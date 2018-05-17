Град московский: столицу ждет гроза

В ближайшие несколько часов в отдельных районах столицы ожидается дождь с грозой, градом и сильными порывами ветра.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, до 23.00 четверга, 17 мая, в отдельных районах московского региона ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями департамент транспорта Москвы уже попросил автомобилистов воздержаться от поездок, в особенности в центр города, «поставить машину в гараж или вдалеке от деревьев и слабоукрепленных конструкций. При подобных погодных условиях видимость на дорогах резко снижается. Это может стать причиной большого количества ДТП, а также общего ухудшения дорожной ситуации сегодня вечером».

Представители дептранса также напомнили, что резкие порывы ветра способны привести к падению деревьев, рекламных щитов, а также шатких конструкций.

При сильном ветре спасатели рекомендуют обходить стороной недостроенные здания и сооружения повышенного риска, среди которых мосты, эстакады, линии электропередач, трубопроводы и потенциально опасные промышленные объекты. «При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», — говорится в памятке, составленной МЧС.

Во время грозы ведомство рекомендует держаться подальше от антенн, выключить дома электроприборы, в том числе радио и телевизор. «Находясь вне дома, ни в коем случае не пытайтесь спрятаться под деревьями. Если скрыться негде, необходимо лечь на землю или сесть в сухую яму. Купаться в водоемах в это время запрещено. Если во время грозы вы едете в машине, остановитесь и не выходите из нее. Не забудьте закрыть окна, — отмечается в сообщении МЧС. — Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления».

Что касается града, то спасатели советуют прикрывать голову руками, сумкой и одеждой, а также не становиться под деревьями.

«Велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения», — объяснили в ведомстве.

Если под «обстрел» градом попал автомобиль, то водителю рекомендуется прекратить движение. «Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой, — отмечается в сообщении ведомства. — Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол».

Отметим, что максимальный диаметр града в России обычно не превышает 3-4 см, однако бывали исторические исключения. Например, в Москве 29 июня 1904 года при прохождения смерча выпал град небывалых размеров; отдельные градины, имевшие форму звезды, достигали 400–600 граммов. Прямое попадание такой градины убивало на месте, перерубало толстые ветви деревьев и срывало провода.

Ненастная погода, правда, уже без ледяных «пуль», ожидается и в пятницу, 18 мая. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с сильными порывами ветра и одновременно в связи с повышенной опасностью пожаров, поскольку температура днем ожидается в пределах +24…+26°С.

Пикники в субботу также придется отложить. Ненастный циклон сыграет свою роль в этот день: ожидаются дожди, а также понижение температуры.

Максимальная температура днем изредка будет доходить до отметки +17°С, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Также возможны сильные порывы.

Погодные условия изменятся к лучшему лишь в воскресенье. С отходом циклона дожди начнут ослабевать, при этом атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст. Однако прогнозируется похолодание из-за северо-восточного ветра до 7 м/с. Так, максимальная температура днем достигнет +19…+21°С, ночью +8…+10°С. Дожди если и будут, то небольшие.