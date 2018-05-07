Моя «оборонна»: какие ошибки появляются на плакатах к 9 мая

В Кургане в понедельник, 7 мая, появились праздничные баннеры ко Дню Победы с грубейшими ошибками. На плакатах, размещенных на зданиях кинотеатра «Россия» и Главпочтамта, написано «Бресткой Крепости» вместо «Брестской крепости», «Оборонна Севостополя» вместо «Оборона Севастополя». За этими бросающимися в глаза ошибками в словах, крупно напечатанных на больших плакатах, даже не сразу замечаешь такие мелочи, как подпись под картиной «А.А Дайнеко», что больше напоминает фамилию современной певицы, чем советского художника А.А. Дейнеки.

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В администрации Кургана заявили, что город не является заказчиком баннеров, их на безвозмездной основе сделало местное рекламное агентство. Баннеры, фотографии которых опубликовали в социальной сети «ВКонтакте», уже сняли, чтобы заменить на правильные.

Представитель рекламного агентства пояснила порталу 45.ru, что изготовителем действительно является их организация, и им очень «обидно», что так получилось: «Сейчас баннеры с ошибками сняты, мы все переделаем, все будет правильно и красиво, бывает такое. Но смонтировать сегодня новые баннеры без ошибок мы, скорее всего, не успеем — на площади будет репетиция парада. Они размером 5,7 метра на 5 метров, машина рассчитана на 3 метра полотна, часть неправильная отрежется или перепечатается».

В канун 9 мая города по всей России украшают праздничными вывесками и плакатами, и каждый год допускаются нелепые ошибки. Так, 4 мая в Калуге были размещены плакаты, в заголовке которого было написано «Медаль «Злотая звезда». А два года назад жителей того же города с 9 мая поздравляли солдаты вермахта с гранатой и американские солдаты.

Если судить по плакату, провисевшему два дня в конце апреля в Ейске, то Великая Отечественная война еще продолжается: согласно надписи на баннере, закончиться она должна только в 2045 году.

В 2017 году в Новороссийске повесили плакат, где жителям города сообщали: «Помни, мир от фашизма спас советсТкий солдат». Год назад в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) появился баннер с надписью, в которой, казалось бы, трудно допустить ошибку «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!». Авторами опечатки вновь стали работники местного рекламного агентства. Такая же ошибка появилась в Темрюкском районе (Краснодарский край), только на этот раз надпись была сделана большими белыми буквами прямо на горе рядом с поселком Красный октябрь. Но в том году ошибку в честь Дня Победы все же исправили: жительница обратилась за помощью к местным журналистам.

Ошибки в поздравительных надписях допускают не только на плакатах, но и на памятниках, что трудно объяснить простой невнимательностью. Осень 2016 года в парке Победы Липецка появился мемориал с замурованной в нем капсулой с видеообращением ветеранов войны к будущим поколениям. Жители города возмутились тем, что в словосочетании «Великая Отечественная война» первые два слова были написаны с маленьких букв, так же, как слово «победа» во фразе «в день празднования 100-летия победы».

Иногда плакаты все-таки удается напечатать без ошибок, и тогда удобно сохранить их до следующего года, чтобы больше никогда не допускать промашек. Но это не всегда срабатывает.

В 2015 году Россия праздновала 70-летнюю годовщину Победы в ВОВ, и в Шлиссельбурге появилась поздравительная растяжка «Победа! 70 лет». Праздник отметили, украшения убрали, а на следующий год вывесили снова. Так жители города два раза подряд отпраздновали круглую дату — 70 лет Победы.

В этом же году в Чите вывесили большой баннер с фотографией Героя Советского Союза (на плакате все три слова были написаны с маленьких букв) А.А. Золотарева. На фамилию ветерана авторы надписи обратили большое внимание и даже написали ее с буквой ё, как и полагается. А вот остальные слова остались без внимания: «комунист», «забайкалье», «в неприрывнах боях», «сввязи», «За отчизну пошёл докнца».

Орфографические ошибки — это еще полбеды, когда дело касается поздравления ветеранов с Победой. Создатели плакатов с пугающим постоянством изображают вместо отечественной военной техники вооружение США, Германии, Италии и Франции не только 40-х годов прошлого века, но и современное. Странный случай произошел на днях в Брянске. Власти установили новый арт-объект на Кургане Бессмертия: большую изогнутую георгиевскую ленту, в корпус которой встроены два монитора, на которых, судя по всему, будет транслироваться акция «Бессмертный полк». На официальном сайте городской администрации разместили фотографию нового памятника, на экранах которого почему-то изображены машины Mercedes, а слева на эти машины смотрят солдаты Красной Армии. Фотография до сих пор висит на сайте.