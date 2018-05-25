«Лифчик — справочное бюро терминов»

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Трусы выпускника: спереди лирика, сзади — проза

Изначально у шуточной затеи не было политического подтекста. Однако в этом году участники прошлогодних демонстраций «Захвати Уолл-стрит» решили таким образом донести до властей свои требования: «Банки забрали у нас все, только трусы оставили».

Ян, 19 лет, Ростов-на-Дону

Так как я люблю облегающие черные брюки, в карманы весь арсенал моих «шпор» по литературе бы не влез. Поэтому моя мама придумала следующее: она модернизовала мои боксеры, пришив к их задней и передней части карманы. Вышло так, что спереди у меня были краткие конспекты всех лирических произведений — сюжеты, описание героев, проблематика, а сзади, там отсек был намного больше, поместились шпаргалки по прозе: основные темы романов, рассказов, входящих в кодификатор.

Все материалы готовились за две-три недели до экзамена. Так как выпускник должен знать содержание около 200 лирических и прозаических произведений, в которые входят такие массивные труды, как «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, то и подготовка к испытанию должна быть заблаговременной.

Группой из четырех человек, которые ходили вместе со мной на курсы по литературе, мы каждый вечер в последний месяц экзамена созванивалось по скайпу. Каждый отвечал за определенное количество произведений — нужно было выписать основные проблемные моменты, которые могут встретиться на ЕГЭ, и кратко пересказать его. Дальше все оформлялось в таблицу самым мелким шрифтом. Из плюсов — параллельно ты повторяешь весь курс литературы, а также легко ориентируешься по подсказкам в туалете, ведь сделал ты их сам.