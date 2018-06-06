Прочь с дороги: велосипедистов пропишут в зоне

Минтранс предложил внести в правила дорожного движения (ПДД) поправки, касающиеся велосипедистов. Соответствующий документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В частности, предлагается ввести понятие «велосипедной зоны», где будет установлена скорость движения не более 20 км/ч. Согласно документу, велосипедисты смогут двигаться по всей ширине проезжей части, а автомобили и другой транспорт не должны создавать им помех. Кроме того, в велосипедной зоне пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом не запрещенном месте. Начало и окончание новых зон будут определять специальные дорожные знаки, по типу знаков обозначения пешеходной зоны.

Есть в новых поправках и другие изменения, которые затронут интересы автолюбителей.

Так, Минтранс предлагает запретить остановку транспортных средств на велодорожках и велопешеходных дорожках, а также на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.

Велосипедистам, которые едут по проезжей части, также, возможно, разрешат поворачивать налево на многополосных дорогах в случае, если из правой полосы такой поворот допустим, а также им будет позволено сквозное движение в жилых зонах, в то время как автомобилисты не имеют на это права.

Кроме того, планируется установить единые светофоры для велосипедистов и пешеходов в местах, где велодорожки совмещены с пешеходными зонами, чтобы снизить количество светофоров на перекрестках. Новые светофоры должны иметь силуэты пешехода и велосипедиста.

Между тем, еще в прошлом году департамент транспорта Москвы совместно с иностранными экспертами и велолюбителями обсуждал конкретные поправки в ПДД, которые касаются велосипедистов на дорогах. Некоторые из этих предложений вошли в проект постановления, другие, судя по всему, показались слишком спорными.

Так, например, обсуждался вопрос о введении наказания за езду на велосипеде в наушниках. Однако было решено, что выполнение этого правила очень трудно проконтролировать, поскольку ношение наушников не означает, что велосипедист слушает музыку и отвлекается от дороги.

Более конкретным было предложение ввести штрафы за небрежное и беспечное вождение.

Причем два понятия предлагали разделить: небрежным велосипедистом считался тот, кто создает опасное положение на дороге, а беспечным — велосипедист, который не обращает внимание на ширину проезжей части, дорожную разметку и интенсивность движения.

Помимо прочего, предлагалось усилить ответственность велосипедистов за езду по тротуарам при наличии отдельной велосипедной или велопешеходной дорожки, а также обязать велосипедистов носить шлем при выезде на дорогу.

Однако, по мнению президента Велотранспортного союза Игоря Налимова, шлем будет только мешать развитию велодвижения в России. «Вот Португалия отменила велошлемы именно потому, что этот закон препятствовал популярности велосипедов у населения. Отсутствие шлемов не делает езду на велосипеде более опасной, в этом вопросе главное — создание хорошей инфраструктуры и соблюдение правил дорожного движения. Шлем от серьезных травм не защищает», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Достаться должно было и автомобилистам. Так, предлагалось ввести штраф от пяти тысяч рублей за несоблюдение дистанции в полтора метра между машиной и велосипедом при обгоне последнего. Кроме того, рассматривалась возможность ввести накопительные зоны для велосипедистов после стоп-линии на перекрестках. Участок дороги на светофоре длиной в пять метров предлагали выделить исключительно для велосипедистов, которые смогли бы останавливаться там на красный свет впереди автомобилистов.

Как сообщили «Газете.Ru» в столичном департаменте транспорта, обсуждавшийся проект изменений ПДД находится на этапе согласования с МВД РФ.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил обязать велосипедистов сдавать тест на знание ПДД, получать соответствующее подтверждение по аналогии с автомобильными правами, и ввести регистрацию велосипедов с помощью номерного знака, штрих-кода или QR-кода. Однако на конец мая в госавтоинспекцию России не поступали соответствующие предложения. Об этом журналистам рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Куратор направления «Пешеходы и велосипедисты» центра Probok.net Диана Хакимова назвала права и регистрацию велосипедистов лишними мерами. Вместо этого, считает эксперт, необходимо с детства приучать велосипедистов к соблюдению мер безопасности.

«Нужно объяснить ребенку, что нельзя ездить по встречной полосе, что перед маневрами надо делать знаки рукой, — рассказала Хакимова «Газете.Ru». — Велосипедист обязательно должен быть заметным на дороге, поскольку иначе его очень легко не заметить и сбить. Нужно использовать фары, фонари, светоотражающие жилеты и любую другую яркую форму. Также полезно помнить про шлем. Это не панацея, но в каких-то случаях он может спасти велосипедисту жизнь. Шлем расколется, а голова останется».

С тем, что российским школьникам не хватает знаний о правилах дорожного движения, соглашаются и другие специалисты. Заместитель генерального директора Федерации велоспорта России Владимир Треничев считает, что российским детям необходимо преподавать ПДД «чуть ли не с детского возраста», поскольку уже с двух-трех лет они начинают ездить на велосипеде.

О необходимости обучения ПДД с раннего возраста рассказал журналистам и глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев, предложив ввести в школе отдельный обязательный предмет по изучению правил поведения на дорогах.

«Совершенно нелогично, что 20 часов в год в рамках предмета ОБЖ российские старшеклассники учатся, как спастись от пожара, землетрясения и наводнения, и только четыре часа в год изучают ПДД.

Так и получается, что к нам в автошколы приходят митрофанушки, которые не знают элементарных правил поведения на дороге», — посетовал Лобарев.

По данным департамента транспорта на 2017 год, ежегодно в Москве фиксируется более 250 ДТП с велосипедистами, причем половина из них не связана с плохой освещаемостью на дорогах и происходит в светлое время суток, с 15.00 до 21.00 часов. С начала велосипедного сезона 2018 года по всей стране произошло уже более 300 ДТП с участием велосипедистов, в которых пострадали 286 человек, 21 велосипедист погиб.

Диана Хакимова обращает внимание, что в опасном положении на дорогах и тротуарах Москвы оказываются не только велосипедисты и пешеходы, но и все, кто пользуется самокатами, гироскутерами, лонгбордами и другими средствами передвижения, поскольку эти категории также оказываются за пределами ПДД.

«В Калифорнии существует правило, что на железнодорожной платформе запрещается ездить на самокатах и скейтбордах. Эти средства транспорта можно нести или катить рядом с собой. У нас люди свободно выезжают на платформы, когда много народу идет пешком, и это создает небезопасную обстановку», — пояснила эксперт.

Хакимова также считает, что лучшим решением для безопасности велосипедистов на городских дорогах станет выделение отдельных полос для них, а не создание велосипедных зон: «Тогда в Москве произойдет прирост велосипедистов, потому что сейчас людям страшно ездить по дорогам».

Однако координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает, что в столице велосипед никогда не сможет стать полноценным транспортным средством.

По его мнению, на это влияет низкая среднегодовая температура, большие расстояния и широкое использование противогололедных реагентов в холодное время года.

«Автомобиль — это средство передвижения с крышей над головой и климат-контролем в салоне, — рассказал Шкуматов «Газете.Ru». — Что касается скандинавских стран, где якобы удалось пересадить людей из автомобиля на велосипед, то там ситуация очень отличается от жизни в Москве. Например, население города Осло — около 600 тыс. человек. Это очень маленький город, где нет таких гигантских расстояний, как у нас, в Москве. В Осло есть кольцевые дороги, от центра города до второй кольцевой дороги там расстояние 2,5 км. У меня от дома до метро расстояние больше! Обратите внимание на то, что в Осло вместо реагента используют каменную крошку. Опять же за счет небольшой территории уборка происходит ручным способом. В результате зимой там можно ездить на велосипеде по дорогам и заснеженным тротуарам, а не по лужам из грязи и реагентов».