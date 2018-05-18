Бойня в Техасе: школьников расстреляли

Жертвами стрельбы в американской школе Санта-Фе, расположенной в штате Техас, стали от восьми до десяти человек, большинство из них — учащиеся учебного заведения. Об этом сообщил местный шериф Харрс Эд Гонсалес. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых.

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Об инциденте сообщили 18 мая местные СМИ со ссылкой на полицию. Позже о стрельбе заявили в фейсбуке средней школы.

«Сегодня утром в средней школе произошел инцидент с участием стрелка. Район был заблокирован. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна», — говорится в посте. Там отметили, что учебном заведении обучаются около 1400 школьников.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб города, несколько карет скорой помощи, а также вертолеты спасательной службы.

Стрелок мог быть учеником школы, считает помощник директора учебного заведения. Известно, что он вошел в класс и сразу же открыл стрельбу по учащимся.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на очевидцев. Местные СМИ также отмечают, что он разбрасывал по классу взрывные устройства. Силовики проверяют помещения школы и ведут поиск этих устройств.

Окружной шериф Эд Гонсалес, в свою очередь, заявил, что два подозреваемых в нападении на школу — непосредственно стрелок и его предполагаемый сообщник — задержаны. Он отметил, что в результате стрельбы был ранен офицер полиции. «За ним ухаживают врачи, опасность полученных им ранений пока неизвестна», — написал шериф в своем твиттере.

Инцидент в техасской школе прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Он назвал данную ситуацию «скверной». «Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь!», — написал президент в твиттере.

Отметим, что три месяца назад, 14 февраля, в американском штате Флорида произошла одна из самых кровавых школьных трагедий. Бывший учащийся школы Паркленда Николас Круз, которого исключили за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки. Погибли 17 человек.

Правоохранители установили, что в середине учебного дня Круз прибыл в школу и включил пожарную сигнализацию. Ученики услышали сигнал тревоги и начали покидать свои классы. В это время злоумышленник открыл по ним огонь. Круз был вооружен автоматической винтовкой Colt AR-15 (гражданская версия М-16, которая используется в американской армии).

По словам местного шерифа Скотта Исраеля, молодой человек застрелил трех человек перед зданием учебного корпуса, а затем зашел внутрь школы и продолжил расстреливать людей там — так погибли еще 12 человек. Еще двое пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Некоторые преподаватели быстро сориентировались в ситуации — к примеру, одна из учительниц Мелисса Фалковски собрала группу из 19 подростков и закрылась с ними в школьном туалете. Женщина оперативно объяснила детям, чтобы те ни в коем случае не звонили по телефонам, а писали смс своим родственникам с помощью мессенджеров с просьбой вызвать полицию. Вместе с учителем школьники просидели в «засаде» больше 40 минут.

«Он буквально с ума сходил по теме оружия, ножей и всего, что с этим связано. Кроме того, он часто включал пожарную сигнализацию без причины. По правде говоря, Круз был кем-то вроде изгоя, каких-либо друзей из числа одноклассников у него не было», — так агентству Reuters описал злоумышленника 18-летний учащийся школы Чад Уильямс.

Спустя неделю после инцидента президент США Дональд Трамп обсудил безопасность в школах с местными и федеральными властями. Он призвал изменить законодательство о ношении оружия. Американский лидер считает, что продажу оружия лицам младше 21 года надо запретить.

25 марта в центре Нью-Йорка прошла демонстрация, в которой приняли участие 100 тыс. человек. Они добивались законодательных ограничений на продажу оружия. В тот день на сцене выступила бывшая ученица школы во Флориде, где недавно произошла стрельбы, Меган Бонер.

«Взрослые облажались, и 17 человек погибли. Я хочу видеть перемены», — заявила она.

20 апреля американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» за 2018 год. В номинацию «Новаторы» попали студенты, пережившие стрельбу в школе Паркленда во Флориде. Они выступали за контроль оборота оружия в стране. Их присутствие в топе прокомментировал экс-президент США Барак Обама. По его мнению, молодые люди имеют право доказать: Америка «может быть лучше».

Обама подчеркнул, что молодые лидеры заняты общим делом с афроамериканцами и латиноамериканцами — невинными жертвами насилия с применением оружия. «Они достигают возраста голосования, вероятность значимых изменений будет неуклонно расти», — отметил он.