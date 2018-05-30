«Ситуация сложная»: на Москву идет шквальный ветер. LIVE

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Московский зоопарк эвакуировал посетителей из-за штормового предупреждения и объявил технический день. В сообщении учреждения говорится, что это сделано «во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей».
Все столичные парки закрываются из-за непогоды, сообщили в пресс-службе «Мосгорпарка».
«Также будут закрыты точки торговли и аттракционы. Парки информируют посетителей о том, чтобы они покинули территорию. Мы рекомендуем горожанам и гостям столицы, по возможности, временно воздержаться от прогулок в парках», — добавили в учреждении.
При падении деревьев из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Об этом РИА «Новости» заявил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, ветер повалил семь деревьев в разных районах города. Одно из них упало на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: наб. Академика Туполева, дом 3.
По сравнению с обстановкой в восточных областях центральной России, в центре Москвы осадков не ожидается, отметила представитель «Фобоса» Елена Баласюк.
«При этом к северо-востоку от столицы температура уже начала снижаться — там идут дожди, гремят грозы», — рассказала она.
В Ивановской области, заявили «Газете.Ru» в Гидрометцентре, уже зафиксирован ветер 29 м/с. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями.
По словам синоптика центра «Фобос» Елены Баласюк, такая напряженная погодная обстановка сохранится до четверга.
«Ветрено будет и ночью. Только завтра в течение дня ветер начнет немного ослабевать — это произойдет в послеполуденные часы», — сообщила она «Газете.Ru».
Синоптик добавила, что такая метеорологическая ситуация связана с тем, что в Москву рвется арктический холод.
«Центральная часть России попала под влияние активного циклона. По периферии этого облачного вихря к нам устремляются очень холодные воздушные массы. За счет больших контрастов температуры, больших градиентов давления усилится и ветер», — объяснила Баласюк.
Как сообщил «Газете.Ru» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, сегодня через Москву пройдет холодный фронт, выраженный в усилении ветрового режима с порывами до 15-20 м/с.
«В столице также ожидается значительное понижение атмосферного давления за сутки на 10-15 мм рт. ст. Кроме того, завтра прогнозируется понижение температурного фонда на 10-13°С ниже сегодняшнего», — отметил синоптик.
Добрый день, дорогие читатели! На Москву идет шквальный ветер: сегодня МЧС России предупредило москвичей о том, что в столице ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Опасная ситуация сохранится до 22:30 часов по московскому времени.
Ведомство советует москвичам обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и по возможности не выходить на улицу. Есть предостережения и для автомобилистов: им не стоит парковать машины поблизости от деревьев и, как говорится на сайте МЧС, «слабо укрепленных конструкций».
Центр организации дорожного движения тоже предупреждает москвичей о грозящей им опасности. Организация советует отказаться сегодня от поездок на автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Опубликованное в твиттере ЦОДД предупреждение выглядит убедительно.