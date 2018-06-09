«Жить можно»: где отбывает наказание Улюкаев

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима №1 в Тверской области. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, ФСИН не имеет права раскрывать подобную информацию даже правозащитникам. По закону только близкие родственники с разрешения заключенного могут знать, где именно он содержится.

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«Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии № 1 Тверской области», — сказала Меркачева. Она также сообщали, что сейчас Улюкаев находится на карантине, позднее его переведут в обычную камеру и распределят в отряд.

Зампред столичного ОНК рассказала, что ИК-1 похожа на армейское общежитие. По мнению Меркачевой, эта колония образцово-показательная, и туда часто приезжают с проверками, есть много спортивных клубов для осужденных, в том числе баскетбольный, а также производство различных товаров.

Она добавила, что эта колония из тех, что называют «красными», то есть она полностью под контролем администрации.

Это означает, что там нет авторитетов, воров в законе, поставок наркотиков, зато есть четкое следование режиму.

Информацию о месте отбывания наказания осужденного экс-министра также подтвердил один из бывших заключенных колонии Николай, на днях освободившийся из ИК-1, в беседе с «МК в Твери».

«Улюкаев прибыл к нам 4 июня, — утверждает он. — До этого он четыре дня провел в Тверском СИЗО № 1».

По его словам, пока осужденный находится в карантинном отделении, где нет особых развлечений, поэтому он читает и ведет переписку с братом Сергеем и женой.

В колонии сразу узнали о том, что к ним прибыл экс-министр Улюкаев. Местные заключенные надеются, что теперь к ним будут чаще приезжать правозащитники и журналисты. «Повышенное внимание к одному всегда отражается на жизни всех.

У нас в отряде некоторые уже даже думают обратиться потом к Улюкаеву за всякой помощью»., — рассказал Николай.

Николай также сообщил о том, что в основном в их колонии сидят убийцы и насильники, но Улюкаева распределят в отряд, где находятся осужденные на небольшой срок: «Сотрудники уделяют ему повышенное внимание. Прямо носятся с ним. Они его уважают. Мне один сотрудник пояснял почему — потому что не плачет, не трясется, не жалуется, хотя привык совсем к другой жизни. Проявляет завидную волю. Улюкаев принял, что все уже свершилось».

По его сведениям, первыми словами Улюкаева, когда он прибыл в колонию строгого режима № 1, были: «Жить можно».

В ИК-1, созданной в 1937 году, содержатся мужчины, ранее не отбывавшие лишение свободы.

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, колония рассчитана на 1535 мест, в их число входит участок колонии-поселения на 25 мест. На 1 января 2018 года фактическое наполнение — 1459 человек, в колонии-поселении проживают 41 человек.

В учреждении существуют 16 отрядов, из которых два отряда с улучшенными материально-бытовыми условиями, один отряд для проведения отпусков и один отряд со строгими условиями отбывания наказания. В учреждении функционируют штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение камерного типа.

В колонии действует православная церковь, а также молельная комната для мусульман.

Отбывающие здесь срок имеют право работать и производить товары. Например, в учреждении по кооперации с Тверским вагоностроительным заводом выпускается 100 наименований металлоизделий. В швейном цехе организован пошив сумок, рюкзаков и спецодежды для коммерческих фирм. Действует участок по ремонту сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в ИК-1 есть своя хлебопекарня, птицеводство яичного направления, производство овощей.

По словам Николая, в колонии проходят выставки-продажи вещей и продуктов питания собственного производства, а также существует день открытых дверей — 15 октября. Подобные мероприятия ФСИН начала проводить лишь в прошлом году в некоторых колониях России.

Согласно закону, Улюкаеву положено шесть встреч с родственниками в течение года.

Первое свидание состоится не раньше трех месяцев с начала отбытия наказания, то есть в начале осени, если Улюкаев не попадет в штрафной изолятор и не получит выговор от руководства колонии.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». Чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы, штрафу в размере 130 млн рублей, а также запрету занимать должности в органах власти и госкорпорациях в течение восьми лет после особождения.

Самым весомым доказательством в деле Улюкаева стали показания самого Сечина, который рассказал в ФСБ о вымогательстве у него взятки, а позже передал министру экономического развития сумку с деньгами. Сам Улюкаев не признал себя виновным, настаивая на провокации со стороны главы «Роснефти» и ФСБ.

На днях стало известно, что бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, который в ходе разбирательства дела Улюкаева выступал как свидетель обвинения, обратился в суд с просьбой вернуть ему $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития в качестве взятки Сечиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам Олега Феоктистова, $2 млн он получил от «хорошего знакомого, частного инвестора» специально на оперативный эксперимент с министром.

Имя «знакомого инвестора» генерал раскрыл лишь один раз в ходе второго допроса у следователя 5 июня 2017 года. Тогда Феоктистов сообщил следователю, что деньги ему передал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович», который является сотрудником «компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».

Как следует из материалов дела, $2 млн Феоктистову не принадлежат.

Судьбу денежных средств 29 июня решит суд, который проведет судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву. По словам пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилии Хиль, на заседании решатся «вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств».

Остальные вещдоки в деле о взятке – сумка, в которой глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал Улюкаеву деньги, и корзинка, где лежали и четыре бутылки вина — уже уничтожили по постановлению суда.