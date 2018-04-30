Я у мамы экстремал: 5 самых опасных развлечений

Вырастив ребенка до определенного возраста, многие родители расслабляются и дают детям полную свободу. Однако резкий гормональный взрыв, который приходится как раз на подростковый возраст, превращает даже самых домашних и послушных деток в строптивых бунтарей, которые иногда заводят себе весьма экстремальные хобби.

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Причины для этого могут быть самые разные — от влияния пресловутой «плохой компании» до недостатка внимания со стороны родителей. Как правило, окружение ребенка оказывает огромное влияние на формирование его интересов.

Если друзья ребенка вовсю прыгают по крышам и катаются на подножках поезда, то и сам подросток, возможно, вскоре захочет приобщиться ко всеобщему веселью.

«На фоне гормональных скачков дети пытаются выдернуть себя из рутины. Их мучает ощущение эмоционального застывания, бесчувственности.

К этому приводит в основном не очень хороший контакт родителей с детьми, отсутствие понимания, поддержки — «витамина любви» в отношениях, когда ребенок нужен и важен, его жизнью интересуются. Причем именно интересуются, а не контролируют», — рассказала «Газете.Ru» детский психолог Ирина Попова.

Существенную роль может сыграть потребность избавиться от родительской опеки, доказать свою самостоятельность и независимость, или же, наоборот, привлечь внимание занятых своими делами родителей. В том числе и путем демонстрации своей ловкости и смелости.

«Когда родители либо находятся в «рабочем запое» с утра до ночи, либо в конфликтах друг с другом, то появляются сразу «друзья» со схожими проблемами, которые как будто понимают, разделяют, интересуются. И ребенок слепо идет за ними, соглашаясь на все. Если у родителей найдется желание теплого участия в жизни ребенка, желание поговорить с ним, сказать о том, как он дорог, важен, нужен, то любой неправильный уклон можно остановить», — считает Попова.

Малыш, который живет на крыше

Одним из самых популярных развлечений нынешней молодежи считается руфинг — прогулки по чердакам и крышам городских многоэтажек. Вооружившись фотоаппаратом или камерой телефона, руферы сутками бродят в поисках вдохновения и красивых кадров, участвуя в своеобразной гонке опасных селфи.

Однако в России само проникновение на крышу уже считается незаконным действием, да и самые мирные развлечения на большой высоте запросто могут обернуться трагедией — соскользнула нога, запнулся, неудачно отшатнулся.

В 2012 году в Москве погиб 18-летний фотограф-руфер Алексей Подчуфаров, студент МГУ. Он забрался на крышу Главпочтамта, чтобы сделать панорамный снимок, и провалился сквозь стеклянный купол крыши здания. Буквально за два месяца до смерти Алексей и несколько фотографов-руферов сумели забраться на вершину звезды, установленной на главном здании МГУ.

Это несмотря на то, что в шпиль ведет отдельный лифт на кодовом замке, на выходе из лифта дежурит военный, дальше стоит целая куча датчиков и камер, а под звездой установлено оборудование Вооруженных сил РФ и Управления правительственной связи ФСО.

Иногда руферам даже удается заснять последние минуты своей жизни на камеру. Год назад в сети появился видеоролик, на котором видно, как срывается с небоскреба известный китайский руфер У Юннин.

Молодой человек, находясь на крыше небоскреба, пытался подтянуться на руках или вскарабкаться, но не удержался и упал. Тело одного из самых популярных экстремалов обнаружили через сутки после гибели.

Дети подземелья

Современным аналогом искателей сокровищ стали диггеры — подземки, бомбоубежища и шахты манят молодых людей, как магнит. В последнее время диггерство вышло на новый уровень – по городским подземельям можно заказать экскурсию, во время которой опытный гид проводит любителей острых ощущений по относительно безопасным путям, чтобы почувствовать всю мрачную прелесть подземелий.

Однако даже опыт спасает не всегда, особенно в пасмурные дни. Дело в том, что 1 мм осадков на улице превращаются в 10 см воды в коллекторах, именно поэтому при работах в канализации обязательно у колодца на поверхности дежурит один из сотрудников. В 2011 году в один из подобных дней была устроена экскурсия, в ней принимали участие два гида и три туриста. Из-за дождей уровень воды в канализации резко и очень быстро повысился.

В итоге компанию смыло бурным потоком: один из экскурсантов и два гида оказались в Москве-реке в районе Краснопресненской набережной, два других туриста застряли под землей на несколько часов в ожидании спасателей (и хорошо еще, что не захлебнулись).

Показательно, что оба гида скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб, бросив экскурсантов на произвол судьбы.

Недалеко от диггеров ушли так называемые сталкеры, но, в отличие от первых, они посещают еще и наземные локации: недостроенные здания, глухие деревни, неработающие заводы.

Вдохновленные компьютерной игрой (S.T.A.L.K.E.R) и жаждой приключений, они часто залезают, к примеру, на заброшенные военные и режимные объекты, становясь заодно и правонарушителями. Но опасность представляет все же не возможный административный штраф, а риск случайного обрушения пола и потолка, обвала лестницы. Не говоря уже о том, кто может повстречаться на этих локациях — от собак до скрывающихся преступников.

Безбилетный проезд с риском для жизни

Проезд на крыше и подножках электричек, или зацепинг, появился еще в начале прошлого века, когда людей на это подталкивала нужда и переполненность вагонов.

Современные безрассудные пассажиры предпочитают ездить снаружи, а не внутри вагонов не из-за отсутствия проездного, а для острых ощущений.

Ежегодно в России фиксируется несколько десятков несчастных случаев, связанных с зацепингом. Основная опасность, которая подстерегает зацеперов, это, конечно, падение на рельсы под колеса движущегося состава. Также они гибнут от удара током — в основном эта участь ожидает тех, кто любит ездить на крыше.

Очередной трагический инцидент произошел совсем недавно, 8 апреля, в полукилометре от платформы «Подрезково». Два несовершеннолетних экстремала решили прокатиться на крыше скоростного электропоезда и снять приключение на видео. Школьники «подсели» на электричку между вагонами, и один из подростков взобрался по лестнице, держа в руках включенную камеру. Второй пытался подняться по изоляционной трубе, но соскользнул и попал под колеса.

Я б в паркурщики пошел, пусть меня научат

Паркур уже долгое время является одним из самых популярных увлечений молодежи. Паркурщики учатся разными способами преодолевать попадающиеся на пути препятствия, используя при этом довольно сложные и опасные трюки, такие как кувырки, прыжки с опорой на руки. Зачастую начинающие спортсмены хотят «все и сразу» и,

насмотревшись видео с трюками профессионалов, спешат повторить их без предварительной подготовки, а это уже грозит переломами различной тяжести, разрывом сухожилий, повреждением голеней, пяток и ключиц.

Примером того, что паркур может привести к трагическим последствиям, является история, произошедшая в июне 2017 года в Мурманске. Подростки занимались паркуром на мосту через Кольский залив. Один ребенок сорвался вниз в воду, второй прыгнул за ним, чтобы помочь выбраться — в результате обоих унесло течением.

Третий мальчик, находившийся рядом с ними, вызвал все экстренные службы, которые и нашли тела детей, погибших от переохлаждения и шока.

Разбежавшись, прыгнул со скалы

Бейскламбинг — подъем на большую высоту без страховки, часто по отвесным стенам и мостам. Не менее экстремальное развлечение придумали себе бейсджамперы — они прыгают со специальным парашютом с отвесных скал и других возвышенностей.

Основное отличие бейсджампинга от парашютного спорта — в высоте, с которой совершается прыжок. У бейсджампера остается гораздо меньше времени на раскрытие парашюта и группировку тела в полете, а потому риск совершить ошибку, запутаться в стропах или не успеть раскрыть парашют, больше.

Проблема в том, что бейсджампинг в России распространен лишь на обывательском уровне — специализированных школ, где могли бы квалифицированно научить прыгать без риска, почти нет.

Основные правила передаются от одного искателя приключений к другому, а значит, весь успех бейс-прыжка зависит не только от способностей «ученика», но и от того, повезет ли ему с «учителем».

Не менее популярными являются также банджи-джампинг и роуп-джампинг. Банджи — это прыжок вниз головой с привязанным к ногам специальным резиновым тросом. При таком прыжке резинка растягивается и охотника за адреналином подбрасывает вверх-вниз.

При роуп-джампинге прыгун, используя альпинистскую систему страховки (беседку и грудную обвязку), прыгает с двумя веревками, закрепленными у него на поясе. Отличительной особенностью роуп-джампинга является то, что прыжок оканчивается выходом на маятник — джампер раскачивается из стороны в сторону.

В феврале 2018 года в Москве около Ленинградского шоссе один из бейсджамперов застрял в ветках дерева. Молодой человек прыгнул с крыши 40-этажного здания и должен был приземлиться на территории парка Покровское-Стрешнево, однако не учел влияние ветра и зацепился за дерево.

Экстремал повис в воздухе, но вскоре очевидцы помогли ему спуститься вниз. Прыгун не получил сильных повреждений и отделался легким шоком.

Впрочем, не все истории заканчиваются так безобидно. В марте юный москвич погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Трое ребят приехали к радиовышке в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского района, где собирались прыгнуть с высоты. Во время прыжка у 22-летнего парня не полностью раскрылся парашют, так как он слишком поздно дернул за кольцо. При падении он получил сильный удар о землю и скончался.