Украинские диверсанты ломятся в Крым

Группы украинских диверсантов и шпионов по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию России — такая угроза сохраняется, заявил глава пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов.

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Как сообщает НСН со ссылкой на слова генерала,

диверсионные группы с наиболее высокой вероятностью могут совершать попытки проникновения в Крыму и Ростовской области. Ситуация на границе Украины и России остается «очень напряженной».

Кроме того, украинские «праворадикальные силы» пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу россиян. По словам генерала Кулишова, украинские националисты и пограничники ведут себя с гражданами РФ некорректно, грубят и часто «безосновательно отказывают» в пропуске на территорию Украины, сообщает ФАН.

21 мая группа диверсантов-провокаторов была выявлена и частично обезврежена сотрудниками ФСБ в Крыму. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа была создана помощником народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева — Эролом Велиевым. Приказ о создании группы был отдан крымско-татарским националистом Рефатом Чубаровым, возглавляющим экстремистский «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещен в РФ).

Поддержку в формировании экстремистской группы в Харькове оказала Служба безопасности Украины. Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийских крымских татар, а также разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную вражду.

Кроме помощника украинского депутата в состав группировки вошли два бывших профессиональных боксера Третьяков и Стешенко.

Экстремисты успели запомниться «огненным» делом, в середине января 2018 года забросав бутылками с «коктейлем Молотова» дом крымского муфтия Эмирали Аблаева, выступающего в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

В ЦОС ФСБ отметили, что за каждую подобную операцию на территории Крыма участникам группы СБУшники пообещали выплачивать по $500 каждому.

В апреле текущего года, говорится в заявлении ЦОС, сотрудники ФСБ выявили одного из боксеров — Стешенко. Против участников группы заведены уголовные дела и затребован досудебный арест. Помнардепа Эрол Велиев обвиняется по статье «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества», а в отношении двух боксеров — Стешенко и Третьякова — возбуждены уголовные дела по статье «Участие в экстремистском сообществе». При этом стоит отметить, что Велиеву и Третьякову обвинения были предъявлены заочно, они объявлены ФСБ в розыск по всей России.

ФСБ регулярно задерживает в Крыму экстремистов и украинских шпионов. В начале мая в Севастополе задержали местного жителя 1986 года рождения, который подозревается в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

По месту жительства молодого мужчины сотрудниками был проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», а также агитационные листовки и разнообразные средства связи.

В начале февраля 2018 года ФСБ опубликовала видеозапись задержания гражданина Украины Константина Давыденко, обвиняемого в шпионаже в пользу СБУ. На кадрах оперативной съемки видно, как Давыденко собирается сесть в автомашину, но в этот момент к нему подбегают сотрудники ФСБ в масках и задерживают.

В отношении Давыденко было заведено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет.

В начале осени 2017 года Федеральная служба безопасности задержала в Симферополе двух россиян, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины и госизмене — Дмитрия Долгополова и Анну Сухоносову. По данным ЦОС ФСБ, задержанный мужчина служил в рядах Вооруженных сил России, его воинская часть была расквартирована на территории Крыма.

По словам силовиков, пойманные ими шпионы собирали и передавали украинским спецслужбам «составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

В середине апреля 2017 года сотрудники ФСБ задержали 27-летнего обладателя украинского паспорта, принадлежащего, по версии следствия, к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» Главуправразведки Министерства обороны Украины.

В ходе допроса задержанный признался, что проводил в интересах Киева «визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры» на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также в Ростовской и Самарской областях России. Украинец фиксировал схемы расположения инфраструктуры, места расположения сотрудников Росгвардии и полиции, их численность, а также расположение видеокамер и контрольно-пропускных пунктов. Шпиона решили выдворить за пределы России и запретить ему въезд на территорию РФ сроком на 10 лет.