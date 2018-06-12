Умер Яков Бранд

Руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского, доктор медицины Яков Бранд скончался в родном институте в возрасте 63 лет. Причиной смерти врача стала, по предварительным данным, сердечно-сосудистая недостаточность.

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Незадолго до кончины у Бранд было плохое самочувствие, он обследовался в «Склифе». Смерть наступила в 9:30 утром вторника, 12 июня, — остановилось сердце.

Сын хирурга — Петр Бранд — в разговоре с ТАСС подтвердил кончину своего отца. По словам Бранда-младшего, прощание с Яковом Бениаминовичем состоится 15 июня 2018 года в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского. Церемония начнется в 11 часов утра, а войти в здание можно будет через пятый подъезд со стороны двора больницы.

Фоторепортаж: Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд __is_photorep_included11794315: 1

Яков Бранд родился в Одессе, 20 мая 1955 года, в семье медицинских работников. Окончив в 1979 году Одесский государственный медицинский институт, он сначала работал в медучреждениях города Николаева и Николаевской области УССР, а в 1981 года переехал в Москву.

На протяжении многих лет Бранд руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Бранд — лауреат Государственной премии Российской Федерации за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических пациентов. Кроме того, доктор медицинских наук Бранд являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и академиком Российской академии естественных наук (РАЕН).

Приоритетными научными интересами Бранда были хирургия мультифокального атеросклероза и хирургическое лечение онкобольных с кардинальной патологией. Почивший опубликовал более 40 научных работ по кардиологии и внес четыре рационализаторских предложения. Кроме того, Бранд участвовал в ряде уникальных операций по пересадке конечностей.

Свои соболезнования в связи с кончиной прославленного хирурга выразил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. В своем твиттере политик отметил печальный характер известий о кончине Бранда и назвал его смерть большой потерей.

Широкой публике Яков Бранд запомнился как ведущий медицинских телепрограмм «Кома» и «Без рецепта». До начала своей карьеры врача Бранд попытался поступить во Всесоюзный государственный институт кино (ВГИК) им. Герасимова. Однако, как писали СМИ,

он провалился на вступительных экзаменах, сказав с одесским акцентом «Здравствуйце!» приемной комиссии. В ответ будущее светило кардиохирургии услышал «До свидания!».

Доктор Бранд интересовался и политикой. В его кабинете в НИИ им. Склифосовского висело множество фотографий актеров и политических деятелей разных стран и эпох. В их числе — портрет Иосифа Сталина в полный рост с известным лозунгом «Кадры решают все».

Бранд, несмотря на еврейское происхождение и репрессированного в 1937 году деда, интересовался личностью Сталина. Врач отметил, что он был «злодей и маньяк», но «держал в руках весь мир, и никто не попытался понять, как он смог этого достичь».

«Все, что я читаю о нем [Джугашвили-Сталине], делится на две категории: первая — это светоч всех времен и народов, вторая — это такая сволочь, такой гад, какого мир еще не видел. А я не могу уйти от мысли, что этот неказистый, невысокого роста грузин был человеком гениальным, а по сути — всемирным диктатором»,

— заявил кардиохирург сайту people.ru.

Он также рассказывал о своих телепрограммах: для Бранда работа на телевидении — продолжение медицинской работы. Рабочий день Бранда порой продолжался по 16-20 часов, а лучшим отдыхом он называл охоту, красивых женщин и здоровый сон.

«О чем я говорю в своих передачах? О разных аспектах медицины, но направление одно — просветительство. Я не раз повторял: «лечить по телевизору» невозможно. Но улучшить настроение людям, вселить веру в жизнь, любовь к ней — вот это я пытаюсь делать. В наши дни, когда медицина далеко не всем доступна, лучший рецепт — стараться не болеть. Имеет смысл не курить, не пить», — говорил доктор Бранд.