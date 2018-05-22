«Они держат в страхе весь поселок»: кто убил мать пятерых детей

Глава краснодарского поселения Псебай Павел Жарков ушел в отставку после стихийных митингов местных жителей с требованием объективно расследовать убийство 40-летней матери пятерых детей.

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По данным представителя городской администрации, решение о досрочном прекращении полномочий Жаркова принято накануне на сессии местного Совета депутатов. Теперь обязанности главы поселения будет исполнять его заместитель Алексей Букин. Сообщается, что Жарков возглавлял муниципалитет с 2009 года.

Массовые волнения в Псебае, расположенном в 242 км от Краснодара, начались 21 мая. Местные жители потребовали от властей расследовать убийство многодетной матери Натальи Дмитриевой, которое, по версии следствия, совершила компания подростков.

По информации активистов, в поселке действует целая преступная группа. Ранее ею были совершены еще ряд преступлений, однако предполагаемые виновники каждый раз уходили от ответственности, говорят местные жители.

«Их банда — 7 человек. И они все там могли быть, как мы считаем. Им по 16-17 лет. Они держат в страхе весь поселок. Ходят, нападают на людей. Забирают деньги у младших. Поселок не освещен. Полицейский участковый один на весь поселок. Мы хотим, чтобы их всех до одного привлекли к ответственности. Чтобы расследование шло правильно», — рассказала изданию «Блокнот-Краснодар» кума убитой женщины Лейла.

Она утверждает, что молодые люди могут находиться под покровительством полиции.

Еще одна акция сельчан прошла 18 мая, свидетельствуют данные сообщества «ВКонтакте», посвященного новостям Псебая. Тогда активисты встретились с представителями городской администрации и силовых структур, а также потребовали не дать родителям подростков, подозреваемых в преступлении, помочь своим детям избежать наказания. Некоторые митинговавшие утверждали, что родные одного из подозреваемых в преступлении могут использовать для этого административный ресурс.

Присутствовавшие на сходе представители городской администрации заверили местных жителей, что отец одного из подозреваемых не является госслужащим и работает в частной фирме. Кроме того, власти заверили сельчан в том, что разберутся со всеми жалобами и тщательно проконтролируют ход расследования преступления.

Трагедия в кубанском поселке Псебай произошла в ночь с 13 на 14 мая. Согласно версии следствия, в тот день 16-летний подросток вместе с приятелями распивал спиртные напитки в местном кафе. Вместе с ним в заведении находилась 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева и ее подруга.

Через некоторое время подросток вместе с 20-летним приятелем предложил Дмитриевой довести ее до дома. Та согласилась. Молодые люди, по информации следователей, ударили женщину камнем по голове и изнасиловали ее.

Чтобы скрыть сексуальное преступление, молодые люди задушили ее, обезобразили тело и спрятали труп в кустах.

«Было уже совсем темно, когда я услышала слабые крики: «Не надо, не надо». <…> Я бы, может, и вышла на двор, да у нас в поселке улицы не освещают, откуда же мне было знать, убивают там кого или просто кричат? Вот только когда я услышала хрипы, вызвала полицию на всякий случай. Оперативники ехали минут двадцать. За это время я еще слышала какие-то удары. Но уже никто не кричал», — рассказала «МК» местная жительница.

«Сначала кто-то обнаружил женские туфли, рядом — мобильный телефон, чуть подальше сумочку, одежду. Все было в крови. А потом полицейские наткнулись на обезображенное тело», — вспоминает детали произошедшего житель поселка.

Сотрудники краевого управления СК задержали и поместили под стражу 16-летнего подростка и 20-летнего соучастника преступления. Им предъявили обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

Впоследствии следователи взяли это дело на особый контроль. По информации «Блокнот-Краснодар», помимо СК, расследованием убийства занялись ФСБ, прокуратура и полиция. По данным местных СМИ, на допросе подросток взял всю вину на себя.

После трагедии некоторые интернет-пользователи интересовались, куда смотрели «казаки с нагайками», к примеру, обеспечивавшие безопасность на прошедшем в Москве несогласованном с властями митинге 5 мая. На это ответил заместитель атамана кубанского казачьего войска Константин Премежко. Он назвал происшествие в Псебае ужасным и страшным, однако подчеркнул, что по линии казачества «движений нет никаких».

«Мы пока не подключались, потому что там пока и так слишком много государственных силовых структур работает. Поэтому, чтобы не мешать проведению следствия, мы никуда не лезем», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».