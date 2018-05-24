«Отпечатки пальцев России»: что не так в отчете по MH17

В четверг, 24 мая, состоялась презентация предварительных итогов второго расследования крушения самолета Boeing 17 июля 2014 года, летевшего рейсом МН17, на востоке Украины. Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен утверждает, что ЗРК «Бук», из которого, по одной из версий, мог быть сбит лайнер, был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Реклама

«Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить «отпечатки пальцев». После интенсивного сравнительного исследования нескольких «Буков» установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация», — цитирует Паулиссена РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что никаких конкретных обвинений следствие выдвигать не хочет и расследование будет продолжено.

Вероятнее всего, Паулиссен имел в виду, что особенности ЗРК так же индивидуальны, как отпечатки пальцев каждого человека. Тем не менее, некорректно сформулированное высказывание вызвало ряд ироничных замечаний российской стороны.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин назвал новые выводы следственной группы бредом и заявил, что идентифицировать отпечатки пальцев в таких условиях просто невозможно.

«Такие высказывания совершенно не соответствуют действительности, — цитирует заявление Швыткина ФАН. — Я раньше работал в правоохранительных органах, и могу сказать, что получить отпечатки пальцев не так просто. У них нет базы данных наших военнослужащих. Как минимум надо, чтобы наш боец, который якобы был на месте преступления в тот день, сам пришел и сказал: «Да, я там был, вот мои пальцы» и предложил их сравнить с теми, что на «Буке».

Я считаю, что это все — бред сивой кобылы. Это продолжение выплескивания агрессии на нашу страну, как было с «делом Скрипалей», например.

Просто нашу страну хотят сделать изгоем и создать негативное отношение к России среди других стран. Этот бред не следует брать во внимание».

Кто обслуживал этот ЗРК в день катастрофы, следователи пока сказать не могут. Они также призвали всех, кто знает что-либо об использовании в Донбассе «Бука», фрагмент ракеты которого был представлен на пресс-конференции, поделиться c международными экспертами деталями.

Голландский прокурор Фред Вестербеке также заявил, что, по данным следователей, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого, как утверждается, был сбит Boeing, доставили на территорию Украины с территории РФ, а затем вывезли обратно.

По словам Вестербеке, несколько установок из курской 53-й бригады вывозились за пределы части 23, 24 и 25 июня. Следователям удалось восстановить путь следования военного конвоя, и они сделали соответствующие выводы, проанализировав фотографии и видео из интернета.

«Мы сейчас приступаем к последней стадии расследования. Но пока нельзя сказать, когда мы будем готовы, потому что все еще предстоит много работы», — добавил Вестербеке.

Президент Украины Петр Порошенко после обнародования предварительных итогов расследования выразил надежду, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к сбиванию самолета лиц.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб с ряда других стран удалось установить «прописку» Бука-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ», – написал украинский лидер в своем фейсбуке.

Между тем Минобороны РФ официально опровергло выводы международной следственной группы.

Ни один российский ЗРК российско-украинскую границу никогда не пересекал, заявили в ведомстве.

«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — сказано в сообщении.

Малайзийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над восточной Украиной в 50 км от российской границы. Самолет развалился в воздухе на высоте 10 тыс. метров, радиус разлета обломков составил по меньшей мере 15 км. В катастрофе погибли 298 человек, большинство жертв трагедии — подданные Нидерландов.

В августе 2014 года Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина создали Совместную следственную группу (ССГ). По их согласованному решению, «процесс над подозреваемыми должен проходить в Нидерландах в условиях устойчивого международного сотрудничества и поддержки», сообщал МИД Нидерландов.

В сентябре 2016 года следственная группа представила первые предварительные результаты своей деятельности, согласно которым самолет мог быть сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», располагавшегося в районе поселка Первомайское.

В начале июня 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала фотографию, якобы доказывающую российское происхождение установки ЗРК «Бук». Блогеры нашли в соцсетях фото механика 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406), дислоцированной в Курской области, на фоне «Бука» с бортовым номером 332.

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал данные Bellingcat: «Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере, то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает».

Лавров также подчеркнул, что РФ оказывала и оказывает содействие нидерландской стороне в ходе технического расследования крушения Boeing, а также отвечает на все запросы голландской прокуратуры.

В 2017 году Россия передала значительный объем информации о крушении самолета, в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения в момент катастрофы.

«Передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что существует несколько версий причин авиакатастрофы, в том числе и возможный взрыв на борту самолета. «Свидетели слышали несколько взрывов на высоте, в то время как «Бук» дает только один взрыв. Голландия так себя ведет потому, что если будет признано, что самолет взорван, значит, голландцы несут полную ответственность, что с их аэродрома взлетел заминированный самолет. Это была спецоперация», — утверждает президент Союза экспертов России «АС» Юрий Антипов.

Антипов также проанализировал пробоины в фюзеляже, части обломков, обнаруженные в нескольких километрах от места крушения, и сделал вывод, что взрыв в самолете, предположительно, произошел в грузовом отсеке. По его словам, доказать эту версию может экспертиза воздуховода самолета, который «всосал в последнее мгновение ту гарь, тот воздух, который был в грузовом отсеке после взрыва», но сделать это уже технически невозможно.

Совместная следственная группа продолжила расследование и в апреле 2018 года выдвинула версию о том, что ракета, предположительно, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров. Эксперты изучили предоставленные Россией снимки с радаров и установили, что устройство было настроено на фиксацию гражданских воздушных судов. Якобы скорость перемещения ракеты «Бук» намного выше, поэтому радар просто не способен ее «заметить».

Однако специалисты российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» опровергли это заявление, сообщив, что российская радиолокационная система (РЛС) в Ростовской области в 2014 году

не зафиксировала пуск по малайзийскому Boeing-777 зенитной ракеты с восточного направления, хотя полностью располагала необходимыми техническими возможностями.

По информации «Алмаз-Антея», если бы пуск из «Бука» был произведен из района, который указывает следственная группа, пуск и полет ракеты были бы зафиксированы российским радаром, поскольку ракета двигалась бы со скоростью 600-620 м/сек.

В «Алмаз-Антей» также опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing, по данным которого лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук», но устаревшей модификации, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая на момент трагедии не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.