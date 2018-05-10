Пусть работает: суд изменил приговор Никите Белых

По сообщению адвоката Никиты Белых Андрея Грохотова, новых доказательств невиновности экс-губернатора защита не представляла, надеясь на то, что суд признает недостаточность улик против подсудимого. Кроме того, защита «хочет донести до суда риски, которые существуют в отношении его (Белых) жизни и здоровья», — рассказал адвокат.

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На самом заседании Никита Белых присутствовать не смог из-за серьезных проблем со здоровьем (он страдает сахарным диабетом). Белых находился в следственном изоляторе, а с судом связывался в формате видеоконференции.

Рядом с подсудимым все время был врач, и заседание приходилось дважды прерывать, чтобы тот смог оказать Белых необходимую медицинскую помощь.

Защита настаивает на том, что дальнейшее пребывание Белых в местах лишения свободы может привести к ухудшению его здоровья. «По оценкам специалистов, у Белых существуют серьезные риски, связанные не только со здоровьем, но и с летальным исходом», — заявил Грохотов журналистам после заседания суда. Рассмотрение апелляции по делу должно было состояться еще 27 апреля, однако в суде Белых почувствовал себя плохо, и заседание пришлось отложить.

Защита Белых намерена обжаловать решение суда «в кассационном порядке», то есть будет подавать жалобу в президиум Мосгорсуда. Если и эта мера адвокатам покажется недостаточной, то они могут обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). Если там установят, что в ходе следствия права обвиняемого были нарушены, то российский суд будет обязан рассмотреть дело Белых заново.

Правда, и в этом случае нет никаких гарантий, что существующий сейчас приговор будет изменен или отменен вовсе. «С учетом нашего правосудия шансы (на смягчение или отмену срока) у него минимальные», — пояснил «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Отметим также, что похожее решение суда было вынесено меньше месяца назад. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняли в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. По итогам заседания суд отменил пожизненный запрет Улюкаеву занимать должности в госучреждениях. В остальном приговор остался тем же: 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.

Адвокат Старинский назвал решение суда от 10 мая «не особо значимым». Согласно УК РФ, существует основное наказание — лишение свободы, и дополнительные виды наказания, в числе которых штрафы и запрет на работу в госучреждениях. В приговорах по коррупционным статьям чаще всего применяются основное и дополнительные наказания. Очень часто человеку, которого признали виновным в получении взятки, запрещают работать в госорганах.

Однако, по словам Старинского, ни одно государственное учреждение не возьмет на работу человека с судимостью, поэтому отмена запрета на работу чиновником не играет существенной роли. «Думаю, что такое решение по апелляции суд вынес скорее для галочки, — считает адвокат. — Апелляция была, смягчения приговора было».

1 февраля этого года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере (€400 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» гражданина Германии Юрия Зудхаймера). Обвинение тогда запрашивало для Белых 10 лет колонии строго режима, штраф в размере 100 млн рублей и запрет занимать управленческие должности в госорганах в течение восьми лет.

Еще до вынесения первого приговора Никита Белых из СИЗО «Лефортово» попал в больницу при СИЗО «Матросская тишина» с гипертоническим кризом. На пресс-конференции в кировской газете «Мой Pro Город» адвокат Грохотов заявил, что врачи буквально спасли Белых жизнь, его давление было 230 на 130. По словам Грохотова, здоровье его подзащитного стало резко ухудшаться с осени 2016 года (Белых арестовали в июне того же года). «Каждый день давление — 190, высокий сахар. Надеюсь, никому в голову не придет помещать его обратно в изолятор. Это просто опасно», — поделился с журналистами адвокат.

На вынесение приговора 1 февраля в Пресненский суд Белых привезли из больницы в сопровождении терапевта и анестезиолога. Каждые два часа врачи проводили обследование обвиняемого.

В больнице Белых провел два месяца, откуда его перевели обратно в следственный изолятор «Лефортово». Тогда его супруга рассказывала, что оснований для такого перевода не было: «Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово». Екатерина Белых также заявила, то врачи так и не смогли поставить ее мужу диагноз, и проблемы его здоровья не решены.

В конце апреля 2018 года Белых пожаловался на информационный голод в СИЗО. В камере, где он содержался под стражей, убрали телевизор, и у Белых, по его мнению, не было возможности получать достаточно новостей об окружающем мире.

По сообщениям РИА «Новости», ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил: ««Он жалуется на определенный информационный голод, связанный с отсутствием телевидения. Впрочем, читает много книг. Но мы считаем, а недавно нас поддержала и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, что пока человек окончательно не осужден, он все же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире».