Захват заложников: квартирный вопрос довел до убийства

В Москве в жилом доме на улице Молостовых вечером 24 мая 57-летний мужчина, вооружившись двумя карабинами «Сайга», взял в заложники семью из трех человек. «Находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трех человек, которые проживают в соседней комнате указанной квартиры», — сообщили в МВД.

Выяснилось, что в заложниках оказались мужчина и женщина с ребенком. Нападавший застрелил отца семейства, а его жену и ребенка освободили спецназовцы Росгвардии. Сам злоумышленник нанес себе ножевое ранение и сейчас госпитализирован.

К нему приставлена стража.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 206 УК РФ (захват заложников), отмечается в сообщении СК по Москве.

Личность злоумышленника была установлена достаточно быстро. Им оказался Александр Боровой — член Союза художников России и Американской гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства, автор картин из вышивки, а в прошлом боксер Олимпийского резерва СССР.

О том, что Боровой захватил заложников, он сообщил в социальной сети «Одноклассники». Грядущую атаку он назвал «часом Х» и гадал, как он будет реагировать на «ситуацию один, без помощи государства».

В последнем посте он писал, что ему «надо задать только несколько вопросов ментам, почему они не защитили меня от черных риэлторов?»

Сообщение было опубликовано с большим количеством опечаток и большими буквами, что могло свидетельствовать как о том, что злоумышленник либо был пьян, или, что он находился в крайне неустойчивом эмоциональном состоянии.

В ранее опубликованных постах он заявлял, что очень устал, и размышлял, что государство автоматически становится «на сторону богатых или бандитов».

«Яркий пример — превышение самообороны!! А попробуй расчитай силу удара дрыном когда ночью вламывается толпа бандитов?? Мне что в этот момент нужно думать о защите своей жизни чести и здоровья Или о здоровье нападающих???», — писал он (грамматика оригинала). Он также жаловался, что «бандиты» отключили ему воду, свет, газ и канализацию, из-за чего он неделю не мог помыться и был вынужден бегать в пруд с пиявками во дворе дома, а в туалет ходить за мусорными контейнерами.

Мужчина также заявлял, что будет держать заложников, «пока не появится тот офицер полиции, который решил дело не в мою пользу. Мне нужно задать ему лишь два вопроса. И пока он на них не ответит правду и не опубликует ответ в социальной сети на своей странице, я продолжу держать оборону», — передает слова Борового «МК».

По всей видимости, он имел в виду конфликт, возникший после того, как его сын продал половину квартиры, после чего там, по характеристике злоумышленника, поселились люди «аморально-социального поведения».

По словам соседей, Боровой жил в этом доме более 30 лет, но никогда ни с кем близко не общался. Если же заводил диалог, то только чтобы устроить ссору. У мужчины неоднократно возникали споры с соседями: они, со слов художника, обвиняли его в том, что у него «грязная холостяцкая квартира с тараканами». Боровой, в свою очередь, считал, что соседи хотят заставить продать квартиру за 500 тыс. рублей и всячески его выживают, в том числе и используя методы НЛП.

Больше всего он боялся за сохранность своих работ — картин из вышивки.

Один из последних случаев захвата заложников со смертельным исходом в Москве произошел в конце прошлого года. В декабре из-за конфликта на почве имущественного спора экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии. Он успел убить охранника и забаррикадироваться в здании. По некоторым данным, говорилось также, что он взял в заложники находящихся там людей. Однако информацию об этом опроверг официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

Сам Аверьянов в конфликте обвинял этническую преступную группировку, которая, по его словам, «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». Вскоре экс-директора конфетной фабрики все же нашли и задержали. В настоящее время он находится под арестом, который совсем недавно был продлен до 28 мая.

Два года назад «кунцевский стрелок» после нападения на полицейских взял в заложники пожилую соседку и забаррикадировался в ее квартире, стреляя по всем, кто приближался к дому и квартире.

Несколько сотрудников уголовного розыска пытались задержать мужчину по подозрению в ограблении одного из фитнес-клубов, произошедшем ранее.

После ночного штурма квартиры на Ельнинской улице на западе Москвы, в которой находилась заложница, стрелок покончил жизнь самоубийством. Спецназовцы смогли освободить женщину. Среди пострадавших тогда оказались трое сотрудников уголовного розыска и двое сотрудников ГБУ «Жилищник». Позже выяснилось, что совершивший нападение был злостным неплательщиком. СК по городу Москве завел уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

В 2016 году в одном из московских банков на Большой Никитской улице предприниматель Арам Петросян захватил отделение Citibank. По его словам, на этот шаг он решился в целях привлечения внимания к проблеме обанкротившихся бизнесменов. Он вошел в здание банка, где находились четыре человека. Он указал на коробку с проводами, находившуюся на поясе у предпринимателя, заявил, что это бомба и начал угрожать взорвать себя. В ходе переговоров он сдался полиции и отпустил заложников. Оказалось, что он принес лишь муляж бомбы.