответа на него пока не существует ни в России, ни в других странах», — сообщил правозащитник в беседе с РИА «Новости».

Он также считает, что с решением Мосгорсуда Россия упустила возможность задать некие тренды и предложить свой вариант этого баланса. «Соответственно, этим вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов», — отметил он.

Адвокаты Telegram подали апелляцию на решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера 8 мая, заявив, что суд не предоставил обоснований на вводимую блокировку и нарушил порядок рассмотрения дела, не дав права на защиту мессенджера,

13 апреля 2018 года Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, а также ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера.

Исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа к мессенджеру на территории России было подано ведомством 6 апреля. Ранее Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные, администрация мессенджера отказалась выполнить требование.