Нельзя помиловать: в Неваде впервые за 12 лет казнят убийцу

Скотт Рэймонд Доужер, осужденный за убийство двоих человек, станет первым преступником, казненным в американском штате Невада за последние 12 лет. 47-летний мужчина, занимавшийся продажей наркотиков, обвинялся в убийстве 26-летнего Джейсена Грина, который угрожал выдать его полиции.

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Доужер застрелил Грина, расчленил его тело закопал в аризонской пустыне в 2001 году.

Год спустя Доужер, испытывавший финансовые трудности, пообещал 22-летнему Джеремайе Миллеру продать один из компонентов для изготовления наркотика за $12 тыс. Получив деньги, он застрелил Миллера, расчленил его тело, поместил останки в чемодан и оставил его рядом с одним из многоквартирных домов в Лас-Вегасе. После этого он отправился тратить деньги своей жертвы.

Доужера поймали через несколько дней, после короткой погони. «Прости, я должен был сделать это», — сказал он своей подружке, находившейся с ним на тот момент в одном автомобиле. Мужчина был приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство Грина и к смертной казни за убийство и ограбление Миллера в октябре 2007 года.

Адвокаты осужденного несколько лет обжаловали приговор, поэтому он до сих пор не был приведен в исполнение.

В октябре 2016 года убийца сам написал письмо судье, где просил казнить его как можно скорее, поскольку «ему наскучила тюремная жизнь».

Правда, отмечал Доужер, он предпочел бы быть расстрелянным, но вообще ему все равно, какая именно комбинация препаратов будет использована (по законам штата его полагается казнить путем смертельной инъекции).

Через десять дней после письма Доужера в тюрьме заявили, что переоборудование бывшей газовой камеры в помещение для смертельных инъекций завершено, однако адвокаты снова оспорили способ исполнения высшей меры наказания. Дело в том, что комбинация препаратов, которая должна была быть использована для смертельной инъекции, ранее никогда не применялась, и потому не исключено, что она может сработать ненадлежащим образом, в том числе и вызвав муки осужденного. Кроме того, правозащитники подчеркнули, что одно из трех веществ в штате — нервно-паралитический препарат — запрещено применять даже для усыпления домашних животных.

Отмечается, что в последние годы власти многих штатов вынуждены экспериментировать с тем, какие препараты применять для смертельного укола.

Одной из причин является дефицит используемых для этого ядов. Он вызван, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни.

Доужер станет первым заключенным, казненным в Неваде с 2006 года. Последним был Дэрил Мэск, приговоренный к высшей мере наказания за изнасилование и убийство, совершенные в Рино в 1988 году.

В 2018 году в Алабаме путем смертельной инъекции был казнен самый старый приговоренный к высшей мере наказания преступник. 83-летний Уолтер Муди был признан виновным в организации серии взрывов в 1989 году, в результате чего погибли окружной судья и адвокат.

25 января 2018 года Верховный суд США за полчаса до запланированного времени приостановил исполнение смертного приговора 67-летнему Вернону Мэдисону, осужденного за убийство полицейского в апреле 1985 года в Алабаме. Мэдисона приговаривали к смерти трижды — в 1985-м, 1990-м и 1994-м годах.

Первые два раза приговора были отменены из-за нарушений. В 1994-м присяжные проголосовали за пожизненное заключение, но судья настоял на смертном приговоре. В мае 2016-го исполнение приговора также было отменено за несколько часов до исполнения. Тогда адвокаты утверждали, что из-за деменции Мэдисон не помнит преступления. В 2018 году перенос казни состоялся из-за того, что с 2017 года судьи в Алабаме не могут выносить смертный приговор, если присяжные высказались за более мягкое наказание.

Защита настаивает, что приговор должен быть пересмотрен. Казнь приостановлена до принятия Верховным судом решения по поводу очередной жалобы защиты Мэдисона. Если суд решит не рассматривать ее, Мэдисон будет казнен.

В 2017 году 53-летний Марк Асэй стал первым белым, казненным во Флориде за убийство афроамериканца после того, как штат в 1976 году снова вернул казни в качестве высшей меры наказания. К высшей мере наказания путем смертельной инъекции Асэй был приговорен за убийство в 1987 году афроамериканца Роберта Ли Букера при обстоятельствах, указывающих на расистский характер преступления. Хотя использование препарата для смертельной инъекции утвердил Верховный суд Флориды, ряд наблюдателей раскритиковал выбор властей, отмечая, что препарат не прошел испытания для выполнения новой функции.