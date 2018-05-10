Незаконные митинги: привлек подростка – плати миллион

В Госдуму 10 мая внесен законопроект, устанавливающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Он предполагает дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях следующей нормой:

«Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 225 тыс. до 500 тыс. рублей».

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В проекте также указано, что рассмотрение дел о таких правонарушениях станет «исключительной компетенцией судей». Протоколы же будут составлять полицейские.

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — гласит пояснительная записка к законопроекту.

В ней также отмечается, что повторное совершение данного правонарушения ведет к повышенной административной ответственности: предполагается возможность административного ареста на срок до 30 суток и штраф для юридических лиц в размере до 1 млн рублей.

Принятие законопроекта прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко в ходе пленарного заседания.

«Это про политических педофилов, про тех, кто в политических интересах склоняет и использует детей, толкая их на противоправные действия», — отметил Ревенко.

«Мы наблюдаем рост числа участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях… им нужен майдан. Это вызов политических отморозков, которые цинично пытаются вовлечь в опасное отрицание закона», — добавил политик.

Депутат полагает, что проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм». Ревенко отмечает, что «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».

Парламентарий также привел статистику. По его словам, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то в 2018 году только на одной акции оппозиционера Алексея Навального пятого мая задержали 223 несовершеннолетних.

Ревенко заявил, что если кому-то не нравится закон, регулирующий проведение митингов, то необходимо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать.

Еще один автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») отметил, что участие в несогласованных акциях может негативно повлиять на дальнейшую карьеру, так как при приеме на работу в госструктуры факт нарушения общественного порядка может вызвать вопросы.

По мнению главы комиссии по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе, эта законодательная инициатива неоднозначна и может не соответствовать Конституции.

«Вопрос в том, насколько это соответствует букве и духу действующей Конституции и законов. Ведь что такое несанкционированные акции? Совет по правам человека давно пытается получить ответ на этот вопрос. Согласно 31-й статье Конституции у нас несанкционированных акций нет, все мирные, в рамках закона проходящие акции по определению санкционированы нашей Конституцией», — сообщил Сванидзе «Интерфаксу».

Он отметил, что предложение некоторых депутатов Госдумы можно сформулировать как «держать и не пущать». Однако, по мнению общественного деятеля, нужно для начала решить, что будет считаться преступлением, и уже потом наказывать именно за это.

В середине апреля омбудсмен Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить участие несовершеннолетних в акциях протеста. «Необходимо разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных», — было написано в ежегодном докладе президенту.

Необходимость внесения данного законопроекта Москалькова объяснила тем, что «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».

Предложения о запрете участия несовершеннолетних в акциях протеста начали звучать в России еще прошлой весной, когда на акциях Алексея Навального было задержано большое число школьников. Массовые мероприятия организовали после доклада Фонда борьбы с коррупцией о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве и Санкт-Петербурге митинги согласованы не были. По официальным данным, тогда на протесты в столице вышло от семи до восьми тыс. человек.