Полтора часа тьмы: блэкаут в Крыму

Крымские города оказались обесточены в среду, 13 июня. Электричества не было в центре Севастополя. Как сообщает источник «Газеты.Ru», аналогичные проблемы возникли также в Симферополе и Ялте.

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Банки и платежные терминалы в Севастополе оказались недоступны. Электричества не было ни в торговых центрах, ни в частных домах. Автозаправки работали при помощи дизель-генераторов. Генераторы малой мощности использовались и для питания некоторых домов. Отмечается, что перебои возникли также и с мобильной связью. Вне зоны доступа оказались Севастополь, Керчь, Алупка, Джанкойский, Бахчисарайский и Кировский районы, Феодосия.

Перебои с электричеством в Симферополе начались около 15:00 по московскому времени. По словам автомобилистов, в Симферополе не работали светофоры. Магазины тоже остались обесточены. Отмечается также, что электроэнергия отключилась в Сакском районе, Алуште и Черноморском.

Как сообщает пресс-служба МЧС,

«Крымэнерго» работает над установлением причин отключения электричества, а также уточняет количество пострадавших населенных пунктов.

В ведомстве считают, что возможной причиной блэкаута могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Как позже написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в фейсбуке, на подстанции из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. «Весь Крым остался без света», — написал он.

Как уточнили в Минэнерго РФ, авария произошла из-за отключения двух автотрансформаторов. Аварийный участок был выведен из работы, поставлен под напряжение автотрансформатор №1, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 киловольт Крымского энергомоста.

Восстановление энергоснабжения началось в 15.55, и уже в 16.30 частично было подано напряжение в населенные пункты Керченско-Феодосийского региона, Симферополя, Севастополя, Южного берега Крыма. На момент публикации электричеством были обеспечены около половины жителей полуострова. К 17-30 специалисты «Россетей» полностью восстановили работу Крымского энергомоста.

«В результате высокопрофессиональных действий персонала «Россетей» и слаженной работы системного оператора две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут», — говорится на сайте Россетей.

Также уточняется, что блэкаут не повлиял на работу недавно открытого Крымского моста.

Впрочем, крымчанам не привыкать к перебоям с электроэнергией. Так, в прошлом году 28 июля примерно в 14.00 полуостров оказался полностью обесточен. В Минэнерго РФ тогда отметили, что причиной неполадок стала аномально жаркая погода, которая установилась в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. Из-за этого перестали работать кабельно-воздушные линии, осуществлявшие электроснабжение Крыма, сообщили в ведомстве.

На улицах города отключились светофоры и встали троллейбусы. Продуктовые магазины тут же закрылись. Крупные инфраструктурные объекты были подключены к резервным источникам электроснабжения. Республиканский медиацентр, в котором располагаются редакции крупнейших СМИ Крыма, тоже питался от генератора.

«Я уверен, что это связано с праздником Военно-морского флота, который пройдет в нашем городе в воскресенье. Но наш город после блэкаута 2015 года уже ничем не сломить и не запугать. Хотя хотелось бы обеспечить Крым собственными мощностями энергоснабжения, поскольку в любом случае транспортировка электроэнергии с материка может быть не всегда надежной», — сообщал тогда «Газете.Ru» владелец одного из кафе на площади Нахимова в Севастополе Виктор Надеждин.

Троллейбусы перестали ходить даже по самой длинной ветке в России — между Симферополем и Ялтой. Пассажиров из-за этого начали перевозить в основном маршрутные такси и автобусы.

Отмечалось также, что крымские мобильные операторы переходили на автономные генераторы, чтобы продолжить работу в штатном режиме.

Менее чем через месяц крымчане снова претерпели неудобства с электроэнергией. 15 августа 2017 года сообщалось, что более 9 тысяч человек на полуострове оставались без света в результате неблагоприятных погодных условий.

Однако благодаря восстановительным работам число отключенных потребителей удалось сократить, отмечали в Минэнерго.

31 декабря того же года сообщалось, что сотрудники крымской Росгвардии взяли под свою охрану объекты энергетического моста в Крыму. Об этом заявлял начальник управления Росгвардии по республике Крым генерал-майор Степан Гайдаржийский. Отметим, что организация охраняла энергомост в Крым на временной основе в 2016 году.

22 ноября 2015 года сбой произошел в результате подрыва опор, из-за чего из строя вышли все четыре ЛЭП, протянутые из Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации.