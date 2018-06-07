На здоровье: зачем россиянам еще один выходной

Дополнительный оплачиваемый выходной, согласно новому законопроекту о внесении изменений в Трудовой кодекс, раз в три года получит каждый работающий человек. Потратить его он сможет только на прохождение диспансеризации. Об этом сообщил один из авторов проекта закона, глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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Нововведение гарантированно предоставляет работникам для прохождения обследования отгул с сохранением зарплаты.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания», — объяснил Валерий Рязанский «Российской газете».

Он подчеркнул, что

подобные медобследования способствуют выявлению признаков ишемической болезни сердца, повышенного давления, ожирения, сахарного диабета, хронического бронхита, онкологии и иных заболеваний.

В действительности же очень многие люди, сфера деятельности которых не связана с вредными и опасными производствами, торговлей или здравоохранением, от прохождения диспансеризации отказываются, потому что для осуществления этой процедуры они вынуждены просить отгулы у руководства, которое идет навстречу в таких случаях крайне редко.

На данный момент законопроект готовится рассмотрению в Госдуме в первом чтении, которое запланировано на 14 июня.

Еще в 2013 году для всех совершеннолетних россиян независимо от того, работают они или нет, была введена всеобщая бесплатная диспансеризация. По большей части она проводится раз в три года. В нее входит универсальный для всех групп пациентов набор анализов для углубленного обследования. Они направлены на то, чтобы выявить наиболее вероятные для конкретного возраста и пола хронические неинфекционные заболевания на раннем этапе.

Часть исследований, подразумевающих профилактический осмотр, проводится раз в два года. Они, в свою очередь, предназначены для своевременного обнаружения хронических неинфекционных заболеваний, а также факторов риска их возможного развития. Кроме того,

обследование выявляет случаи потребления наркотических веществ и психотропных препаратов без назначения врача.

Диспансеризация позволяет отнести тех, кто ее прошел, к одной из четырех групп состояния здоровья (в зависимости от наличия тех или иных заболеваний и их стадии). Также медики дают рекомендации на тот период, когда диспансеризация для определенного гражданина не осуществляется.

Согласно статистике, в 2016 году диспансеризацию прошли 21,5 млн россиян — она выявила онкологические заболевания у 30 тысяч человек и сердечно-сосудистые — у 98 тысяч.

В начале 2018 года Минздрав изменил правила массовых обследований. Из списка обязательных для прохождения процедур исключили общие анализы. Врачей обязали проводить экспресс-тесты на уровень холестерина и сахара в крови. По оценкам экспертов, этот способ анализа наиболее эффективен для выявления недугов.

Отмечается также, что пациентам больше не нужно проходить УЗИ брюшной полости. Ранее такие меры были направлены на выявление онкологических заболеваний, однако впоследствии этот метод себя не оправдал.

Бесплатная ЭКГ теперь предоставляется только мужчинам от 36 лет и женщинам — от 45. Также женщины старше 39 лет обязаны проходить маммографию. Мужчин же старше 45 лет будут обследовать на наличие онкомаркеров предстательной железы.

В списке необходимых анализов также появится тест, который выявляет скрытую кровь в пищеварительном тракте. Врач обязан предложить пациенту пройти и анализ на ВИЧ, однако гражданин вправе отказаться от данной процедуры.

На первом этапе диспансеризации составляется полная картина о состоянии здоровья пациента. Если это посчитается необходимым, человека могут отправить к врачам узкой специализации.

Прохождение всех этих процедур, по разным оценкам, может стоить примерно 12 тыс. рублей. Поэтому бесплатная диспансеризация, помимо медицинской необходимости, помогает сэкономить.

План выходных в 2018 году Минтруд подготовил еще в июне 2017 года. Чтобы работники могли рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, ведомство разработало проект постановления Правительства РФ, который закрепляет порядок переноса дней отдыха в 2018 году.

Поскольку несколько праздничных дней накладываются на с выходные, был предложен механизм их переноса. Так, выходные дни 6 и 7 января, которые совпали с нерабочими праздничными днями, перенеслись на 9 марта и 2 мая соответственно. Также дни отдыха перенеслись соответственно с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году дни отдыха были выделены в периоды с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, а также с 3 по 5 ноября.