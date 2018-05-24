Вождь на отдыхе: 5 дач Иосифа Сталина

Дача, на которой Сталин подпевал Молотову

Кунцевская дача, более известная как «ближняя», была не просто местом отдыха вождя: здесь он жил постоянно в течение 20 лет вплоть до смерти в 1953 году. Здание было построено в 1933-1934 годах по проекту архитектора Мирона Мержанова, который удачно справился с заданием и в следующие годы разрабатывал проекты еще нескольких сталинских дач. Несмотря на это, в 1943 году его с женой арестовали и отправили в лагеря на 10 лет, объявив врагом народа.

Пресс-служба ФСО России/РИА Новости Здание ближней дачи Иосифа Сталина в Кунцево в Москве

Сейчас «ближняя дача» является стратегическим охраняемым объектом ФСБ и ФСО России, туристов сюда не пускают, но, несмотря на это, вся обстановка, вплоть до подушек и подаренного Сталину набора столовых приборов из редкого в то время алюминия, здесь сохранена в точности. При этом мебель в доме никогда не ремонтировалась: все, что ломалось, просто заменялось дубликатом, привезенным из Кремля.

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Кабинет и спальни на «ближней даче» были компактными, потому что Сталин не любил больших помещений, зато в обеденных зонах — Большой и Малой гостиных — не стыдно было принимать глав иностранных государств.

В одном из этих залов стояла знаменитая радиола, отделанная красным деревом, которую Сталину в 1941 году подарил министр иностранных дел Великобритании от имени Уинстона Черчилля. Радиола работает до сих пор и прекрасно ловит современные радиостанции. Сталин в благодарность за подарок послал партию знаменитого коллекционного кизлярского коньяка. Черчилль этот напиток оценил, и впоследствии Сталин еще несколько раз посылал ему ящик-другой по разным поводам. Так что, вопреки распространенной легенде, Черчилль любил дагестанский, а не армянский коньяк.

Знал ли он о том, что радиола будет хорошим подарком для Сталина, или удачно подгадал, но советский лидер действительно очень любил музыку. Причем слушал он не только то, что одобряла официальная идеология Союза.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминала, что уже в 30-е годы на кунцевской даче они с братом Василием часто проигрывали джазовые советские и зарубежные записи на простом красном патефоне. Судя по всему, в то время Сталин к джазу относился вполне терпимо. После войны джаз стал считаться в СССР признаком вражеской американской культуры, и эта музыка больше не звучала в комнатах сталинской дачи.

В доме сохранилась коллекция из более чем трех тысяч пластинок, многие из которых хранят пометки Сталина. У него была особая система оценки — крестики, чем их больше, тем выше рейтинг. «Русский и Бессарабский марши» отмечены восемью крестиками, «Марш танкистов» — семью, ария Карася «Ой, щось дуже загулявся» из оперы «Запорожец за Дунаем» — пять крестиков и пометка «Очень хорошо!».

На даче Сталин часто отдыхал вместе с соратниками по партии, которые сами себя и развлекали, поскольку он практически не приглашал артистов. Среди гостей считалось, что главным танцором был министр иностранных дел СССР Молотов, но он в своих воспоминаниях от этого открещивался и отдавал этот титул министру внешней торговли Микояну за исполнение лезгинки.

По воспоминаниям современников, сам Сталин обладал прекрасным музыкальным слухом и неплохо пел вторым тенором в квартете вместе с оперным певцом Михайловым и государственными деятелями Ворошиловым и Молотовым. Больше всего он любил народные русские, грузинские и украинские песни, любимым романсом был «Гори, гори, моя звезда». Молотов уже после смерти Сталина рассказывал о том, что вождь вместе с товарищами исполнял не только революционные и народные песни, но и те, что относились к «белогвардейскому фольклору».

Вице-президент Югославии Милован Джила рассказывал, как однажды в 1944 году после совместного ужина с ним советский лидер запустил «громадный автоматический проигрыватель». «Сталин поставил пластинку, на которой колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление, стал объяснять, чуть ли не извиняясь: «Нет, это чертовски хорошо придумано, чертовски хорошо придумано».

Дача, на которой Сталина подслушивали

Дача на озере Рица находится в Абхазии, где Сталин очень любил отдыхать, поэтому и сама резиденция была построена исключительно для отдыха: в ней нет рабочего кабинета. Одноэтажное здание общей площадью в 200 кв. м, как и многие другие дачи Сталина, имеет глубокий темно-зеленый цвет, чтобы дом сливался с лесом и его сложнее было бы обнаружить с воздуха. Перед домом были высажены липы, которые закрывали его с противоположного берега озера.

Александр Попов/ТАСС Дача Сталина в Абхазии

Все сталинские дачи охранялись не хуже секретных военных лабораторий. Территорию в 50-100 га обносили несколькими видами ограждений: рядами колючей проволоки, металлическими оградами, деревянным забором, высота которого могла достигать шести метров.

Внешний периметр территории — несколько километров от здания дачи — охраняли подразделения НКВД (позднее МГБ). С воздуха территорию дачи прикрывала ПВО, и районы над ними были закрыты для полетов, а по периметру резиденций располагались зенитные части.

За деревянным забором начинался внутренний периметр, который контролировала личная охрана Сталина.

Наконец, внутри здания с вождем постоянно находились его телохранители, которые каждую секунду должны были четко знать, где находится Сталин. Для этих целей были установлены особые датчики, подававшие на контрольное табло сигнал всякий раз, когда советский лидер открывал или закрывал дверь любой комнаты. Так охрана следила за перемещением хозяина не только по территории дачи, но и по самому зданию.

Кроме охраны на каждой даче работал обслуживающий персонал: горничные, парикмахер, повар, официанты, медсестра, водители, садовники, дворники, токсиколог, который проверял состояние продуктов и готовой пищи перед тем, как ее подавали Сталину, — всего около 50 человек. Все работники должны были являться к Сталину только по его личному приказу. Вызвать водителя, заказать себе еду, чай или почту Сталин мог по внутренней телефонной системе, которая связывала все хозяйские комнаты и дежурные помещения.

Большинство сталинских дач имели одинаковую планировку, поскольку хозяин не любил разнообразия в обстановке. По этой же причине все спальни в резиденции на Рице имели одинаковый интерьер. Говорили, что каждый раз Сталин спал в разных комнатах и даже мог за ночь переходить из одной в другую по несколько раз. Якобы это делалось для безопасности: так враг не знал точно, в какой из спален находится Сталин, и не мог застать спящего вождя врасплох.

Все дачи оборудовались по последнему слову техники, даже сейчас та обстановка показалось бы нам вполне современной. Например, на даче в Абхазии были установлены две фаянсовые ванны, вода в которых не остывала несколько часов.

После смерти вождя эта резиденция, как и вторая его дача в Абхазии «Мюссеры», была отдана под гостиницу. Постояльцы могли селиться только в гостевых домиках или зданиях, в которых жил обслуживающий персонал. В главном здании дачи, где отдыхал сам Сталин, долгое время никто не жил.

В 1955 году знаменитый ученый-физик Сергей Капица побывал на даче Сталина (кастелянша открыла ему дверь за 25 рублей). «Весь паркет был сделан очень аккуратно, но вдруг я обнаружил, что кое-где он был расковырян. Я заглянул и увидел провода. Более подробно изучать это на самой даче Сталина я не стал, но потом в домике, где мы жили (ученый проживал в домике персонала на территории дачи – «Газета.Ru»), нашел точно такие же проемы в паркете: по-видимому, все помещения были оборудованы микрофонами! Самих микрофонов, конечно, уже не было, а провода остались, — рассказывает Капица в книге «Мои воспоминания». —

Невидимой сетью они опутывали дома и фиксировали все, что там было сказано. Куда вели провода, можно только догадываться. Это была невидимая сеть, которая всех, включая самого Сталина, записывала, наверное, записи до сих пор где-нибудь хранятся, и поди, разбери, кто был на том конце этих проводов!»

Сейчас, чтобы поселиться на территории гостиницы в доме самого Сталина, необходимо получить личное разрешение от президента Абхазии.

Дача, на которой Сталин болел и лечился

Большинство сталинских дач находилось на юге Советского Союза: в Крыму, Сочи, Абхазии. Одной из таких резиденций в 1937 году стал двухэтажный особняк традиционного темно-зеленого цвета — «Новая Мацеста». Вождь страдал сухорукостью — следствие детской травмы после того, как на него наехал конный экипаж, повредивший ему левую руку и ухо. Обычно он ездил лечить этот недуг на Кавказские Минеральные воды.

ТАСС Дача Сталина в Сочи

Однажды Анастас Микоян посоветовал ему поехать в Сочи и лечить руку сероводородной водой на Мацесте. Совет оказался полезным — мацестинские воды облегчили боли. С тех пор Сталин стал регулярно там лечиться, останавливаясь на это время в особняке на территории имения Михайловское, которое до революции принадлежал российскому промышленнику Михаилу Зензинову. Позднее здесь на высоте 160 метров над уровнем моря, где сходятся теплый морской и холодный горный потоки воздуха, была возведена дача. Причем она учитывала все потребности вождя: например, все лестницы на даче были сделаны с низкими ступеньками, чтобы страдавшему приступами ревматизма Сталину было удобно подниматься.

Судя по всему, именно посещение курортов было основным способом лечения для Сталина. Серьезные лекарства он стал принимать только после войны, но и тогда продолжал регулярно ездить на море. Причем чаще всего вождь отдыхал именно в Мацесте. В последние послевоенные восемь лет жизни Сталин мог проводить на своих южных дачах от трех до четырех месяцев. Это уже был скорее не отдых, а выездная рабочая сессия: вождь советского народа не мог себе позволить отлучиться от дел надолго, поэтому он постоянно связывался с Москвой и с работниками Политбюро. Кроме того, после войны Сталин часто принимал на юге некоторых глав зарубежных государств — например, Матьяша Ракоши из Венгрии и Энвера Ходжу из Албании.

На приморской даче Сталин, конечно, не только работал. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, ее отец не особенно любил загорать или плавать, зато ему нравилось прогуливаться по тенистым дорожкам вокруг своей мацестинской дачи.

Когда Сталин отдыхал вместе с женой и детьми, они выезжали на пикники вместе с другими высокопоставленными партийцами. Из активных игр он предпочитал «городки» и бильярд, поэтому на каждой даче также была бильярдная.

В 1949 году здание «Новой Мацесты» было достроено: по бокам от главного корпуса появились одноэтажные «крылья», образовавшие внутренний дворик. Сначала на этой территории хотели расположить фонтан, но Сталину он не понравился — слишком шумел, и тогда в середине дворика разбили клумбу.

В год смерти Сталина у «крыльев» достроили вторые этажи, где разместились четыре номера люкс для членов ЦК КПСС. А в 1959 году на базе дачи открыли дом отдыха для высших партийных работников. Затем на территории построили санаторий «Зеленая Роща», и дача стала одним из его корпусов. Сейчас в этом здании регулярно проходят экскурсии.

Кстати, недалеко от сталинской дачи в Сочи находится единственная черноморская резиденция российского президента «Бочаров ручей», построенная в 1934 году. Здание этой резиденции, по совпадению, также спроектировал Мирон Мержанов.

Дача, на которой Сталин окружал себя мраком тайны

Вокруг фигуры Сталина постоянно возникают самые разные толки и мифы. Несколько из них касаются и любимой абхазской резиденции советского вождя — «Холодной речки», которая после его смерти приобрела статус, пожалуй, самой таинственной дачи.

По легенде, Сталин сам приказал построить для себя резиденцию на месте, которое он заметил с палубы корабля и которое ему очень приглянулось. В 1933 году строительство было завершено. Особняк площадью 500 кв. м. находится в 15 км от города Гагры. Рядом с ним протекает река Багрыпста (Холодная речка), которая и подарила даче название.

Архитектором снова стал Мержанов. Существует миф, согласно которому Мержанов спорил с самим Сталиным, уверяя его, что место для стройки выбрано крайне неудачно и здание просто сползет с горы. Строительство было сложным, потому что взрывать горную породу, чтобы расчистить место для здания, оказалось невозможным. В результате военные строители выдалбливали породу вручную.

Эта резиденция также тщательно охранялась. Кстати, именно безопасностью объясняется необычная форма местных фонарей, которые освещали дорожки и сад: все они не достигают в высоту и полутора метров. Сделано это, чтобы ночами территория дачи не была заметна со стороны дороги, а фигуру идущего по территории нельзя было бы рассмотреть.

Есть еще одна легенда: пока Сталин отдыхал на даче, его охраной занимались около 3 тыс. сотрудников НКВД, причем все из них должны были быть не знакомы друг с другом. Более того, когда Сталин на машине ехал по дороге на дачу, он не хотел видеть охранников, а если кого замечал, несчастного тут же отправляли в ссылку.

Якобы каждый офицер должен был дежурить у своего пронумерованного дерева вдоль обочины дороги, а рядом была приставная лестница, видимо, чтобы охранник мог вовремя залезть на дерево и не попасться Сталину на глаза.

Правдивой является история возникновения лестницы с 870 ступеньками, которая ведет от дачи прямо к морю. Ее проложили по личному указу Сталина в 1935 году. Он регулярно спускался по длинной лестнице, а когда доходил до моря, то… садился в ожидавшую его машину и ехал обратно на дачу. После войны постаревший и сильно болевший Сталин уже не мог совершать эти необычные променады.

Что касается купания в море, то и тут фигуру вождя окружают различного рода мифы. В резиденции находится термованная, которая отлично сохраняет температуру воды. Сама купальня небольшая, сделана она под рост Сталина — 168 см. Ванная в некотором роде заменяла Сталину купание в море: туда подавали морскую воду. Согласно легенде, Сталин раньше приказывал охране уходить на время купания в море, чтобы они не смотрели на него. Затем телохранители возвращались и помогали ему выбраться на берег, поскольку левая рука у Сталина была малоподвижной. Однажды охрана задержалась, и он чуть не утонул, едва выбравшись из воды самостоятельно. С тех пор Сталин якобы предпочитал принимать морские ванны в ванной, а купаться разлюбил.

После смерти Сталина дача №18 стала местом подготовки сотрудников для конспиративных встреч руководства КГБ с завербованными сотрудниками иностранных спецслужб, а также для подготовки сотрудников управления «С» КГБ (Нелегальная разведка). Там же проводились тайные встречи высшего руководства СССР с главами иностранных государств. По некоторым данным, дача была санаторием для сотрудников КГБ, которые возвращались из длительных зарубежных командировок и нуждались в восстановлении.

В 60-е годы рядом с дачей «Холодная речка» была построена личная резиденция Никиты Хрущева, а при Брежневе два здания соединили. Сейчас на этой территории располагается парк-музей, и самая загадочная дача Сталина сегодня открыта для посещения туристами.