Стрельба в храме в Чечне: что стоит за трагедией

Во время нападения в церкви Архангела Михаила находилось несколько десятков человек. Ворвавшиеся в храм боевики были вооружены гладкоствольным оружием и ножами, а также десятью бутылками с горючей смесью. В результате нападения погибли двое полицейских, охранявших храм, еще двое ранены.

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Одна из прихожанок церкви Тамара Погорелова рассказала РИА «Новости», что люди услышали стрельбу на улице примерно в 15:00, во время вечерней службы 19 мая.

Женщина уточнила, что стрельба шла из пистолетов и автоматов. «Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса», — добавила она. По неподтвержденным данным, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии на операции.

Сейчас движение у храма на проспекте имени Кадырова восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров немедленно прибыл на место происшествия. «Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан, — сказал Кадыров журналистам. — В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены».

По словам Кадырова, чеченские власти располагают данными о том, что приказ о нападении боевики получили из-за рубежа.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном.

«Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц — установлено, что он являлся прихожанином. Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства трагедии, дана принципиальная юридическая оценка произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По словам официального представителя СК России, первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв. По предварительным данным, погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал атаку на церковь спланированной акцией.

«Приказы получались из одной из западных стран. Четверо боевиков были ликвидированы очень быстро, целью боевиков было захватить храм с прихожанами.

Один прихожанин получил ранения средней тяжести, и один полицейский скончался от полученных ран. Террористы еще раз показали, что не имеют никакого отношения ни к исламу, ни к своему народу — это отморозки и выродки. Еще одной целью операции было подорвать мир между мусульманской и христианской конфессией, но ничего из этого не вышло, покой в городе восстановлен», — цитируют его РБК.

Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики — муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев охарактеризовал нападение на церковь как «очередное чудовищное и бесчеловечное задание Запада».

«Задание старались сегодня исполнить четверо боевиков — прислужников иблиса», — приводит его слова информационное агентство «Грозный-Информ».

Муфтий отметил, что преступление совершено в благословенный месяц Рамадан, в котором запрещены все распри, войны и убийства: «Преступники в очередной раз доказали, что являются псами ада и противоречат истинному исламу. От имени Духовного управления мусульман Чеченской Республики и от себя лично искренне выражаю соболезнования семьям погибших и желаю здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим».