Больше не вещдоки: что будет с миллиардами Захарченко

Следственный комитет РФ отменил решение о признании девяти миллиардов рублей, а также золотых слитков, изъятых во время обыска в квартирах родственников Дмитрия Захарченко, вещественными доказательствами. Теперь в этом статусе остались 11 квартир, 16 машиномест и четыре автомобиля.

«Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500г золото 999,9» и наличных денежных средств», — говорится в тексте заявления.

Наличные были обнаружены в сентябре прошлого года во время обыска в квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте. Тогда следователи изъяли €600 тысяч, $20 тысяч и 19,5 миллиона рублей. В квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте обнаружили 340 млн рублей, около €1,5 млн, $124 млн и полукилограммовый золотой слиток. Все это имущество тогда было признано вещественным доказательством по делу Захарченко о взятке.

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Информацию об исключении денег из списка вещдоков подтвердил адвокат Захарченко Александр Горбатенко. Защита обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко также обратилась с заявлением о пересмотре дела в части обращения в доход государства около 9 млрд рублей, принадлежащих бывшему сотруднику МВД и его родственникам, в Никулинский суд Москвы.

«Руководство СК отменило постановление следователя о признании денежных средств вещдоками как необоснованное и ничем не мотивированное.

Получается, что уже на момент судебного разбирательства эти деньги не имели отношения к делу и не доказывали никакую преступную деятельность моего подзащитного, а, следовательно, должны быть возвращены владельцам»,

— заявил Горбатенко.

Неделю назад стало известно, что часть изъятых у полковника Захарченко денег была похищена. По неподтвержденным данным, сумма недостачи составляет €3 млн (более 200 млн рублей). Пропажу обнаружили сотрудники «Сбербанка». По их словам, в конце апреля изъятые деньги были доставлены в банк компанией «Росинкас» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Деньги, упакованные в 44 коробки, пересчитывались по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Причем, как сообщается, недостачу обнаружили именно сотрудники «Сбербанка», сразу обратившись в полицию.

Скандально известного «полковника-миллиардера» Захарченко задержали в сентябре 2016 года. На тот момент он еще являлся сотрудником Министерства внутренних дел, а точнее его управления, занимающегося экономической безопасностью и противодействием коррупции. Он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т», расследующего правонарушения в топливно-энергетической сфере.

Следователи предполагают, что источники средств, обнаруженных при обысках, могли быть незаконными. При этом сам Захарченко отрицает, что имеет какое-либо отношение к обнаруженным деньгам. Помимо коррупции, Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия.

По итогам служебной проверки Дмитрий Захарченко был уволен из органов МВД и лишен офицерского звания. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это решение было принято в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

11 мая 2018 года уголовное дело возбудили в отношении гражданской жены Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой. Ее обвинили в фальсификации доказательств.

До этого, 6 февраля, свою вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», куда он был принят на должность советника без соответствующего образования и опыта, признал отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор. Он также возместил положенный ущерб, который следствие оценило в четыре миллиона рублей.

В декабре 2017 года Дмитрию Захарченко были предъявлены обвинения в том, что он получал взятку три раза. Речь в данном случае идет о $800 тыс., а также дисконтной карточке ресторана и оплаченном другой стороной на отдыхе в Сочи. В итоге, учитывая предыдущие случаи уличения в коррупции, Захарченко предъявили обвинения в пяти эпизодах получения взятки.

Никулинский суд Москвы также удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семьи. Иск Генпрокуратуры удовлетворили полностью, то есть государству перешло почти девять миллиардов рублей наличными, 23 квартиры, машиноместа в Москве, а также автомобили.