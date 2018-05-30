«Ситуация сложная»: на Москву идет шквальный ветер. LIVE

По словам синоптика центра «Фобос» Елены Баласюк, такая напряженная погодная обстановка сохранится до четверга.

«Ветрено будет и ночью. Только завтра в течение дня ветер начнет немного ослабевать — это произойдет в послеполуденные часы», — сообщила она «Газете.Ru».

Синоптик добавила, что такая метеорологическая ситуация связана с тем, что в Москву рвется арктический холод.

«Центральная часть России попала под влияние активного циклона. По периферии этого облачного вихря к нам устремляются очень холодные воздушные массы. За счет больших контрастов температуры, больших градиентов давления усилится и ветер», — объяснила Баласюк.