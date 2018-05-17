Разукрасить фасад: власти проконтролируют граффити

Граффити на домах придется согласовывать с художественным советом Москомархитектуры. Об этом говорится в поправках к закону «О благоустройстве», принятом Мосгордумой на днях.

Реклама

«После проведения ряда анализов, включающих визуальный и ландшафтный, предложенный проект отправляется на утверждение собственникам здания, на котором планируется разместить рисунок. На данный момент предполагается, что с жильцами дома либо с управляющей компанией будет заключен соответствующий договор», — сообщил «Газете.Ru» председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Все творческие вопросы решаются на момент согласования эскиза, поэтому, если получившееся в итоге изображение не будет соответствовать заявленному проекту, оно тоже будет рассматриваться как незаконное. При этом депутат Мосгордумы заверил, что художественный совет не будет рассматривать только откровенно вопиющие случаи. Например те, в которых экспертной комиссией будут обнаружены призывы к экстремизму, подрыву конституционного строя и подобное.

В случае если рисунок будет нанесен без согласования, то автор обязан будет закрасить или стереть его, или иным возможным способом «восстановить поверхности до первоначального вида».

Если же художника поймать не получится, то избавляться от изображения обязаны будут жители дома или собственник административного здания — иначе вместо них это сделают городские службы, а потом выставят счет за проделанные работы непосредственно жильцам.

По словам главы городского департамента СМИ и рекламы Ивана Шубина, в столичный парламент и мэрию постоянно поступают жалобы от граждан на «визуальный избыточный мусор». Чиновник добавил, что нововведение улучшит внешний вид Москвы и поможет поддерживать в надлежащем состоянии городские здания.

«Речь в данном случае идет не о маленькой надписи наподобие «Спартак — чемпион», которую власти могут быстро замазать, а о больших картинах, полотнах, занимающих весь фасад здания, — пояснил Орлов. — Разумеется, подобное создается не за пять минут, поэтому не заметить это достаточно сложно.

Если же собственники здания вовремя не остановили нарушителя, значит, они сами были в этом как-то заинтересованы, поэтому и должны отвечать в соответствии с законом».

Относятся ли недавно принятые Мосгордумой поправки исключительно к художественным рисункам или и к рекламным надписям тоже, в документе прямо не говорится. Однако не исключено, что документ был принят в связи с тем, что ряд изображений, включая рекламные, находится рядом с маршрутом проезда команд, участвующих в чемпионате мира по футболу, а по правилам FIFA там может размещаться только реклама официальных спонсоров мундиаля.

Деятели современного уличного искусства инициативу поддерживать не стремятся. Генеральный директор «Новатек Арт» (компания является автором нескольких масштабных рисунков на фасадах домов) Иван Пантелеев заявил «Газете.Ru», что нововведение не принесет ничего, кроме неудобства.

«В комиссии будет сидеть 15 человек, и у каждого — свое мнение. Кто-то скажет, что нужно сделать более голубое небо, кто-то — что солнце должно быть ярче. Художники — люди очень тонкие и обидчивые, они достаточно нервно относятся к попыткам указать им, что нужно делать. Поэтому я считаю, что такое регулирование в первую очередь ударит по авторским работам, которые делают настоящие художники. У них просто не будет ни терпения, ни желания дождаться утверждения проекта», — объяснил он.

Этот закон также значительно замедлит процесс создания картины. Специфика стрит-арта заключается в том, что создавать полотна можно только в теплое время года.

Поэтому, если говорить о зарубежных художниках, которые приезжают в Россию специально, чтобы создать свой шедевр, то вряд ли они дождутся прохождения всех инстанций. «Да у них просто виза закончится», — говорит Пантелеев.

Первые масштабные граффити появились в Москве в рамках фестиваля «Лучший город земли» в 2013 году. Российскими и иностранными художниками было создано около 200 работ. Отметим, что жители домов тогда по-разному восприняли украшение зданий — было несколько случаев, когда по их просьбе особенно авангардные рисунки были быстро закрашены.

Как рассказал Иван Пантелеев, участники фестиваля тоже проходили своего рода процедуру согласования, но все формальности улаживались гораздо быстрее: «Заказчиком тогда был департамент культуры. Мы просто показывали портфолио художников. Решалось, нравится ли в принципе в департаменте этот художник, считался ли его уровень и техника достойными представления в столице. Был установлен минимальный ценз, который не пропускал только экстремизм, порнографию и все в этом духе. Но этого и не было, художники — люди разумные».

Через год художественные рисунки на фасадах стали менять на патриотические граффити и социальную рекламу, продвигающую здоровый образ жизни и традиционные ценности. В 2015 году граффити-картины на фасадах зданий стали постепенно вытесняться масштабной коммерческой рекламой. Так, оператор мобильной связи разместил свое творение в самом центре города в Большом Строченовском переулке. Авиакомпания в своих целях перекрасила фасад здания, на котором размещалась картина Алексея Луки Side by side.

Оборот на рынке граффити-рекламы, по некоторым оценкам, составляет миллиард рублей.

При этом с каждым годом именно коммерческие рисунки на домах становятся все популярнее, поскольку позволяют обходить существующий запрет на размещение огромных баннеров на фасадах домов,

рассказал «Газете.Ru» руководитель коммуникационной группы «ТриПлан» Сергей Кличановский.

«Большой формат рекламы обеспечивает и большой охват аудитории. Компании не хотят терять такую возможность. Так как баннеры на зданиях размещать запрещено, они решили заменить их рисунками краской. Это удовольствие, конечно, подороже. Во-первых, нужно договориться с собственниками здания и выплачивать им определенную сумму по установленному тарифу. Во-вторых, это все-таки работа художников, а она в итоге выходит дороже, чем винил. Но все дело в безысходности», — отметил Кличановский.

В 2016 году была закрашена картина аргентинского художника Гуаличо. Причиной было недовольство арендатора здания. Исчезла также картина команды «310» в проезде Апакова. Авторы посвятили ее трамвайному депо и революционеру Петру Апакову. Закрашена была и работа Анатолия Akue «Высший взгляд», созданная им вместе с «Атмосферой».

Куратор творческого объединения «Атмосфера» Сабина Чагина назвала происходившее с рисунками на фасадах «стрит адом». «Закрашена шикарная художественная работа Алексея Луки вот этим «искусством» в целях пропаганды туризма! Ребят, с таким «искусством» не только туризм, а жить тошно становится в этом городе!» — написала Сабина на своей странице в фейсбуке.

Департамент культуры на жалобы артистов ответил, что срок сохранности объектов уличного искусства составлял 12 месяцев. После этого распоряжаются рисунком уже не московские власти, а собственник здания.