Бар «У Иваныча»: где Улюкаев проведет свой срок

СИЗО переполнены — Улюкаеву пора в колонию

Уже в ближайшие дни — перед майскими праздникам — экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может отправиться в колонию строгого режима. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, апелляция завершена, приговор вступил в силу, поэтому ничего не мешает этапированию экс-министра из СИЗО.

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«Вероятнее всего, Улюкаев отправится в исправительную колонию №3 в Иркутске — там находятся много высокопоставленных чиновников и бывших судей. В ней особые условия безопасности. Так как масштаб личности экс-министра велик, то к нему приковано широкое общественное внимание, за ним следят как российская, так и зарубежная пресса. Думаю, никто не заинтересован в том, чтобы ненадлежащее обеспечение его безопасности в тюрьме становилось инфоповодом», — рассказал общественник.

ФСИН по закону не имеет права разглашать название колонии Улюкаева, пока он не поступит в место заключения. «Это делается в целях соблюдения безопасности. Чтобы никто не поехал вызволять осужденного или организовывать провокации. Так что на данном этапе информация хранится в тайне», — сообщил представитель ОНК.

Согласно судебной практике, после апелляции в суде второй инстанции обвиняемого чаще всего отправляют в колонию, отметил Мельников. «Это обусловлено тем, что в Москве СИЗО переполнены», — отметил он.

Мельников не исключил, что экс-министра могут этапировать обратно в Москву на период новой апелляции — например, в Верховном суде. Однако сегодня, подчеркивает он, в целях экономии суд может связаться с Улюкаевым по видеосвязи.

По прошествии половины срока, напомнил общественник, экс-министр сможет подать ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую. «На УДО он сможет подать после 3/4 срока — в этом случае он будет обязан компенсировать государству крупный штраф. Только после его оплаты он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение», — отметил Мельников.

Чтобы в дальнейшем рассчитывать на УДО, Улюкаев, вероятнее всего, будет работать на производстве, развернутом в тюрьме. «По моей практике общения с заключенными все они стараются идти работать, потому что это дает им возможность отвлечься, что-то делать, а не сидеть весь день в четырех стенах», — констатировал Мельников.

На вопрос «Газеты.Ru», какова вероятность, что Улюкаева отправят в иркутскую колонию, адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе ответила: «Представьте себе, я не знаю».

Скорое этапирование бывшего главы МЭР в тюрьму управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский назвал абсолютно правомочным шагом.

«Приговор Улюкаеву вынесли еще в декабре 2017 года. Недавно же рассматривалась апелляционная жалоба его адвокатов. Сейчас приговор по экс-министру вступил в силу. Поэтому, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в течение 14 дней осужденного должны отправить в исправительное учреждение. Так что те сроки, которые называют в ОНК, абсолютно законны», — заявил юрист.

В возможном решении отправить Улюкаева в Иркутск нет политики, считает Старинский. «В столице нет колоний строгого режима, поэтому москвичей раскидывают по всей стране. Если бы экс-министр имел прописку, допустим, в Волгоградской области, для удобства родственников его могли бы отправить в этот регион», — отметил адвокат.

Посмотреть на рыбок, научиться рисовать

Соседями Улюкаева в ближайшие восемь лет могут стать бывшие госслужащие, сотрудники силовых структур и судьи. Однако, как отметили во ФСИН, режимных послаблений в колонии нет.

Иркутское исправительное учреждение № 3 было образовано в 1935 году на окраине города. Заключенные на первом этапе занимались там ручной деревообработкой, однако позже в колонии появилось механизированное производство и личный автомобильный парк. Во время перестройки колония увеличила производственные мощности. Так, в 1997 году там начали изготовлять кожаную обувь.

«В прошлом веке она была обычной колонией, но затем ее статус изменили и сделали специализированной. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность при отбывании срока определенной категории людей», — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ГУФСИН по Иркутской области Юлию Савельеву.

Она добавила, что, помимо деревообрабатывающего и обувного, в ИК-3 также работает швейный цех. В перерыве от работы заключенные могут прогуливаться по небольшому зимнему саду — там с ними занимается психолог.

Есть на территории колонии и где помолиться — осужденные могут посетить православный и буддистский храмы, а также молельные комнаты для мусульман и иудеев. Кроме того, по воскресеньям и церковным праздникам приезжает священник и проводит службы.

В изолятор периодически заглядывают профессиональные художники — они проводят мастер-классы по живописи для заключенных. Вдохновение осужденные смогут получить от аквариумных рыбок — их в ИК-3 более тысячи видов.

На форуме «Vnevole.net» пользователи публикуют отзывы об иркутской колонии. По словам одной из женщин, для посетителей, приехавших издалека, на КПП есть две небольшие комнаты, в которых можно переночевать. Кроме того, недалеко от колонии располагаются две недорогих гостиницы.

Территория тюрьмы делится на жилую и производственную зоны. На первой расположены двух- и трехэтажные бараки с вывесками «Отряд 1», «Отряд 2» и дальше по списку. Внутри зданий висят стенды с плакатами, призывающими к раскаянию, а также распорядок дня. В спальнях на каждой кровати висит именная бирка с порядковым номером и фотографией.

Рядом стоит зеркало, на котором красной краской написано «заправься».

Как отмечала в 2013 году журналистка портала Hushome Надежда Журавлева, лично посетившая иркутскую тюрьму, недавно прибывших заключенных там размещают отдельно от остальных — в карантинном отделении. «Там им дают им как-то прийти в себя и только через две недели выпускают», — сказала она.

Еще Журавлева сообщила, что в ИК-3 есть помещение с компьютерами. Там заключенные могут дистанционно получить высшее образование — услуга платная. Однако те, кто не закончил среднее образование, могут получить его в тюремных стенах бесплатно. Туда приезжают преподаватели из Иркутска и проводят занятия по истории, физике и математике.

Самое необычное место на территории колонии — это бар «У Иваныча». Интерьер и обстановка в нем походит на стандартную забегаловку. Посетить заведение могут именинники, а также особо отличившиеся арестанты.

«Мои коллеги из Иркутской области были в той колонии, куда, скорее всего, отправится экс-министр. Там действительно есть бар с безалкогольными напитками, где осужденные бывают на день рождения. Он работает и на сегодняшний день», — отметил представитель ОНК Иван Мельников.

Остается лишь гадать, проведет ли Улюкаев свой следующий день рождения в «У Иваныча» или же, припоминая прошлый опыт, обойдет заведение стороной.

На прежнем месте все «вполне устраивало»

Напомним, что 12 апреля Мосгорсуд подтвердил приговор экс-министру Улюкаеву, которому еще в декабре 2017 году назначили восемь лет колонии и штраф размером 130 млн рублей. Единственное, что изменилось в приговоре, так это то, что бывшему главе МЭР разрешили занимать госдолжности после отбытия срока.

Улюкаев обвинялся в получении взятки размером в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки акций «Башнефти» государственной нефтяной компанией.

На данный момент экс-министр находится в двухместной камере «Матросской тишины». Ранее Улюкаев жаловался правозащитникам, что ему запрещают встречаться с женой.

«Ему отказано в свидании, поскольку ранее он встречался с родственниками и встречу с двумя лицами засчитали за два свидания», — заявил представитель ОНК.

Он отметил, что быт и условия в изоляторе Улюкаева вполне устраивают: «Ходит в спортзал, читает различную прессу, смотрит небольшой телевизор».