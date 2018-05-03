Приговор «приморским партизанам»: век воли не видать

Приморский краевой суд 3 мая вынес приговор банде «приморских партизан», которая действовала в регионе с февраля по июнь 2010 года. Свое название эта группа получила из-за того, что длительное время скрывалась в лесах.

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В сентябре 2009 года члены группы, по версии следствия, совершили убийство четверых жителей поселка Кировский, предположительно, работавших охранниками полей конопли. Закопав тела на том же поле, «партизаны» похитили наркотики и уехали на машине, принадлежавшей их жертвам. Пытаясь скрыть улики, они впоследствии сожгли автомобиль.

Нелегальные конопляные посевы разбросаны по всему Кировскому району: в отсутствие законной альтернативы местных жителей привлекал огромный заработок при небольших физических затратах. Во время первого судебного процесса родственники «партизан» утверждали, что в основном наркобизнес в районе был под контролем сотрудников милиции и прокуратуры.

Следствие и обвинение считают, что с убийства наркоторговцев «партизаны» и начали свою деятельность — это дело стало первым в череде совершенных ими преступлений.

По данным правоохранительных органов, в общей сложности с февраля 2010 года приморская группа напала как минимум четыре раза на сотрудников МВД, а также совершала кражи, поджоги и угоны автомобилей.

В состав группы входило семь человек, которые позиционировали себя как борцы с «милицейским произволом».

В ночь на 25 мая 2010 «партизаны» напали на территориальный пункт милиции по Яковлевскому району на станции Варфоломеевка. Оружия, за которым они пришли туда, мужчины не нашли, поэтому забрали радиостанцию, фотоаппарат, форму сотрудника ДПС и карту дислокации постов милиции. При отходе «партизаны» подожгли милицейский пункт и скрылись.

Через два дня «партизаны» напали на пункт милиции в селе Ракитное, где зарезали сержанта милиции Алексея Карася. У убитого Карася «партизаны» забрали его личное оружие.

29 мая 2010 года «партизаны» обстреляли автоинспекторов в районе федеральной трассы на участке Спасск-Дальний — Варфоломеевка в Яковлевском районе Приморья. 8 июня 2010 года сотрудники ДПС снова оказались на пути у «партизан» — между ними завязалась перестрелка неподалеку от села Хвалынка Спасского района Приморья. Во время перестрелки «партизаны» ранили двух инспекторов.

В поиске «партизан» участвовали более тысячи правоохранителей, применявших в том числе бронетехнику и вертолеты. В июне 2010 года был задержан один из участников группы — Роман Савченко, который дал признательные показания. На следующий день в ходе захвата большинство членов группировки были заблокированы в частной квартире в центре Уссурийска. Они оказали милиционерам вооруженное сопротивление, ранив двоих из них. После двое бандитов — Андрей Сухорада и Александр Сладких — покончили с собой. Владимир Илютиков сдался стражам порядка стразу после самоубийства подельников, а Александр Ковтун вышел к правоохранителям лишь через несколько часов после этого.

«Приморским партизанам» было вынесено обвинение по 11 статьям Уголовного кодекса.

Судебный процесс над «партизанами» начался только в 2012 году. Долгое время Приморский краевой суд не мог собрать коллегию присяжных, так как никто не хотел участвовать в этом резонансном деле.

В феврале 2014 года присяжные вынесли вердикт, в котором признали «партизан» виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. В апреле 2014 года участникам группы на основании вердикта присяжных был вынесен приговор. Тогда Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Алексей Никитин были приговорены к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Роман Савченко — к 25 годам заключения, Максим Кириллов — к 23 годам, Вадим Ковтун — к 8 годам 2 месяцам заключения.

Однако весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам процесса, вернув материалы в Приморский суд для повторного рассмотрения эпизода с убийством четырех человек, которые якобы охраняли коноплю. ВС также полностью отменил приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, которых с остальной преступной группировкой связывало только произошедшее на конопляном поле. Ковтун, по версии следствия, подвозил «партизан» к месту преступления, а Никитин помогал закапывать трупы.

20 июля 2016 года был оглашен вердикт присяжных, согласно которому вину подсудимых в указанном убийстве и в создании организованной преступной группы признали недоказанной. Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. При этом Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов, осужденные за иные эпизоды, остались под стражей.

В конце декабря 2016 года оправдательный приговор был отменен по формальным основаниям. Верховный суд РФ счел, что суд первой инстанции неправомерно исключил из числа доказательств признательные показания молодых людей, якобы полученные с нарушениями. Вадим Ковтун и Алексей Никитин вернулись за решетку.

Третье по счету рассмотрение дела «приморских партизан» началось в конце июня 2017 года. Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун вину не признали. Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя самого.

10 апреля 2018 года присяжные признали фигурантов дела виновными. Все члены группировки были приговорены к длительным срокам: Александру Ковтуну судья назначил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года, Максиму Кириллову — 21,5 года, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — восемь лет. Подсудимых признали заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.