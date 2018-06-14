Приговор спустя 23 года: Даудов сядет за Буденновск

Уроженец Чеченской Республики Бадрудди Даудов, обвиняемый в причастности к совершению теракта в Буденновске в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признан виновным Северо-Кавказским окружным военным судом. 14 июня 2018 года его приговорили к 14 годам колонии общего режима.

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Даудова признали виновным по трем статьям: 126.1 УК РСФСР («Захват заложников»), 209 УК РФ («Участие в банде») и 205 УК РФ («Террористический акт»).

Адвокат Юлия Редькина сообщила о намерении обжаловать приговор, вынесенный ее подзащитному. «40 свидетелей в ходе судебного процесса подтвердили, что Даудов на момент инкриминируемого преступления находился в другом месте — суд не принял эти показания», — отметила она.

Даудова задержали 5 октября 2015 года в Московской области, когда в распоряжении следствия появилась информация о его причастности к нападению на Буденновск.

Через два дня после задержания Ессентукский городской суд санкционировал его арест. Тогда его заключили под стражу на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие, сообщила пресс-секретарь Ессентукского суда Татьяна Гаврилова.

Дело Бадрудди Даудова начали рассматривать в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в январе этого года. Там же 13 февраля текущего года состоялся допрос по видеоконференцсвязи одного из участников нападения на Буденновск, который выступал в качестве свидетеля. Его лицо было скрыто маской.

Для конспирации допрашиваемого представили неким Махмудовым, его не узнал ни один участник процесса. Свидетель заявил, что в событиях 1995 года принимал участие Бадрудди Даудов. «Я участник этих событий, за что и был осужден. Я узнаю этого человека», — говорил свидетель.

Сам Махмудов в момент допроса находился в Ставропольском краевом гарнизонном суде. По его словам, человека на экране он узнал по чертам лица. Свидетель отметил, что видел Даудова несколько раз еще до отправки в Буденновск и в самом центре города. Туда боевики сгоняли заложников еще до захвата больницы.

Махмудов отметил, что видел у Даудова автомат, однако не уточнил, что именно делал Бадрудди. «Он был в гражданской одежде, в разгрузке. Автомат у него был», — отметил свидетель.

Когда сторона защиты спросила, помнит ли свидетель, сколько человек участвовало в нападении на Буденновск, он ответил, что их было 154.

9 июня защита Даудова ходатайствовала в суде об оправдании или закрытии его дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. При этом необходимо учитывать, что Даудов привлекается не только по статьям за бандитизм и захват заложников, но и за организацию и совершение террористического акта, а на это преступление срок давности не распространяется.

Адвокат также предположила, что Даудову вменили вину по ошибке, поскольку он является полным тезкой человека, ранее подозреваемого в причастности к нападению на Буденновск.

Теракт в Буденновске произошел в июне 1995 года. Тогда в город въехали около 160 боевиков на грузовиках и легковых автомобилях. Они без досмотра миновали 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта. Боевики заверили охрану, что в машинах находится «груз 200» — гробы с убитыми российскими военными.

Днем 14 июня боевики двигались в направлении 2-й Ставропольской краевой больницы, беря при этом по пути заложников. Террористы захватили все лечебное учреждение, где находилось 650 пациентов и 450 членов медперсонала. Заминированы были подвальные помещения, в которых содержались заложники. Действия захватчиков были направлены на то, чтобы заставить российские власти прекратить ведение боевых действий на территории Чечни, а также вывести оттуда свои войска.19 июня после продолжительных переговоров и попытки штурма, в результате которой погибло много заложников и штурмовиков, больницу начали постепенно освобождать от захватчиков.

Теракт унес 129 жизней, ранено было 317 человек. Потерпевшими по этому делу были признаны 1859 человек.

Организатор теракта Шамиль Басаев был ликвидирован в июле 2006 года во время спецоперации в Ингушетии. Во время нападения на Буденновск ликвидировать удалось 16 боевиков, в последующие годы — еще 30. Согласно данным СК на 2015 год, приговоры по этому делу вынесли в отношении 26 человек. На тот момент еще 20 террористов находились в федеральном розыске.

Еще в июле 2017 года о передаче в суд уголовного дела в отношении двух участников банды Шамиля Басаева — Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева — сообщил Следственный комитет (СК) России.

Согласно версии следствия, жители Чеченской Республики Белялов и Маздаев добровольно вступили в состав преступной банды Басаева еще в первой половине июня 1995 года. Они активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и в атаке на Будденовск.

Спустя несколько месяцев, 13 декабря, Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону подсудимые были признаны виновными в зависимости от роли каждого по статьям 209 (бандитизм), 126.1 (похищение человека), 205 (теракт) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Белялова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, а Маздаева — к 13 годам колонии общего режима.

Однако 10 апреля 2018 года Верховным судом России было принято решение о сокращении на несколько месяцев обвиненным срока наказания. «Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда изменен. Подсудимым по совокупности преступлений назначено общее наказание: Белялову Рамзану на 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима, в отношении Маздаева Магомеда — на срок 12 лет и 10 месяцев общего режима», — было написано в апелляционном определении тройки судей.

Осужденных освободили от наказания по статьям 126.1 (похищение человека) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ по причине истечения срока давности.

Свою вину Белялов и Маздаев отрицают. Белялов на заседании суда в сентябре 2017 года утверждал, что находился на строительных работах в другой республике, когда было совершено нападение.