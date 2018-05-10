Инфаркт в суде: Малобродский просит о помощи

Адвокаты экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросили и.о. министра здравоохранения Веронику Скворцову помочь оказать ему медицинскую помощь, заявила журналистам адвокат Ксения Карпинская.

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«Мы обращаемся ко всем медицинским инстанциям с просьбой оказать соответствующую помощь и положить его не в 20-ю больницу, которая не располагает определенной аппаратурой для того, чтобы провести ему исследование и назначить лечение, а провести ему коронарографию для того, чтобы оставить его в живых», — отметила она.

Адвокат также обратилась к следствию с просьбой изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде. Она отмечает, что сделать это можно без обращения в судебные органы.

Адвокат Юлия Лахова смогла выйти на контакт со Скворцовой, та пообещала связаться с Басманным судом.

Врач Малобродского Ярослав Ашихмин написал в фейсбуке, что на заседании суда у деятеля культуры случился инфаркт. «Работники «скорой» вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни», — заявил он.

Ранее Ашихмин сообщил, что Малобродскому необходима экстренная госпитализация в отделении кардиореанимации. Если этого не произойдет, отметил кардиолог, экс-директор театра может умереть. «В тюрьме невозможно оказать необходимую помощь», — подчеркнул врач.

Доктор добавил, что у Малобродского «серьезные проблемы с сердцем и диагностирован сахарный диабет».

Сообщается, что Алексею Малобродскому стало плохо на заседании суда, где решался вопрос о переводе его из СИЗО под домашний арест. Подсудимый сам потребовал оказания медицинской помощи. Ему вызвали «скорую».

Басманный суд Москвы 10 мая вернул ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест. Прокуратура выступала за перенос рассмотрения, так как ранее суд уже отклонил подобное ходатайство, и решение еще не вступило в силу. «Прошу перенести рассмотрение данного ходатайства до тех пор, пока первое не вступит в законную силу», — сообщила прокурор на заседании суда.

Тогда же следователь отметил, что оснований для перенесения рассмотрения ходатайства нет. Малобродский согласился с ним. Обвиняемый также сообщил, что его здоровье «очень сильно ухудшилось».

Из-за возраста [60 лет] и состояния здоровья обвиняемого СК уже предлагал заменить ему меру пресечения. Однако на заседании, которое состоялось две недели назад, суд отказал из-за позиции прокуратуры. Отказ в удовлетворении ходатайства объяснили тем, что в нем приводились те же мотивы и доводы, что и в ходатайстве о продлении Малобродскому срока содержания под стражей.

То, что бывший генеральный продюсер «Седьмой студии», экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский сейчас содержится под стражей, ничем не оправдано и только приносит ему страдания, отмечает глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Такое решение судьи вызывает недоумение. Прежде всего, потому, что сейчас нет ни малейших оснований использовать содержание под стражей, которое является исключительной мерой пресечения», — заявил Федотов «Интерфаксу».

Малобродский, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший бухгалтер некоммерческой организации «Седьмая студия» Нина Масляева, гендиректор студии Юрий Итин и глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах из государственного бюджета студии на реализацию проекта «Платформа».

Данный проект реализовывался на базе «Гоголь-центра». Малобродский обвиняется в намеренном завышении сведений о стоимости мероприятий проекта.

Дело Нины Масляевой выделили в отдельное производство, поскольку она единственная из обвиняемых признала свою вину, заключила досудебное соглашение, а также дала показания на бывших коллег. По отдельному делу проходит и генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая, согласно материалам дела, уехала из России весной 2017 года. Она была объявлена в розыск. Обвинение предъявлено ей заочно.

Все фигуранты дела, кроме Вороновой и содержащегося в СИЗО Малобродского, находятся под домашним арестом.