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На Кубе разбился пассажирский самолет. Онлайн

На Кубе потерпел крушение пассажирский Boeing 737

На Кубе разбился самолет с более чем ста пассажирами на борту. Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта; причины крушения устанавливаются. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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22:07

Очевидцы крушения лайнера делятся подробностями происшествия. «Секунда и мы увидели большой огненный шар, а затем клубы дыма, расходящиеся на десятки метров над рухнувшим самолетом. Самолет упал так близко к аэропорту, что все было видно из окон», — сообщил местный житель.

21:58

Предварительной версией крушения пассажирского Boeing-737 на Кубе считается техническая неисправность, сообщают местные СМИ.

21:51

Трое оставшихся в живых после авиакатастрофы госпитализированы в критическом состоянии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ.

21:45

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали малой вероятность того, что на борту разбившегося на Кубе самолета могли быть россияне.

«Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала», — сообщила представитель ассоциации Интерфаксу.

21:36

Потерпевший крушение в Гаване лайнер был взят в аренду государственной авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканского перевозчика Damojh, который был основан в 1990 году в Гвадалахаре. Об этом сообщает агентство EFE. По данным местных СМИ, на борту самолета находился иностранный экипаж. Их национальность на данный момент уточняется.

21:32

Очевидцы трагедии в разговоре с корреспондентом AFP рассказали, что Боинг-737 разбился вскоре после взлета — когда еще только набирал высоту.

21:26

Правительственные чиновники, в числе которых президент Кубы Мигель Диас-Канел, прибыли на место происшествия. Кубинский лидер заявил, что на воздушном судне «большое количество жертв».

21:21

The Guardian со ссылкой на местных жителей сообщает, что некоторых оставшихся в живых людей увозили на машинах скорой помощи.

21:16

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил о том, что катастрофа, похоже, унесла много жизней, передает El Pais.

21:11

Если первоначально сообщалось о том, что разбившийся самолет принадлежит государственной авиакомпании Cubana de Aviacion, то впоследствии ее директор Мерседес Васкез заявил, что лайнер находится в собственности мексиканской чартерной компании Global Air Mexico.

21:09

Всего на борту находились 113 человек, включая экипаж, сообщает AFP.

21:05

Местные жители публикуют фотографии из аэропорта имени Хосе Марти, где произошло крушение.

21:00

Посольство России на Кубе уточняет, находились ли на борту россияне. Там отметили, что среди пассажиров могли находится туристы.

«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — заявила представитель дипмиссии Надежда Сергиева.

20:55

Испанское информагентство EFE сообщает, что самолет мог не разбиться, а загореться в аэропорту Гаваны.

20:50

На место крушения самолета прибыли спасательные службы. Пожарные на данный момент пытаются справиться с возгоранием. Правоохранители устанавливают причины крушения.

20:45

Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны до города Ольгин, который расположен на востоке Кубы. Местные жители сообщают о плотном облаке дыма у места лайнера. Его обломки лежат неподалеку от города Сантьяго-де-лас-Вегас — он расположен недалеко от гаванского аэропорта.

20:40

В Гаване при взлете потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Лайнер принадлежит авиакомпании Cubana de Aviacion. По предварительным данным, на борту находилось 104 человека — их судьба пока неизвестна. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в онлайн-режиме.