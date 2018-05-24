Бойня в Якутии: стрелок вел размеренную жизнь пенсионера

Массовое убийство в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского района произошло 24 мая. 65-летний житель ворвался в несколько соседних домов и застрелил из охотничьего ружья пятерых человек, а после — вернувшись в свой дом — совершил суицид.

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«Сначала нападавший зашел в дом к одним соседям, застрелил там отца и сына. Потом пошел во второй дом, где выстрелил в женщину и ее сына. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, и также был застрелен», — рассказал РИА «Новости» житель села.

Свидетели бойни позвонили в правоохранительные органы в 14.20 по местному времени. Приехавшая полиция обнаружила тела женщины, четырех мужчин и 10-летнего ребенка, а также тело самого стрелка. СКР по Якутии завел уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», ведется расследование.

Известно, что одна из жертв работала делопроизводителем в сельской школе.

Местный житель рассказал, что ее 12-летняя дочь смогла спастись, спрятавшись под кроватью в одном из домов, где происходила бойня. Ее дедушка и бабушка в это время находились в огороде.

По данным регионального ИА «ЯСИА.Ru», девочка госпитализирована в состоянии шока. Она останется под опекой бабушки и дедушки, администрация села поможет им материально.

В настоящее время личности погибших установлены, следствие работает над выяснением обстоятельств трагедии. По предварительным данным, нападение стрелка произошло на почве личных неприязненных отношений.

Свое расследование ведет и прокуратура Якутии. Там решили проверить соблюдение законодательства о профилактике правонарушений и преступлений. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, эффективности работы органов системы профилактики, в том числе правоохранительных органов», — говорится на сайте региональной прокуратуры.

Нападавший не состоял на учете у психиатра и нарколога, также отмечалось, что стрелок вел уединенный образ жизни и мог страдать манией преследования.

«Пенсионер 1952 года рождения, переехал из Якутска лет десять назад, купил тут частный дом и вел размеренную жизнь пенсионера. Проживал один. Никаких пререканий не было, даже не пил, ничего не употреблял»,

— рассказал глава села Денис Уваров региональному изданию Ykt.ru.

«Якутский стрелок» не давал поводов односельчанам обращаться в полицию. «Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство», — цитирует местного жителя портал Yakutsk.ru.

Отметим, что это не первый случай массового расстрела соседей в России. Почти год назад – 10 июня 2017 года – стрелок в подмосковном Кратово открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна своего дома. Погибли четыре человека: два прохожих и два соседа. Сначала с ним пытались вести переговоры, но злоумышленник лишь отстреливался. После бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии заблокировали мужчину в лесу и ликвидировали.

При осмотре участка кратовского стрелка следователи позже нашли арсенал оружия и боеприпасов. Разбирая завалы участка после штурма, были также обнаружены две предсмертные записки. Их содержание СКР не разглашал.

Но известно, что в одной из них стрелок сообщал отцу о сложных отношениях с соседями и жаловался на усталость от жизни. В то же время соседи убийцы утверждали, что никаких конфликтов с мужчиной у них никогда не возникало.

Неделей ранее в Тверской области произошла аналогичная трагедия. В ночь на 4 июня 2017 года в частном доме в садоводческом товариществе «50 лет Октября» 45-летний электрик Сергей Егоров после возникшего в ходе застолья конфликта застрелил из охотничьего ружья девять человек.

Тогда между гостями произошел спор о службе в армии. По сообщениям очевидцев, Егоров рассказывал собеседникам о своей службе в войсках ВДВ, что вызвало у них скептическую реакцию. «Да ты и не служил вовсе!» — сказал один из них.

После этой фразы мужчина вспылил и уехал, но позже вернулся с охотничьим ружьем «Сайга», сказал «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять», и произвел несколько выстрелов. Одной женщине удалось спастись, она спряталась под одеялами на кровати. По данным СКР, стрелок был пьян и не оказывал сопротивления при задержании.