Теракт в Париже: напавший оказался выходцем из Чечни

Французской полиции удалось выяснить личность злоумышленника, который в результате нападения с ножом убил одного человека и ранил еще четверых в субботу 12 мая вечером во 2-м округе Парижа.

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Согласно данным информационного ресурса Europe1, он является 20-летним выходцем из Чечни. У него не было никаких документов, но следователи официально идентифицировали его с помощью проверки отпечатков пальцев.

Около девяти вечера в субботу премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что неизвестный злоумышленник атаковал ножом несколько человек возле площади Оперы — в месте, где много баров, ресторанов и театров, очень популярных среди местных и приезжих.

Фоторепортаж: Нападение у Парижской оперы: один погибший, четверо пострадавших __is_photorep_included11749177: 1

Несколько свидетелей, в том числе иностранных туристов, утверждают, что слышали, как он кричал «Аллах Акбар». В итоге патрулирующая проспект Оперы полиция расстреляла нападавшего.

«Сначала полицейские попытались остановить его и задержать, но он направился к ним, размахивает своим ножом», — рассказал источник, близкий к расследованию.

В результате нападения злоумышленника погиб 29-летний прохожий, еще два человека получили серьезные ранения: 34-летний мужчина сразу после инцидента был срочно доставлен в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду. Также была госпитализирована 54-летняя женщина. Двое других пострадавших получили незначительные увечья.

Тяжелораненый ночью был прооперирован и «спасен», рассказал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Жизнь других троих пострадавших «вне опасности», добавил он.

«В течение пяти минут после звонка полиция находилась на месте и менее чем через девять минут нападавший был расстрелян. Такое оперативное реагирование наших правоохранителей явно помогло избежать более тяжелых последствий», — указал он.

Позднее Коллон дал высокую оценку действиям полицейских, которые обезвредили злоумышленника, и у себя в твиттере.

«Я приветствую хладнокровие и оперативность сил полиции, которые нейтрализовали нападавшего. Мои первые мысли — о жертвах этого отвратительного действия», — написал глава силового ведомства.

Вскоре источник в правоохранительных органах сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эту атаку.

По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Моленс добавил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование случившегося. Отец и мать злоумышленника уже помещены под стражу.

Мэр Парижа Анн Идальго в твиттере выразила соболезнования семье погибшего в результате нападения.

«Наш город подвергся смертельному нападению. Мои мысли с семьей погибшего. Я также думаю о раненых и их близких. Я хочу сказать, что все парижане на их стороне», — написала Идальго.

Социальная сеть Facebook после нападения в Париже активировала опцию Safety Check, которая позволяет владельцам аккаунтов сообщить о том, что они находятся в безопасности. Отмечается, что пользователи сети могут предложить или получить помощь, а также рассказать своим близким, что их жизни ничто не угрожает.

В середине апреля суд Бельгии приговорил к 20 годам тюремного заключения Салаха Абдеслама — последнего оставшегося в живых участника терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Абдеслам признан виновным в вооруженном сопротивлении полиции, а также в покушении на жизнь полицейских во время попытки его задержания в марте 2016 года в Брюсселе. Такой же срок заключения получил подельник террориста Суфьен Айари, который принимал участие в той перестрелке.

Ранее Салах Абдеслам впервые согласился ответить на вопросы судьи. Он заявил, что не требовал помощи у другого фигуранта дела, который обвиняется в том, что подвез его на следующий день после нападений. Также Абдеслам отметил, что 14 ноября 2015 года его фотография не была распространена и не было известно, что он стал «врагом номер один».

Серию нападений в Париже террористы совершили вечером 13 ноября 2015 года. Теракты произошли в концертном зале «Батаклан» и возле стадиона «Стад де Франс». Погибли 130 человек.