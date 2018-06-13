Гудбай: россиян предостерегли от секса с иностранцами

Россиянкам посоветовали воздержаться от вступления в интимную связь с иностранными болельщиками, напомнив при этом опыт матерей-одиночек, воспитывающих своих детей без отцов после Олимпиады в 1980 году в Москве. Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

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«Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», — отметила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Политик, аргументируя свое заявление, напомнила, что после Олимпиады 1980 года в стране значительно увеличилось количество матерей-одиночек, дети которых «потом страдают и страдали, еще со времен советской власти».

Плетнева утверждает, что в Госдуму зачастую обращаются женщины, отцы детей которых, являясь гражданами других государств, увозят детей из страны.

«Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее», — рассказала Плетнева.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. В этот день на стадионе «Лужники» в Москве состоится церемония открытия мирового первенства. Футбольные матчи будут идти в 11 городах России до 15 июля.

Больше всего иностранных болельщиков ожидается из Аргентины, США, Великобритании, Германии и Швейцарии. Соответствующие данные опубликовал онлайн-сервис для путешествий UFS.Travel. Согласно информации портала, туристам из Латинской Америки принадлежат примерно 25% всех бронирований ж/д билетов. Что касается стран СНГ и ближнего зарубежья, то наибольший интерес проявили жители Казахстана и Украины.

К грядущему мероприятию власти некоторых государств подготовили различные рекомендации для своих болельщиков, отправляющихся на игры первенства. К примеру, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) для своих сограждан разработала памятку по общению с русскими девушками. Об этом сообщала аргентинская газета La Jugada Financiera. По данным издания, AFA предоставила тренерам, футболистам и журналистам, отправляющимся на чемпионат, буклет под названием «Русский язык и культура».

Один из разделов вместил в себе своего рода «инструкцию» по знакомству с россиянками. Ее составители советуют мужчинам следить за своим внешним видом, быть опрятными и использовать хороший парфюм.

Согласно тексту, русским женщинам нравится «чувствовать себя особенными», и они предпочитают инициативных мужчин.

Позже AFA принесла за этот буклет свои извинения. В заявлении, которое организация разместила на своем сайте, сообщается, что некоторые фрагменты этого справочника были напечатаны «ошибочно», однако какая именно ошибка имеется в виду, не уточняется.

«Мы приступили к немедленному отзыву [экземпляров справочника]. Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — написано в сообщении ассоциации.

Определенные рекомендации получили и египетские болельщики. Им посоветовали во время ЧМ-2018 беречь от русских женщин свои кошельки, так как гражданки РФ «очень любят деньги». Об этом сообщало издание The Associated Press со ссылкой на египетские СМИ.

Отметим, что Тамара Плетнева не в первый раз выступает с неоднозначными заявлениями. Так, в феврале 2018 года она прокомментировала ситуацию с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, оказавшимся в центре скандала — его обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким журналисткам из парламентского пула.

Плетнева заявила, что в России проблемы сексуальных домогательств не существует.

«Мы же не в Америке и не в Европе. Почему мы должны все копировать? Женщина если не хочет, никто и домогаться не будет», — подчеркнула Плетнева в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Депутат подчеркнула, что в России мужчины и женщины абсолютно уравнены в правах. «Уверена, что в России у женщин с мужчинами равные права с 1917 года. Хочет — учится, хочет — работает», — отметила Плетнева. При этом она считает, что в стране все же существует проблема неравенства зарплат по гендерному принципу, и именно с этим она собирается бороться. Политик также добавила, что на данный момент соответствующего законопроекта в Думе нет.