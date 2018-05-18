На Кубе разбился пассажирский самолет. Онлайн

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали малой вероятность того, что на борту разбившегося на Кубе самолета могли быть россияне.

«Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала», — сообщила представитель ассоциации Интерфаксу.