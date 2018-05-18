На Кубе разбился пассажирский самолет. Онлайн

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Очевидцы крушения лайнера делятся подробностями происшествия. «Секунда и мы увидели большой огненный шар, а затем клубы дыма, расходящиеся на десятки метров над рухнувшим самолетом. Самолет упал так близко к аэропорту, что все было видно из окон», — сообщил местный житель.
Предварительной версией крушения пассажирского Boeing-737 на Кубе считается техническая неисправность, сообщают местные СМИ.
Трое оставшихся в живых после авиакатастрофы госпитализированы в критическом состоянии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали малой вероятность того, что на борту разбившегося на Кубе самолета могли быть россияне.
«Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала», — сообщила представитель ассоциации Интерфаксу.
Потерпевший крушение в Гаване лайнер был взят в аренду государственной авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканского перевозчика Damojh, который был основан в 1990 году в Гвадалахаре. Об этом сообщает агентство EFE. По данным местных СМИ, на борту самолета находился иностранный экипаж. Их национальность на данный момент уточняется.
Очевидцы трагедии в разговоре с корреспондентом AFP рассказали, что Боинг-737 разбился вскоре после взлета — когда еще только набирал высоту.
Правительственные чиновники, в числе которых президент Кубы Мигель Диас-Канел, прибыли на место происшествия. Кубинский лидер заявил, что на воздушном судне «большое количество жертв».
The Guardian со ссылкой на местных жителей сообщает, что некоторых оставшихся в живых людей увозили на машинах скорой помощи.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил о том, что катастрофа, похоже, унесла много жизней, передает El Pais.
Если первоначально сообщалось о том, что разбившийся самолет принадлежит государственной авиакомпании Cubana de Aviacion, то впоследствии ее директор Мерседес Васкез заявил, что лайнер находится в собственности мексиканской чартерной компании Global Air Mexico.
Всего на борту находились 113 человек, включая экипаж, сообщает AFP.
Местные жители публикуют фотографии из аэропорта имени Хосе Марти, где произошло крушение.
Посольство России на Кубе уточняет, находились ли на борту россияне. Там отметили, что среди пассажиров могли находится туристы.
«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — заявила представитель дипмиссии Надежда Сергиева.
Испанское информагентство EFE сообщает, что самолет мог не разбиться, а загореться в аэропорту Гаваны.
На место крушения самолета прибыли спасательные службы. Пожарные на данный момент пытаются справиться с возгоранием. Правоохранители устанавливают причины крушения.
Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны до города Ольгин, который расположен на востоке Кубы. Местные жители сообщают о плотном облаке дыма у места лайнера. Его обломки лежат неподалеку от города Сантьяго-де-лас-Вегас — он расположен недалеко от гаванского аэропорта.
В Гаване при взлете потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Лайнер принадлежит авиакомпании Cubana de Aviacion. По предварительным данным, на борту находилось 104 человека — их судьба пока неизвестна. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в онлайн-режиме.