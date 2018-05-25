«Лифчик — справочное бюро терминов»

Ян, 19 лет, Ростов-на-Дону
Так как я люблю облегающие черные брюки, в карманы весь арсенал моих «шпор» по литературе бы не влез. Поэтому моя мама придумала следующее: она модернизовала мои боксеры, пришив к их задней и передней части карманы. Вышло так, что спереди у меня были краткие конспекты всех лирических произведений — сюжеты, описание героев, проблематика, а сзади, там отсек был намного больше, поместились шпаргалки по прозе: основные темы романов, рассказов, входящих в кодификатор.
Все материалы готовились за две-три недели до экзамена. Так как выпускник должен знать содержание около 200 лирических и прозаических произведений, в которые входят такие массивные труды, как «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, то и подготовка к испытанию должна быть заблаговременной.
Группой из четырех человек, которые ходили вместе со мной на курсы по литературе, мы каждый вечер в последний месяц экзамена созванивалось по скайпу. Каждый отвечал за определенное количество произведений — нужно было выписать основные проблемные моменты, которые могут встретиться на ЕГЭ, и кратко пересказать его. Дальше все оформлялось в таблицу самым мелким шрифтом. Из плюсов — параллельно ты повторяешь весь курс литературы, а также легко ориентируешься по подсказкам в туалете, ведь сделал ты их сам.2 Прическа с сюрпризом
Екатерина, 19 лет, Наро-Фоминск
Нигде так сильно, как на ЕГЭ, не пригодился мне мой классический «пучок». Экзамен по литературе был сдан с помощью следующей хитрости: нужно взять бумагу А4, отрезать от нее четверть, написать все нужные тезисы сочинений, а затем буквально вложить в волосы, замотав, как классический пучок, с помощью «бублика» (поролоновое кольцо, используемое для создания прически — «Газета.Ru»). Если не бояться — можно написать нужные слова или строчки стихотворения на руках между пальцами, только надо быть осторожным и писать очень мелким почерком.
Математику я сдала на «господи, спасибо» — этот план был успешным только благодаря не самому жесткому контролю наблюдателей. Мы заранее договорились встретиться с одноклассницами в определенном туалете в определенный час (плюсы маленьких школ — вас не будут отводить по разным этажам).
В результате мы оказались вчетвером на нужном месте — на окнах уже были приклеенные ответы на задания, ранее дававшиеся в регионах с большой разницей по времени с Москвой (вообще они не актуальны, потому что у каждого региона свой комплект вопросов, но иногда варианты могут повторяться), а в урнах у унитазов лежали целые решебники, специально замаскированные мусором. Если договориться с отличниками, взять дома ручку и положить ее заранее в нижнее белье или под ремешок — ЕГЭ становится не таким уж и страшным.3 Словарь во всех частях тела
Анастасия, 18 лет, Воронеж
Единственным экзаменом, на который я брала шпаргалки, был английский язык. Я очень боялась, что в большом сочинении или письме попадутся слова, из-за которых я не смогу понять смысл вопроса и ничего не напишу. «Шпоры» были единственной надеждой на спасение.
За пару дней до ЕГЭ я купила в книжном магазине карманный словарь. Принесла его домой, оторвала жесткий переплет и разрезала на пять частей, чтобы спрятать их по всему телу.
Я выбрала самые надежные точки: две части лежали в бюстгальтере, одна в нижнем белье и две под колготками в ногах. Чтобы их не было заметно, я специально надела широкие брюки.
Однако я столкнулась с проблемой: уголки словаря мало того, что причиняли сильный дискомфорт, так еще и выглядывали из-под одежды. В результате я потратила уйму времени на их обрезание. В день экзамена я скорее не повторением занималась, а запоминала, где и какие у меня буквы. Воспользоваться ими так и не пришлось, зато чувствовала себя спокойно.4 Гигантские кроссовки и формулы на ногтях
Лариса, 19 лет, Москва
В шпаргалках не было большой необходимости — просто кто-то на удачу целует крестик, а у нас были наши труды. Одноклассница сделала себе небольшую рукописную энциклопедию с тезисными понятиями, которая помещалась ей в бюстгальтер. У меня были исписаны все ноги, поэтому в жару самым большим страхом было, что все сотрется. Однако утром мама благополучно заменила мне гелевую ручку на шариковую, и все обошлось.
Мой друг надел на экзамен по английскому кроссовки на три размера больше — чтобы туда поместился телефон. МХАТ начался на металлоискателе, когда он запищал. Этот доморощенный Безруков с ничего не выражающим лицом стянул с себя футболку и сказал: «Досматривайте». К ребенку никто не полез, теперь он преспокойно учится в Финансовой Академии.
Родная сестра несколько лет назад писала формулы по химии на ногтях, пришлось отращивать их где-то месяц. Наносите прозрачный лак, все нужное пишется гелевой ручкой, покрывается лаком сверху. Вуаля, вы восхитительны!5 Сочинения на подошве и необычный лейкопластырь
Александра, 19 лет, Ростов-на-Дону
Времена ЕГЭ вспоминаю не иначе как с дрожью — в неделю я успевала посетить 18,5 часов дополнительных занятий по всем предметам, а уверенности все равно не прибавлялось. Грели душу только надежды списать. Одноклассники переклеивали скотчем целые сочинения, написанные максимально убористым почерком, на подошвы ботинок.
Однако один чуть не попался: тестотехники в определенный момент решили, что он просто уснул, так как мальчик, не двигаясь, довольно долго вчитывался в бумажку на подошве.
Не менее популярным был и такой способ: вложить «шпору» с таблицами в упаковку от лейкопластыря. Зайдя в туалет, спокойно все смотришь, а потом и приклеить на себя можно — чего добру пропадать?
Этикетки на бутылках продуманные ребята также исписывали заранее. Действует это так: с обратной стороны наклейки из под колы пишешь текст. Возвращаешь ее на бутылку так, чтобы она прикрывала внутреннюю сторону этикетки, а на экзамене поворачиваешь бутылку в разные стороны — в стоячем положении окрашенный напиток прикрывает все, что требуется скрыть от глаз экзаменаторов. Уровень жидкости меняется в определенных местах и записи на внутренней стороне становятся просматриваемы.6 Двойной бюстгалтер
Катерина, 18 лет, Краснодар
За несколько дней до ЕГЭ я попросила маму купить трусы и нашить на них спереди кармашек. Их я надела на свое обычное белье. В импровизированный кармашек помещалось немного шпаргалок.
Однако это не основной кейс. Больше всего аккуратно свернутых «шпор» я заложила в бюстгальтер и для надежности надела поверх него спортивный. Это наиболее удобный вариант для списывания в туалете. Не нужно далеко лезть, тратить драгоценные минуты, и если в уборную вдруг зайдут общественные наблюдатели, то можно быстро спрятать все обратно.
В моем боевом арсенале был еще классический вариант: «шпоры» в обуви под стельками. Туда я положила многочисленные шпаргалки по английскому, которые, кстати говоря, не пригодились — экзамен был легкий.
Вообще, когда приходишь на ЕГЭ, оказывается, что ты все знаешь, и экзамен не такой уж страшный и сложный, как об этом рассказывали учителя. Шпаргалки нужны даже больше не для того, чтобы списать, а для того, чтобы проверить себя и найти подтверждение своим мыслям.7 Замок-молния и неопознанный объект под колготками
Светлана, 21 год, Новочеркасск
Июнь, невыносимая жара и накрывающий мандраж. Надеваю рубашку, юбку и плотные парадно-экзаменационные колготки. Перспектива умереть от перегрева меркнет перед возможностью экипироваться всевозможными шпаргалками. В левой ноге — авторы и произведения, в правой — цитаты. Лифчик — справочное бюро терминов. Неважно, что будет не до прогулок по туалетам, бумажки определено добавляют уверенности.
Перед экзаменом по английскому языку я умудрилась засунуть в колготки маленький оксфордский словарь, прикрыв выпуклость складками пышной юбки.
На русский язык я искусно соорудила тканевый мешочек с замком-молнией. Туда помещалась целая кипа шпаргалок. Кроме того, моя тетя пришила к манжетам пиджака с внутренней стороны полосочку, в которую можно было вложить подсказки первой необходимости.
Оставшаяся часть справочной информации попала в мои балетки — прямо под пятки. Этот способ оказался самым удобным и простым в исполнении.8 Из широких штанин: химические формулы в паспорте
Ева, 18 лет, Санкт-Петербург
Так как я живу в Санкт-Петербурге и экзамены выпадают не на самую теплую часть лета, я решила, что на ЕГЭ по физике я напишу все формулы на ноги и спрячу их под юбкой. Чтобы мои «шпоры» не стерлись, я надела поверх колготки.
Конечно, в идеале — выйти в уборную и свериться там. Однако если вы точно знаете, какая формула и на каком месте нанесена, то можно аккуратно опустить взгляд на ноги, приподнять юбку и списать на черновик нужную информацию. Ничего страшного из-за этого не произойдет — никто не будет лезть вам под одежду и проверять, что вас там так заинтересовало.
На химии я пошла ва-банк и решила перенести часть формул на страницы паспорта. Наносила я их карандашом, чтобы не испортить документ. Когда нужно взглянуть на какую-либо формулу, можно сделать вид, что заполняешь регистрационный бланк — только вместо первой страницы открыть ту, на которой находится шпаргалка. Даже если экзаменационный наблюдатель заметит неладное, можно с легкостью вернуться на страницу с паспортными данными и притвориться дурочкой.