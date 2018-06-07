«Мусор надо куда-то девать»: как будут бороться со свалками

Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на проблему утилизации мусора. Как сообщили на «прямой линии», прошедшей 7 июня, в некоторых регионах России мусор сваливают на уже закрытые полигоны, а Ленинградская область страдает от свалок, образующихся практически вокруг жилых домов.

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Об этом заявила Екатерина Омельченко — волонтер, помогавшая обрабатывать экологические вопросы от жителей страны. По ее словам, люди боятся мусоросжигательных заводов, так как те, что уже работают, далеки от современных стандартов и не улучшают экологию, а, наоборот, портят ее.

Отмечалось также, что возле памятника Неизвестному солдату, который находится в поселке Синявино (Ленинградская область), недавно с разрешения властей была устроена свалка. Когда общественники начали выражать свое недовольство, ее якобы переместили, однако мусор все равно остался.

Президент пообещал, что со свалками будут бороться решительно и мусор надо перерабатывать. Он объяснил запущенность проблемы советским наследием. «В советское время, к сожалению, практически никогда мусор не утилизировался — его просто сваливали на так называемые полигоны, и все.

Страна производит в год 70 млн тонн отходов, и эта проблема нарастает. Мы, безусловно, должны ее решать.

Где-то у нас 1100 примерно полигонов, которые находятся в нормальном состоянии. Десятки тысяч работают либо «в серую», либо вообще никак не зарегистрированы», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что экологические вопросы «важные и острые», и в последнее время им уделяется все больше внимания. По мнению главы государства, улучшить экологическую обстановку в регионах поможет введение персональной ответственности людей, отвечающих за нее. Он также призвал строить современные мусоросжигающие заводы и идти по японскому пути, где чистые производства такого рода бывают и в центре городов.

Также президент отметил, что утилизация отходов может осуществляться различными способами. «У нас 100 с лишним предприятий по сжиганию мусора, но только несколько десятков работают по современным технологиям. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов», — сообщил о планах на будущее президент.

Он подчеркнул, что речь идет не о «керосинках», а о современных предприятиях.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут построены четыре мусороперерабатывающих завода.

Комментируя данную проблему, вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что из 70 млн тонн отходов перерабатывается только 8%.

«Мы готовимся с 1 января 2019 года к вступлению новых правил и нормативов обращения с отходами», — сообщил чиновник. По его словам, каждый регион обяжут разработать территориальную схему утилизации отходов. Для каждого субъекта назначат региональных операторов, которые будут организовывать экологические действия и нести ответственность за них. В рамках субъектов федерации также введут единые тарифы на осуществление этой работы.

Гордеев также сообщил, что создание портала, через который общественники смогут следить за тем, что происходит в сфере экологии, в данный момент находится в стадии завершения.

«Мусорная тема» коснулась и Ярославской области. Накануне «прямой линии» ярославцы звонили в колл-центр и отправляли сообщения, в которых жаловались на ввоз московского мусора в город. Они утверждали, что местные власти не учитывают их требований о прекращении этих мероприятий. В видеообращении активисты просили вмешаться в ситуацию «как можно быстрее, потому что от этого зависят жизнь и здоровье наших детей».

Помимо прочего, поступили обращения о нелегальном складировании мусора в Владимирской, Курганской и Курской областях, в Ставропольском и Забайкальском краях. Эти случаи, а также ситуация с Алексинским карьером в Клинском районе Подмосковья и с закрытым, но не рекультивированным мусорным полигоном «Заволенье» в Орехово-Зуевском районе уже взяли на контроль в Общероссийском народном фронте.

По словам Омельченко, задавшей вопрос президенту, большую часть сообщений прислали жители Подмосковья: аналогичная проблема поднималась еще на «прямой линии» в прошлом году.

В близких к Московской области регионах тоже переживают и боятся, что «их просто-напросто завалят московским мусором».

Девушка сама звонила всем руководителям администраций различных регионов, пыталась дозвониться до губернаторов. При этом Омельченко сказала, что «есть и позитивные примеры, когда администрация Ярославской области очень четко среагировала, по-деловому, конструктивно, сразу принялись за решение вопроса». Она не уточнила, побудило ли местные власти к действию конкретное обращение активистов, отправленное на «прямую линию».

Напомним, на предыдущей прямой линии проблема мусора рассматривалась на примере полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе. Жители близлежащих районов говорили, что находятся в «просто невыносимой ситуации».

Всего в 200 метрах от жилых домов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находилась самая большая свалка в Московской области, заявляли активисты. Там ежедневно происходили возгорания, невозможно было дышать, регулярно выбрасывались газы: метилмеркаптан, диоксид серы. Из этих паров образовывался сероводород, которым и дышали местные жители. Обращение к президенту стало, по их словам, «последней надеждой».

Путин согласился, что «вопрос очень болезненный и сложный». Через неделю после «прямой линии» появилось поручение закрыть «Кучино». Это обязали проконтролировать премьер-министра Дмитрия Медведева. 10 ноября на полигоне началось проведение экстренной дегазации, которая стала причиной всплеска неприятного запаха, добравшегося и до Москвы. Согласно данным на середину мая 2018 года, уже половину склонов «Кучино» накрыли полимерной тканью. Завершение рекультивации полигона запланировано на лето 2019 года.

Ситуация в Балашихе заставила и других жителей Подмосковья заговорить о проблеме перегруженных полигонов в области. Так, один из самых массовых протестов с требованием о закрытии свалок прошел в Волоколамске на полигоне «Ядрово».

По мнению экспертов, эту проблему в России решить можно, но не так быстро, как хотелось бы. «Мусор надо куда-то девать — это ключевой момент.

«Мусорный вопрос» уже долгие годы катастрофически запущен в России. Потребление растет, количество отходов растет — и его куда-то нужно вывозить. В городах захоронить мусор негде, поэтому необходимо договариваться с близлежащими регионами»,

— объяснил «Газете.Ru» профессор института физики атмосферы НИУ РАН Александр Гинзбург.

Проблема заключается в том, что никто не знает, что делать с «мусорным вопросом», считает Гинзбург. И за несколько месяцев с полигонами в том же Подмосковье сделать ничего нельзя.

«Сегодня законодательство адаптируется к западной системе переработки и уже позволяет ее внедрять. Проблема заключается в инфраструктуре и инертности. На Западе система внедрялась десятки лет, у нас пытаются внедрить за три года», — заявил «Газете.Ru» доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Николай Кичигин.

Он отметил, что введение новой системы переработки — постепенный, пошаговый алгоритм действий, распланированный на десятилетия. По прогнозам главы Минприроды Сергея Донского, на введение раздельного сбора мусора в стране понадобится 10-15 лет, поскольку отсутствует соответствующая инфраструктура.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января 2018 года утвердил стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов оценил создание в России мусороперерабатывающей отрасли в 5 трлн руб.